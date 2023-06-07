العلامات
التحليلات

دمج دعم مراكز البيانات: خفض التكاليف وتقليل فترة التعطل مع إستراتيجية الدعم لديك

زميلان في مركز بيانات

مع تبني المؤسسة ومراكز البيانات حلول نشر السحابة الهجينة، أصبح لديها عدد متزايد من الموردين وأحمال التشغيل في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بسرعة. يؤدي انتشار هؤلاء الموردين إلى ظهور العديد من المشكلات والتحديات التي تثقل كاهل موظفي تكنولوجيا المعلومات، وتعوق الابتكارات وتطوير الأعمال الأساسية للعملاء، وتعقِّد العمليات والدعم لهذه البيئات.

إضافة إلى أولويات المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لتحسين إتاحة بيئة تكنولوجيا المعلومات، والأمن والخصوصية، والأداء، والتكلفة الإجمالية للملكية، فأنت تواجه الآن تحديًا لا يمكن تجاوزه للعديد من العملاء. في الواقع، وفقًا للعملاء الذين شملهم استطلاع مركز IDC، أفاد 62% منهم أن بيئات متعددة المورّدين تسببت في فترة تعطل أكثر من مصدر واحد. ومع ذلك، قد لا يكون رأس المال متاحًا لدعم تجديد شركات مصنعي المعدات الأصلية أو تحسينات نطاق الخدمة أو تحديث منتجات نهاية العمر.

ما الإستراتيجية المتكاملة لدعم مركز البيانات؟

يستعين العملاء الذين يتبعون إستراتيجية متكاملة للدعم بمستشار موثوق به لدعم معظم المنتجات في مركز البيانات إن لم يكن كلها. وعلى مدى السنوات القادمة، ستصبح حلول مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات متطورة بشكل متزايد—ما سيزيد من تعقيد التحديات الموضحة أعلاه. وسيتطلب ذلك من العملاء رفع مستوى نموذج دعم بنيتهم التحتية من الأنظمة التي تعتمد على الأجهزة المركزية إلى حلول كاملة مواتية لعبء العمل، ما يؤدي لدمج الأجهزة والبرامج في أحد نماذج دعم الحلول.

يختار العملاء الذين يتبعون هذه الإستراتيجية مستوى الخدمة والمهام التي يريدون من مورد خدمات الدعم الذي يتعامل معهم معالجتها عبر دورة حياة منتجات بنيتهم التحتية. ويتضمن ذلك الاختيار بين الدعم القياسي أو الدعم الاستباقي. كما يمكن لموردي خدمات الدعم أيضًا معالجة خدمات مثل التنسيق متعدد المنصات، وإدارة الموردين وأصول تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التوفر (وذلك على سبيل المثال لا الحصر).

مزايا توحيد الدعم عبر مركز البيانات

للاستفادة من منتجات IBM من أجل الحصول على الدعم عبر مركز البيانات مزايا بالغة الأهمية. يظهر تقرير Forrester Total Economic Impact لدعم تكنولوجيا المعلومات الهجين من IBM، بتكليف من IBM، هذه الفوائد بناء على استطلاعات مع 277 من عملائنا و5 مقابلات تفصيلية متعمقة. دعونا نلقِ نظرة على الفوائد وما الذي يحركها:

  • تخفيض بنسبة 25% في الإنفاق على الصيانة والدعم: يمكن أن يؤدي الدمج تحت مورد واحد إلى توفير كبير في التكاليف للمؤسسات. غالبًا ما يوجّه العملاء الميزانية والموارد إلى مبادرات أخرى، بما في ذلك التحول الرقمي والترحيل السحابي.
  • الحد من الوقت المبذول في مهام دعم الأجهزة بنسبة 20%: يقضي موظفو تكنولوجيا المعلومات وقتًا كبيرًا في مهام الدعم اليومية، مثل إدارة المخزون، وحل المشكلات، وإدارة الحوادث، وتركيب المعدات وتحديثها. مع دعم تكنولوجيا المعلومات الهجين من IBM، ستوفر جهة اتصال واحدة الدعم عن بُعد وفي الموقع، والخدمات اللوجستية لقطع الغيار وخدمات إصدار الفواتير. ستقوم جهة الاتصال هذه باستكشاف المشكلات والمساعدة على حلها. IBM Support Insights وهي خدمة مرتكزة على السحابة تحدد المشكلات الحالية والمحتملة في النظام تقدم درجات لقياس شدة المخاطر وتوصيات لاتخاذ إجراءات لتقليل فترة التعطل وتجنب انقطاع الخدمة. فهي تقدم توصيات على مستوى المنتج لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والبرمجيات من خلال دمج وتحليل بيانات التعرض للمخزون، ودورة الحياة، وبيانات العقود من عدة موردين لحلول تكنولوجيا المعلومات.
  • انخفاض بنسبة 21% في متوسط الوقت اللازم لمعالجة توقف الأجهزة عن العمل: مع وجود جهة اتصال واحدة لإدارة الحوادث ومعارف دعم IBM لتقديم نظرة على الحوادث المحتملة قبل حدوثها، يقلل العملاء الذين يدعمون حلول دعم تكنولوجيا المعلومات الهجينة من IBM أوقات التوقف. كما تعد زيادة دقة المخزون عاملاً رئيسيًا إلى جانب التحديثات الاستباقية الموصى بها للأكواد والتصحيحات البرمجية وإزالة ثغرات الدعم. من المهم ملاحظة أنه بالإضافة إلى تقليل الوقت الفعلي لحل الحوادث، تتجنب المؤسسات، في المتوسط، سبع حوادث أو انقطاعات في تشغيل الأجهزة سنويًا من خلال الاستفادة من إستراتيجية IBM في دعم مراكز البيانات الموحدة.
  • الحد من الوقت المستغرق في إدارة العلاقات مع الموردين بنسبة 22%: إن وجود جهة اتصال واحدة لإدارة علاقات البائعين يوفر وقتًا إضافيًا لموظفي تكنولوجيا المعلومات.

تعرّف على المزيد

إذا واجهت صعوبة في التكامل لدعم مركز البيانات، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في تبني إستراتيجية دعم أفضل حتى تستفيد من القدرات والنتائج الفريدة للمؤسسات من IBM. اطلع على تقرير Forrester TEI الكامل واستخدم أداة تقدير دعم تكنولوجيا المعلومات الهجين من IBM لتقدير التوفير المحتمل في التكاليف خلال ثلاث سنوات من دمج الدعم في مركز بياناتك.

 

الموارد

إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
منشورات إدارة البيانات من IBM Research

اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثِّر الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
حلول ذات صلة
برمجيات وحلول إدارة البيانات

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات
IBM watsonx.data

يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.

 اكتشف watsonx.data
خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات

استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.

 اكتشف خدمات التحليلات
اتخِذ الخطوة التالية

صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.

 استكشف حلول إدارة البيانات اكتشف watsonx.data