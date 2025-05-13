نظام Linux في الكمبيوتر المركزي IBM Z

منصة مؤسسية قابلة للتوسع وآمنة ومستدامة تجمع بين مرونة Linux وموثوقية أداء أجهزة الكمبيوتر المركزي من IBM
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رسم توضيحي بياني لأشكال هندسية وأشخاص يستخدمون أجهزة كمبيوتر محمول

تعد منصة Linux on IBM Z منصة حوسبة مؤسسية قوية تجمع بين مرونة نظام Linux مفتوح المصدر وأداء وموثوقية وأمان أنظمة الكمبيوتر المركزي التي لا مثيل لها من شركة IBM. حيث يُتيح ذلك للمؤسسات تشغيل أحدث التطبيقات وقواعد البيانات وأعباء العمل المعتمدة على الحاويات بكفاءة، مع تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات.

توفِّر منصة Linux on IBM Z (بنية الكمبيوتر المركزي من IBM) مزايا فريدة من نوعها، خاصةً لأعباء عمل المؤسسات:

  • توفير الطاقة والموارد: دمج أعباء العمل مع ما يصل إلى 2000 نواة x86 في نظام واحد، ما يقلل من الطاقة والتكاليف.
  • أمن بيانات متقدم: تشفير ما يصل إلى 19 مليار معاملة يوميًا، ما يساعد على ضمان الخصوصية والامتثال.
  • أداء محسَّن: تقليل زمن الانتقال بمقدار 4.7 أضعاف وزيادة الإنتاجية من خلال تحسين تجميع أعباء العمل.
  • قابلية توسع لا مثيل لها: تمكَّن من توسيع نطاق آلاف الأجهزة الافتراضية أو الحاويات على نظام واحد عالي الكفاءة.
  • موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة: تمكَّن من تحقيق مدة التشغيل بنسبة 99.999% مع تقليل التكاليف التشغيلية من خلال الدمج.

منصات خادم Linux

IBM Z IBM LinuxONE
المحاكاة الافتراضية لخادم Linux المحاكاة الافتراضية لـ LPAR

يُمكنك تقسيم الخادم الفعلي إلى أقسام منطقية (LPAR) مع حماية مضمونة لـ +EAL5.

 استكشف الأقسام المنطقية (LPAR) مراقب الأجهزة الافتراضية من IBM

يُمكنك استضافة الآلاف من الأجهزة الافتراضية في نظام واحد مع قابلية التوسع وإدارة النظام والأداء.

 استكشف IBM z/VM فتح مراقب الأجهزة الافتراضية

أنشئ الأجهزة الافتراضية وأدِرها باستخدام أدوات مألوفة عبر المشغِّل الافتراضي KVM مفتوح المصدر.

 استكشف KVM
منصات مُختبرة ومعتمدة من Linux احصل على معلومات عن منصات Linux المعتمدة والمختبرة من قِبل IBM من شركاء التوزيع لدينا. استكشف منصات Linux وثائق Linux

اطلع على أحدث المعلومات والإرشادات الفنية لنظام Linux on IBM Z وIBM LinuxONE.

 استكشف وثائق المنتج البرمجيات مفتوحة المصدر

ابقَ مطلعًا دومًا على حزم المصدر المفتوح التي تم التبليغ عنها أو التحقق من صحتها من قِبَل IBM.

 استكشِف البرمجيات مفتوحة المصدر المعتمدة توزيعات Linux

اكتشِف توزيعات Linux (مثل Red Hat وSUSE وUbuntu) التي يمكن تشغيلها على خوادم IBM Z المؤسسية. 

