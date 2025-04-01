KVM على IBM Z و LinuxONE
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رسم توضيحي يوضح كيفية اتصال برنامج KVM hypervisor بالبيئات الافتراضية

KVM for IBM Z and LinuxONE هو بديل مفتوح لبرنامج Hypervisor IBM Z/ VM لمحاكاة افتراضية Linux أحمال التشغيل على IBM Z و IBM  أنظمة لينكسون.

في مواجهة الطلبات المتزايدة على البيانات والمخاوف الأمنية المتزايدة، يمكن أن يساعدك نظام KVM (KVM) القائم على النواة Virtual Machines (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفعالية على أنظمة IBM Z و LinuxONE الخاصة بك. إن مرونة KVM كبرنامج Hypervisor، إلى جانب طبيعة نظام المعلومات المفتوح يجعل من KVM خيارًا مثاليًا لمحاكاة افتراضية.
KVM على IBM Z و LinuxONE على Blogspot

تصفح وثائق KVM لتتعلم كيفية البدء، واعثر على الأخبار واحصل على تلميحات حول تشغيل KVM على IBM Z و LinuxONE.
المزايا
توحيد التكوين والعمليات

يعزز التوحيد القياسي التشغيلي من خلال خصائص بنية تكنولوجيا المعلومات الحيادية، والتي تجعل تكنولوجيا المعلومات متوافقة مع منصات مثل IBM Z و LinuxONE.
تمكين الحوسبة السرية

يوفر الحوسبة السرية للأجهزة الافتراضية المستندة إلى ®IBM Secure Execution لـ Linux لتحقيق أقصى درجات الأمان.
الاستفادة من مهارات إدارة Linux الشائعة

يوفر مجموعة قياسية من الأدوات والواجهات Linux التي توفر تجربة مستخدم مشتركة عبر مختلف الأنظمة الأساسية، مما يسهل على العملاء الذين يبحثون عن موظفين مدربين لإدارة نشر KVM الخاص بهم.
ميزة
الأمن استخدام التنفيذ الآمن من IBM

IBM يحمي التنفيذ الآمن بيانات أحمال التشغيل التي تعمل في KVM ويحمي الأجهزة الافتراضية من الفحص أو التعديل أو الاختراق من قبل الأجهزة الافتراضية الأخرى أو مسؤول KVM.

 استكشف التنفيذ الآمن من IBM لنظام التشغيل IBM Secure Execution لنظام التشغيل Linux
التوافر العالي الترحيل المباشر Virtual Servers

يتيح نقل Virtual Servers المباشرة نقل ضيوف Linux حول مجموعة KVM دون التأثير على Virtual Servers. 

 استكشف مباشر Virtual Servers ترحيل مباشر
إدارة البنية التحتية إدارة مبسطة للبنية التحتية

احصل على إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة للبنية التحتية الافتراضية التي تعتمد على Red Hat® KVM.

 استكشاف IBM Cloud Infrastructure Center
الأمن استخدام التشفير على نطاق واسع

يدعم KVM تسريع التشفير على الرقاقة ومهايئ Crypto Express المتوفر مع منصتي IBM Z و LinuxONE.

 استكشف ®IBM Crypto Express ميزة التشفير
حالة الاستخدام دمج الخوادم

دمج الخوادم مع KVM على أنظمة KVM للتوسع IBM Z و LinuxONE للحصول على وفورات عالية الكثافة من حيث ®استهلاك الطاقة ومساحة الأرضية.

 استكشاف الاستدامة ™IBM z16 استكشاف الاستدامة مع IBM LinuxONE 4 الحوسبة السرية

قم بحماية الأصولية رقمية من خلال استضافتها باستخدام KVM على IBM Z و LinuxONE، باستخدام IBM Hyper Protect Virtual Servers لسهولة نشر محلي سهل الاستخدام.

 استكشاف Hyper Protect Virtual Servers

دراسة الحالة

الخدمات المالية الخدمات المصرفية بدون انتظار

يسرع بنك Sagicor Bank Jamaica من عمليات تكنولوجيا المعلومات الأساسية ويضع تكنولوجيا المعلومات في موقع متميز لإطلاق خدمات جديدة مع KVM و IBM LinuxONE التقنية.

الموارد KVM على IBM Z

راجع الوثائق حول كيفية إعداد وتهيئة وتشغيل Linux كضيف على برنامج KVM hypervisor.

 KVM كما هو مضمن مع Red Hat Enterprise Linux

استكشف Red Hat Enterprise Linux كيف يمكن تشغيله في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هو افتراضي بواسطة برنامج KVM hypervisor.

 KVM كما هو مضمن مع SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER

تعرّف على كيفية تشغيل SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هي افتراضية بواسطة برنامج KVM hypervisor.

 KVM كما هو مضمن في Canonical Ubuntu

استكشف كيف يمكن تشغيل خادم Canonical Ubuntu Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كما هو افتراضي بواسطة برنامج KVM hypervisor.

 Red Hat OpenShift منصة حاوية على IBM لينكسون

قم بتثبيت منصة Red Hat OpenShift حاوية باستخدام الحد الأدنى من المتطلبات وبرنامج KVM hypervisor المقدم من Red Hat Enterprise Linux.
المنتجات ذات الصلة IBM Cloud Infrastructure Center

الاستفادة من إدارة دورة حياة البنية التحتية الافتراضية للبنية التحتية الافتراضية التي يوفرها Cloud Infrastructure Center ، استنادًا إلى Red Hat KVM (و IBM Z/ VM) وتم تمكينها بواسطة الأتمتة لخدمات البنية التحتية.

 IBM z16

استخدم IBM z16 كمنصة أجهزة لـ KVM لاستيعاب القدرات مثل الأداء العالي والتوافر العالي والتوسع العالي والأمان.

IBM LinuxONE 4

اختر IBM LinuxONE 4 كمنصة أجهزة لـ KVM لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من قابلية التوسع والاستدامة والإنتاجية الفائقة والأمان المتقدم.

IBM Hyper Protect Virtual Servers

Attain easy نشر of Secure Execution guests for أصول رقمية حالة الاستخدام and scale the نشر of isolated أحمال التشغيل protected by الحوسبة السرية.

IBM Z/VM

استخدم نظام تشغيل مزود ببرنامج Hypervisor آمن للغاية للتشغيل الآمن للغاية ومجهز للتشغيل الآمن للغاية ومجهز للتشغيل الآمن للغاية ومصممة لتشغيل Linux و ®z/OS و ®z/VSE و z/VSE و z/TPF Virtual Machines ، بالإضافة إلىRed Hat OpenShift على خوادم IBM Z و LinuxONE.
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