في حال وجود حالة تتطلب التدخل، يمكنك استخدام طرق خارجية مختلفة لإخطار الموظفين الرئيسيين بالحدث. ويسهِّل هذا من إرسال إشعارات في الوقت الفعلي بشأن الأحداث في الخدمات أو المكونات الحيوية التي تتطلب اهتمامًا من الخبراء.