 استكشف توزيعات Linux
برامج السحابة الهجينة الحاويات وأنظمة Kubernetes
تمكَّن من بناء التطبيقات وتحديثها ونشرها في أي مكان، بما يتماشى مع احتياجات عملائك.
البنية التحتية كخدمة
تمكَّن من تبسيط إدارة أعباء العمل والتكامل بسلاسة مع السحابة الهجينة من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenStack.
سحابة هجينة
يُمكنك تقديم تجربة السحابة الهجينة من خلال البناء والتحديث أسرع في أي بيئة.
منصة z/OS Dev and Test on Linux
يُمكنك إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبار الرمز والتغييرات البيئية قبل تطبيقها في مرحلة الإنتاج.
برامج المرونة الإلكترونية تقنيات التجميع من أجل المرونة
يُمكنك دعم التكرار والتوافر العالي والاسترداد من الكوارث على أي مسافة من خلال التحكم الموحَّد.
برامج التخزين لتحقيق المرونة
يُمكنك إدارة البيانات على نطاق واسع وإجراء الأرشفة والتحليلات في مكانها دون أي عقبات.
نقل الخادم لتحقيق التوفر
يُمكن نقل ضيف Linux من نظام z/VM واحد إلى نظام آخر داخل مجموعة Single System Image.

الموارد

تعرَّف على Integrated Facility for Linux: المعالج المخصص لتشغيل أعباء عمل Linux على IBM Z.

احمِ بياناتك من خلال إمكانية تنفيذ ما يصل إلى 19 مليار معاملة مشفرة بالكامل يوميًا، وإدارة خصوصية البيانات بفاعلية.

قلِّل زمن الانتقال بمعدل 4.7 أضعاف، وحسِّن الإنتاجية من خلال تجميع أعباء عمل Linux وأعباء العمل الأخرى.

يجمع بيانات الامتثال من برامج ومنتجات IBM على IBM Z لتبسيط عمليات التدقيق، ما يوفر الوقت والجهد.

احصل على بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مستدامة باستخدام IBM z16 متعدد إطارات واحد يمكنه أداء عمل ما يصل إلى 2000 نواة x86.‏¹

استكشِف أحدث الدورات التدريبية في نظام Linux والمصادر المفتوحة من IBM. ابحث عن "Linux on Z" للاطِّلاع على الدورات المتاحة.

اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على كيفية الاستفادة من أفضل ما في الكمبيوتر المركزي.

 استكشف معلومات التكوين
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الحواشي

¹ تُظهِر اختبارات IBM الداخلية أنه عند إجراء أعباء عمل WebSphere وDb2، يتطلب الإطار المتعدد للكمبيوتر المركزي IBM z16 عددًا من الأنوية يقل عن أنوية خوادم x86 بمقدار 16 مرة. سيكون الكمبيوتر المركزي IBM z16 Max 125 قادرًا على أداء عمل ما يقارب 2000 نواة من خوادم x86 النظيرة، إذا تم توسيعه ليصبح حلًا كاملًا لتكنولوجيا المعلومات.

إخلاء مسؤولية: هذه واحدة من دراسات IBM الداخلية ومصممة لتكرار الاستخدام النموذجي لأعباء عمل عملاء IBM في السوق. قد تختلف النتائج. استهدفت دراسة الدمج الأساسية المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين في الشبكة والتخزين الخارجي. تم تزويد نظام Lenovo Think System SR650 (2U) بمعالجَين من معالجات Intel Xeon Platinum من الجيل الثاني بسرعة 2.1 جيجاهرتز، و16 نواة في كل وحدة معالجة مركزية. وكِلَا الحلَّين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى مصفوفة التخزين ذاتها. وتكونت أعباء العمل من تطبيق معاملات كان يجري تشغيله على WebSphere Application Server وIBM Db2 الذي يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستُنتِجت نتائج الاختبار الفعلية من خوادم x86 المذكورة أعلاه باستخدام مقاييس مؤشر الأداء الكمّي (QPI) من IDC ومنهجية تحديد الحجم من IBM باستخدام الافتراضات التالية في بيئة تقنية معلومات نموذجية لعميل مصرفي يستخدم خوادم x86. وتحتوي بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالإنتاج على 16 خادمًا x86 يعمل بمعدل استخدام متوسط يبلغ 50%. ويوجد 48 خادمًا x86 في بيئات تكنولوجيا المعلومات غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار تكامل النظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار الأداء (16 خادمًا) )، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار تعديل الإنتاج (8 خوادم). ويبلغ متوسط الاستخدام المعتاد لوحدة المعالجة المركزية 7% عبر جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل IBM Machine Type 3931 المكافئ خادمًا واحدًا من نوع Max 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% في كل بيئات تكنولوجيا المعلومات المنفصلة باستخدام تقنية الأقسام المنطقية (LPAR).