خدمات دورة الحياة التقنية

تقدِّم IBM Technology Lifecycle Services دعمًا لتكنولوجيا المعلومات عالمي المستوى وخدمات ورؤى لبيئات مراكز البيانات متعددة البائعين، بما في ذلك الخوادم والتخزين والشبكات والأمان والبرمجيات.
تستفيد IBM Technology Lifecycle Services (TLS) من الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى التحليلات والأتمتة في IBM watsonx لتقديم قدرات دعم شاملة واستباقية وتنبؤية لبنيتك التحتية في IBM وكذلك للأنظمة والبرمجيات الرائدة من الجهات الخارجية، من خلال التحالفات والشراكات. وباعتبارها نقطة اتصال واحدة عبر مركز البيانات، تساعد TLS العملاء على تسريع رحلات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
استفِد من التحليلات التنبؤية ومدير حساب تقني مخصص لإدارة مشكلات تقنية المعلومات والحد منها قبل أن تؤثِّر في استمرارية الأعمال.
تمكَّن من جمع مزودي الدعم لتعزيز توفير التكاليف، وتحرير فريق تقنية المعلومات للتركيز على المشاريع الاستراتيجية، وتقليل الجهد المبذول في إدارة المورِّدين.
تمكَّن من تبسيط الدعم من خلال دمج دعم مركز البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة العقود والمورِّدين. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
استفِد من خدمات IBM لدعم أنظمة ®IBM Power و ®IBM® Z و IBM LinuxONE و IBM Storage في مؤسستك وبنيتك التحتية متعددة المورِّدين.
يمكنك بناء استراتيجية دعم مخصصة ذات خدمات متميزة لتعزيز الاتساق وتقليل فترات التعطل في مركز بيانات مؤسستك.
تتيح الرؤى والتحليلات المقدمة تكوين رؤية واضحة حول الفجوات المتعلقة بالدعم، ومشكلات التشغيل البيني والأمان، وإدارة المخزون، وغيرها.
حافظ على دعم منتجات IBM Power و IBM Z و LinuxONE و Storage أثناء التخطيط للتحديث القادم؛ وذلك من خلال تمديد الخدمة.
استفِد من دعم IBM عبر مركز البيانات الخاص بك لخفض التكاليف وتقليل فترات التعطل.
تقدِّم IBM دعمًا شاملًا لأنظمة IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage، إلى جانب مزوِّدي الخوادم والتخزين الرائدين من الجهات الخارجية، وذلك عبر مجموعة من خيارات الدعم وخدمات مركز البيانات لتلبية احتياجات الأعمال اليومية وتعزيز كفاءة الأنظمة.
من التثبيت والتكوين إلى خيارات نهاية العمر الافتراضي، تقدِّم IBM الدعم اللازم لتثبيت وتكوين وتحسين بنية الشبكات في مؤسستك، ما يضمن دعمًا متميزًا لتحديد أوجه الترابط وتقليل الوقت المستغرق في إدارة الشبكة طوال دورة حياتها.
تدعم IBM أنظمة التشغيل مثل ®AIX و IBM i و ®z/OS و ®Linux، بالإضافة إلى برامج المؤسسات الأساسية مثل Microsoft و Oracle و ®Red Hat و SUSE.
تصميم استراتيجية البنية التحتية وتخطيطها ونشرها وتنفيذها للعميل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيئة السحابية الهجينة، ولوائح الامتثال الأمني، والمرونة الإلكترونية، وتكامل البيانات، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها.
اعتمد على TLS لبناء الحل. وهذا يعني خدمات التثبيت وإلغاء التثبيت، بالإضافة إلى خدمات النشر والتكوين.
تمكَّن من تبسيط الدعم من خلال دمج دعم مركز البيانات لتقليل الوقت المستغرق في إدارة العقود والمورِّدين. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
خصِّص الخدمات التي تحتاج إليها بشدة لدعم إدارة موظفي تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات، ما يضمن عدم تأثر المبادرات الجديدة بالمهام الإدارية اليومية.
حافظ على مرونة مركز البيانات وفاعليته من خلال إجراء فحوصات منتظمة للسلامة، ما يساعد على تقليل المخاطر الأمنية ومخاطر الأداء، مع التأكد من أن الحلول الحالية مستدامة وأن عمليات التخلص تتوافق مع المعايير القطاعية.
وفقًا لمستند تقني صادر عن IDC، فإن الاستراتيجية الشاملة لدعم وخدمات مراكز البيانات تتضمن خدمات دورة الحياة للتغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه صيانة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة وذات السحابة المتعددة اللازمة لدعم الأعمال الرقمية.
توفِّر TLS العديد من عروض الاستدامة المتنوعة المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وتقليل البصمة الكربونية، وتلبية المتطلبات الأمنية والقطاعية والتنظيمية للمؤسسة من خلال التخلص الآمن والمستدام طوال دورة الحياة.
تقدِّم TLS خدمات مستقلة عن الأجهزة ومبنية على المهام البرمجية لمجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الخدمات للفعاليات الخاصة مثل إعادة النقل، وفحص المخزون الفعلي، وحتى تقييمات عمليات مركز البيانات. تعرَّف على المزيد حول خدمات المشاريع التي تقدِّمها IBM للبنية التحتية في IBM وعبر مركز البيانات.
إن أفضل الممارسات لتحقيق توفر عالٍ لخدمات تكنولوجيا المعلومات تتضمن تعزيز إدارة الخدمة، وتحسين التنفيذ الشامل، والاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات للانتقال من الدعم التقني التفاعلي إلى الدعم الوقائي. يوفِّر برنامج IBM Accelerated Value Program للعملاء فريقًا مخصصًا يركِّز على التنسيق الاستباقي على المستوى العالمي والجغرافي والعملياتي. تعرَّف على المزيد عن برنامج IBM Accelerated Value Program
قد تكون الأخطاء في تثبيت الشبكة وتكوينها مصدرًا كبيرًا للتلف. استفِد من IBM Technology Lifecycle Services لتثبيت حل الشبكات وتكوينه.
يستفيد مركز كفاءة التوافر العالي (HACoC) من خبراء التكنولوجيا وإدارة الخدمات عبر IBM والقطاع لتقييم البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التسليم لدى العملاء، والتعاون لتحديد الاستراتيجية والحلول اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف التوافر الخاصة بهم.
قد يكون كلٌّ من دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات عنصرًا مهمًا في المتطلبات المستمرة للمرونة التشغيلية. اكتشف كيف يساعدك الدعم الاستباقي، ودعم الرؤى، والاستراتيجية الشاملة لدعم مركز البيانات على تعزيز المرونة التشغيلية.
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