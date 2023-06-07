دمج دعم مراكز البيانات: خفض التكاليف وتقليل فترة التعطل مع إستراتيجية الدعم لديك

مع تبني المؤسسة ومراكز البيانات حلول نشر السحابة الهجينة، أصبح لديها عدد متزايد من الموردين وأحمال التشغيل في بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بسرعة. يؤدي انتشار هؤلاء الموردين إلى ظهور العديد من المشكلات والتحديات التي تثقل كاهل موظفي تكنولوجيا المعلومات، وتعوق الابتكارات وتطوير الأعمال الأساسية للعملاء، وتعقِّد العمليات والدعم لهذه البيئات.
إضافة إلى أولويات المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لتحسين إتاحة بيئة تكنولوجيا المعلومات، والأمن والخصوصية، والأداء، والتكلفة الإجمالية للملكية، فأنت تواجه الآن تحديًا لا يمكن تجاوزه للعديد من العملاء. في الواقع، وفقًا للعملاء الذين شملهم استطلاع مركز IDC، أفاد 62% منهم أن بيئات متعددة المورّدين تسببت في فترة تعطل أكثر من مصدر واحد. ومع ذلك، قد لا يكون رأس المال متاحًا لدعم تجديد شركات مصنعي المعدات الأصلية أو تحسينات نطاق الخدمة أو تحديث منتجات نهاية العمر.
يستعين العملاء الذين يتبعون إستراتيجية متكاملة للدعم بمستشار موثوق به لدعم معظم المنتجات في مركز البيانات إن لم يكن كلها. وعلى مدى السنوات القادمة، ستصبح حلول مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات متطورة بشكل متزايد—ما سيزيد من تعقيد التحديات الموضحة أعلاه. وسيتطلب ذلك من العملاء رفع مستوى نموذج دعم بنيتهم التحتية من الأنظمة التي تعتمد على الأجهزة المركزية إلى حلول كاملة مواتية لعبء العمل، ما يؤدي لدمج الأجهزة والبرامج في أحد نماذج دعم الحلول.
يختار العملاء الذين يتبعون هذه الإستراتيجية مستوى الخدمة والمهام التي يريدون من مورد خدمات الدعم الذي يتعامل معهم معالجتها عبر دورة حياة منتجات بنيتهم التحتية. ويتضمن ذلك الاختيار بين الدعم القياسي أو الدعم الاستباقي. كما يمكن لموردي خدمات الدعم أيضًا معالجة خدمات مثل التنسيق متعدد المنصات، وإدارة الموردين وأصول تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التوفر (وذلك على سبيل المثال لا الحصر).
للاستفادة من منتجات IBM من أجل الحصول على الدعم عبر مركز البيانات مزايا بالغة الأهمية. يظهر تقرير Forrester Total Economic Impact لدعم تكنولوجيا المعلومات الهجين من IBM، بتكليف من IBM، هذه الفوائد بناء على استطلاعات مع 277 من عملائنا و5 مقابلات تفصيلية متعمقة. دعونا نلقِ نظرة على الفوائد وما الذي يحركها:
إذا واجهت صعوبة في التكامل لدعم مركز البيانات، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في تبني إستراتيجية دعم أفضل حتى تستفيد من القدرات والنتائج الفريدة للمؤسسات من IBM. اطلع على تقرير Forrester TEI الكامل واستخدم أداة تقدير دعم تكنولوجيا المعلومات الهجين من IBM لتقدير التوفير المحتمل في التكاليف خلال ثلاث سنوات من دمج الدعم في مركز بياناتك.
