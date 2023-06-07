دمج دعم مراكز البيانات: خفض التكاليف وتقليل فترة التعطل مع إستراتيجية الدعم لديك

مع تبني المؤسسة ومراكز البيانات حلول نشر السحابة الهجينة، أصبح لديها عدد متزايد من الموردين وأحمال التشغيل في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بسرعة. يؤدي انتشار هؤلاء الموردين إلى ظهور العديد من المشكلات والتحديات التي تثقل كاهل موظفي تكنولوجيا المعلومات، وتعوق الابتكارات وتطوير الأعمال الأساسية للعملاء، وتعقِّد العمليات والدعم لهذه البيئات.

إضافة إلى أولويات المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لتحسين إتاحة بيئة تكنولوجيا المعلومات، والأمن والخصوصية، والأداء، والتكلفة الإجمالية للملكية، فأنت تواجه الآن تحديًا لا يمكن تجاوزه للعديد من العملاء. في الواقع، وفقًا للعملاء الذين شملهم استطلاع مركز IDC، أفاد 62% منهم أن بيئات متعددة المورّدين تسببت في فترة تعطل أكثر من مصدر واحد. ومع ذلك، قد لا يكون رأس المال متاحًا لدعم تجديد شركات مصنعي المعدات الأصلية أو تحسينات نطاق الخدمة أو تحديث منتجات نهاية العمر.