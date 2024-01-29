دعم الشبكات

تستطيع IBM Technology Lifecycle Services مساعدة العملاء على التخطيط لنظام الشبكات المؤسسي ونشره وتحسينه وتحديثه.
في بيئة تقنية المعلومات المعقدة، تُعَد الشبكات العمود الفقري للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تدعم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي ومتطلباتهما المتزايدة، مما يُتيح الاتصال بين الأنظمة والتطبيقات وخلالها.لذلك، يمكن أن يؤدي تنوع المزودين في مركز البيانات إلى صعوبة تحديد مصدر مشكلات الأداء. يمكنك تقليل هذا التعقيد من خلال الاستفادة من الدعم الذي تقدمه شركة IBM لمزودي الخدمات مثل Cisco و Juniper و F5 و Checkpoint Technologies وغيرهم.
يمكن لنقطة تركيز واحدة إلى جانب التنبيهات التنبؤية أن تقلل من مخاطر فترات التعطل غير المخطط لها.
تبسيط الدعم من خلال تقليل عدد مزودي خدمات الدعم في مركز البيانات لديك.
استخدم IBM Support Insights للحصول على رؤى قائمة على التحليلات، وإدارة الأصول، وتوصيات الصيانة الوقائية لتحسين توفر البنية التحتية.ِ
ابحث عن الدعم لمزودي الشبكات التقليدية والمعرَّفة بالبرامج وأمن الشبكات من شركة IBM والأطراف الخارجية.
استكشِف خدمات تثبيت حلول الشبكات وتكوينها ونشرها.
احصل على خدمات لتحليل مدى سلامة البنية التحتية للشبكات وتحسين أدائها.
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اكتشف الدور الذي ساهم به حل IBM Support Insights وحلول الصيانة المُدارة للشبكات والأمن من IBM في هذه البلدية.
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