خدمات دعم الشبكات
توحيد دعم مركز البيانات
لقطة علوية لشخص يعمل على كمبيوتر محمول ويكتب على مفكرة ورقية

تستطيع IBM Technology Lifecycle Services مساعدة العملاء على التخطيط لنظام الشبكات المؤسسي ونشره وتحسينه وتحديثه.

في بيئة تقنية المعلومات المعقدة، تُعَد الشبكات العمود الفقري للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تدعم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي ومتطلباتهما المتزايدة، مما يُتيح الاتصال بين الأنظمة والتطبيقات وخلالها.لذلك، يمكن أن يؤدي تنوع المزودين في مركز البيانات إلى صعوبة تحديد مصدر مشكلات الأداء. يمكنك تقليل هذا التعقيد من خلال الاستفادة من الدعم الذي تقدمه شركة IBM لمزودي الخدمات مثل Cisco و Juniper و F5 و Checkpoint Technologies وغيرهم.
المدونة
3 أسباب تجعل دعم البنية التحتية المناسبة ضروريًا لدعم الذكاء الاصطناعي
المدونة
اكتشِف المزيد عن خدمات الشبكات الجديدة وعروض الدعم المقدمة لشركة Cisco.
الفوائد
تقليل فترات تعطل الشبكات

يمكن لنقطة تركيز واحدة إلى جانب التنبيهات التنبؤية أن تقلل من مخاطر فترات التعطل غير المخطط لها.
توحيد الدعم في مركز البيانات

تبسيط الدعم من خلال تقليل عدد مزودي خدمات الدعم في مركز البيانات لديك.
إضافة رؤية واضحة إلى البنية التحتية للشبكات

استخدم IBM Support Insights للحصول على رؤى قائمة على التحليلات، وإدارة الأصول، وتوصيات الصيانة الوقائية لتحسين توفر البنية التحتية.ِ
خيارات دعم الشبكات
دعم الشبكات

ابحث عن الدعم لمزودي الشبكات التقليدية والمعرَّفة بالبرامج وأمن الشبكات من شركة IBM والأطراف الخارجية.

 خدمات دعم IBM للخوادم متعددة المورِّدين والتخزين والشبكات والأمن
خدمات النشر

استكشِف خدمات تثبيت حلول الشبكات وتكوينها ونشرها.

 خدمات دورة الحياة التقنية لمنتجات CISCO
خدمات التحسين

احصل على خدمات لتحليل مدى سلامة البنية التحتية للشبكات وتحسين أدائها.

 تقنية IBM Network Health Check
إعادة بيع حلول الشبكات

اشترِ حلول الشبكات من مورِدين خارجيين مباشرةً عبر IBM.
محطة واحدة

استفد من شركة IBM في شراء حلول الشبكات من مورِّدين محددين وتثبيتها وتكوينها ودعمها وتحسينها.
الخدمات والبرامج التي ندعمها ربط الشبكات
  • شبكة IBM SAN
  • Cisco Systems
  • Juniper Networks
  • Palo Alto Networks
 الأمان
  • Check Point Software Technologies
  • F5
  • شركة Fortinet
المراجع شركة Santander

شاهد الفوائد التي تحقِّقها Santander مع حل الصيانة المُدارة للشبكات والأمن من IBM.

 اقرأ المزيد مدينة كاملوبس

اكتشف الدور الذي ساهم به حل IBM Support Insights وحلول الصيانة المُدارة للشبكات والأمن من IBM في هذه البلدية.

 اقرأ المزيد شركة BDA - Die Arbeitgeber

"اكتشف الحل الشامل للدعم والخدمات من CISCO - الذي نفَّذته IBM لصالح BDA.

 اقرأ المزيد مؤسسة Josefs-Gesellschaft

اقرأ عن التعاون بين Josefs-Gesellschaft و IBM للحصول على دعم CISCO.

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رؤى الشبكات
IBM Support Insights يُعَد IBM Support Insights، المضمَّن في حلول دعم الشبكات والأمن، حلاً مصممًا لتوفير رؤية أوضح عبر خدماتك السحابية ومركز البيانات والبنية التحتية المحلية لتكنولوجيا المعلومات وبيئة الشبكات لديك. فهو يوفر رؤى مستمدة من التحليلات المتقدمة باستخدام قاعدة معارف IBM الكبيرة التي تضم بيانات عن المنتجات والدعم. تساعد هذه الخدمة في تقليل المخاطر عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك من خلال تقديم درجات المخاطر، والتنبيهات ذات الأولوية، وتوصيات لمعالجة الثغرات الأمنية، وتنبيهات انتهاء تغطية الدعم، ومخاطر انتهاء الدعم، وتنوع توزيع أنظمة التشغيل، وإشعارات أعطال الأجهزة. استكشف IBM Support Insights
موارد إضافية دعم الخوادم والتخزين

اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لأنظمة IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage، بالإضافة إلى المورِّدين الخارجيين.

 استكشِف دعم الأنظمة دعم البرمجيات

اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لبرامج IBM Infrastructure ومزودي البرامج المختارين من المورِّدين الخارجيين.

 استكشِف دعم البرامج تقديم برنامج IBM Support Insights Pro

اكتشِف كيف يستطيع IBM Support Insights Pro مساعدتك على تبسيط إدارة الأصول، وتقليل المخاطر الأمنية، والاستفادة بأفضل شكل ممكن من مقاييس حالات الدعم.

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