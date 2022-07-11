خدمات دعم البرامج

خدمات دورة حياة تكنولوجيا IBM تدعم أنظمة التشغيل، وبنية IBM التحتية، بالإضافة إلى مزودي الخدمات الخارجيين مثل Red Hat و Linux و SUSE و SAP HANA و Oracle و Microsoft.
يُعَد دعم البرمجيات عنصرًا أساسيًا في موثوقية البنية التحتية للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي. وحِّد دعم مركز بياناتك واستفِد من IBM في دعم أنظمة التشغيل والبرمجيات الحيوية مثل SAP HANA و Microsoft و Oracle.
تفخر شركة IBM بحصولها على لقب الشركة الرائدة في تقرير IDC MarketScape الجديد: تقرير Worldwide Support Services 2022 Vendor Assessment.
حافِظ على تحديث البرمجيات وحل المشكلات بسرعة بمساعدة الخبراء التقنيين من IBM Support Line.
استفِد من دعم IBM لكل من Microsoft و Oracle لإيجاد فرص توفير كبيرة في التكاليف.
وحِّد مزودي الدعم لتبسيط وتحسين خدمات الدعم في مركز بياناتك.
خدمات صيانة البرمجيات، المعروفة أيضًا باسم "الاشتراك والدعم"، توفر اشتراكات وإصلاحات ودعمًا للأخطاء البرمجية الجديدة لأنظمة التشغيل IBM Power وIBM Z، وبرمجيات أنظمة تخزين IBM، ومنتجات IBM البرمجية المرتبطة بها.
يمكن أن يساعدك امتداد IBM Software Support Extension على تقليل المخاطر وحماية استثمارك في التكنولوجيا، من خلال توفير دعم ممتد يصل إلى 3 سنوات لبرمجيات IBM التي بلغت نهاية خدمتها.
يساعد IBM Support for Microsoft الشركات على تحسين التوفر، وتقليل التعقيدات، وخفض التكاليف بفضل ما يقدمه من دعم برمجي شامل. استفِد من حل IBM Microsoft Technical Solution Manager لزيادة الاستفادة من بيئة Microsoft لديك.
حافِظ على برامجك القديمة وقلل من الحاجة إلى ترقيات غير مرغوب فيها. تقدِّم شركة IBM دعمًا مستمرًا لإصدار Oracle الحالي لديك، مما يقلل من الاضطرار إلى ترقيات متعجلة أو الانتقال إلى الخدمة السحابية قبل الاستعداد الكافي. استفِد من مزايا الحصول على مصدر دعم واحد، بفضل حل مصمم لتقليل تكاليف الدعم.
بفضل اختيار شركة IBM كشريك للدعم والخدمات، يستفيد العملاء من علاقات IBM التقنية والتجارية العميقة مع شركة Red Hat، علاوة على الوصول إلى خبرات شركة IBM في تشغيل حلول Red Hat على بنيتها التحتية.
تم تصميم حل IBM Support and Subscription for SUSE لتوفير وصول سريع وميسور التكلفة إلى المتخصصين التقنيين في شركة IBM لإيجاد حلول للمشكلات واعتماد الحلول، كما يُتيح لك الحصول على اشتراكات SUSE وحل دعم موحَّد لمساعدتك على إدارة خوادم SUSE Linux Enterprise Server والحلول المدمجة.
يوفر حل IBM Proactive Support for SAP HANA on IBM Power خدمات دعم شاملة للعملاء الذين يجري تشغيل SAP HANA في بيئتهم. يتضمن نموذج IBM تقديم خدمات ودعم لمجموعة البنية التحتية SAP HANA من خلال جهة اتصال واحدة إلى جانب خدمات استباقية لتحديد المشكلات قبل حدوثها وحلها في وقت أسرع.
اكتسب مهارات وخبرات فنية عميقة في خوادم البنية التحتية والتخزين لدى شركة IBM.
تعرَّف على المزيد حول الدعم والخدمات المقدمة من أجل IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage، إلى جانب دعم مزودي الخدمات الآخرين.
اكتشِف المزيد حول الدعم والخدمات الخاصة بحلول الشبكات والحلول الأمنية.
اكتشِف كيف يساعدك IBM Support Insights Pro على تبسيط إدارة المخازن وتخفيف المخاطر الأمنية والاستفادة من دعم حالة المقاييس بأفضل شكل ممكن.