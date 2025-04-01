في مواجهة الطلبات المتزايدة على البيانات والمخاوف الأمنية المتزايدة، يمكن أن يساعدك نظام KVM (KVM) القائم على النواة Virtual Machines (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفعالية على أنظمة IBM Z و LinuxONE الخاصة بك. إن مرونة KVM كبرنامج Hypervisor، إلى جانب طبيعة نظام المعلومات المفتوح يجعل من KVM خيارًا مثاليًا لمحاكاة افتراضية.