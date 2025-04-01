تقنية Hypervisor والمحاكاة الافتراضية الغنية بالميزات الأمنية والقابلة للتوسع
يُعَدّ IBM z/VM نظام تشغيل مزودًا بتقنية Hypervisor وتقنية المحاكاة الافتراضية الثرية بالميزات الأمنية والقابلة للتوسع والمصممة لتشغيل خوادم الضيف مثل أنظمة التشغيل الافتراضية Linux، وz/OS، وz/TPF، وكذلك تشغيل منصة Red Hat OpenShift على خوادم IBM Z وLinuxONE.
يقوم IBM z/VM بتشغيل مئات إلى آلاف خوادم الضيف على خادم IBM Z أوIBM LinuxONE واحد بكفاءة كبيرة ومرونة عالية. ويدعم العديد من صور الأجهزة وبنيتها، وهو ما يبسط عمليات الترحيل، ويسهل عمليات انتقال التطبيقات، ويدمج الأنظمة في خادم واحد. يتفوق IBM z/VM في مشاركة موارد النظام بين الأجهزة الافتراضية، وهو ما يوفر قابلية التوسع والأمن والكفاءة بدرجة قصوى، وبالتالي يؤدي إلى توفير التكاليف ووضع أساس قوي للحوسبة المعرفية.
يوفر IBM z/VM ما يلي:
يمكنك مشاركة الموارد والتنسيق فيما بينها ضمن صورة واحدة للأنظمة لتقليل حالات انقطاع الخدمة المخطط لها وموازنة أعباء العمل عبر أنظمة z/VM.
استفد من الإمكانات المحسنة لمراقبة بيانات الأداء، وإدارتها، وعرضها في أنظمة z/VM المتعددة.
يمكن إضافة البيانات إلى دليل مستخدم VM أو حذفها، أو تعديلها من خلال التحقق التلقائي من سلامة الأداء لتقليل الأخطاء.
تعرَّف على آخر تحديثات الخدمة، والأخبار، والموارد، وأفضل الممارسات لحماية أنظمة z/VM والأنظمة الضيف.
يمكنك استخراج بيانات الأداء في الوقت الفعلي وإرسالها إلى منتجات قابلية ملاحظة أداء المؤسسة لتصورها وتحليلها.
استكشف المتطلبات العامة للأجهزة والتخزين والبرمجيات وغيرها من المتطلبات الفنية لتثبيت z/VM 7.4 وتشغيله.
استكشف المتطلبات العامة للأجهزة والتخزين لتثبيت وتشغيل z/VM 7.4 وبعض ميزات z/VM الأخرى مع متطلبات أجهزة إضافية.
استكشف البرامج المرخصة المطلوبة مسبقًا لـ z/VM 7.4 وبعض ميزات z/VM الأخرى مع متطلبات برامج إضافية.
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وظائف إضافية لإدارة الأنظمة
IBM Infrastructure Suite
يمكنك إدارة أنظمة z/VM وLinux باستخدام حل واحد متكامل.
IBM Cloud Infrastructure Center
يُبسّط إدارة البنية التحتية لأجهزة Linux الافتراضية المستندة إلى z/VM.
IBM Operations Manager
أتمتة ومراقبة أنظمة z/VM والأجهزة الضيف عليها.
IBM Tivoli OMEGAMON XE
عرض بيانات أداء النظام لإدارة البيئات المعقدة بفاعلية أكبر.
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وظائف إضافية للنسخ الاحتياطي والحماية
IBM Tape Manager for z/VM
إدارة أجهزة الأشرطة، وأحجام الأشرطة، وطلبات تثبيت الأشرطة، ومراقبتها، وحمايتها.
IBM Backup وRestore Manager
يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من الملفات والبيانات واستعادتها على أنظمة z/VM وصور أنظمة الأجهزة الضيف التي لا تستخدم z/VM.
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المزيد من الوظائف الإضافية
المنتجات والميزات المرخصة ذات الصلة بنظام IBM z/VM وVM
تحقق من المنتجات، والأدوات، والتقنيات الأخرى المتعلقة بنظام z/VM.