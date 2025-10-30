منصة الأصول الرقمية

يشهد تبنّي الأصول الرقمية -بما في ذلك العملات المشفّرة والأصول المرمَّزة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وتطبيقات سلسلة الكتل- نموًا سريعًا يعيد تشكيل الأنظمة المالية. ولتحقيق الريادة في هذا العصر، يتعين على المؤسسات حماية المفاتيح التشفيرية والبيانات والتطبيقات في جميع البيئات الهجينة من خلال بنية تحتية موثوق بها وقابلة للتوسع.