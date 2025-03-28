تتحدث المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات وإدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات أعمالها الأساسية. لكن القليل من الأشخاص يتمتع بالمهارات والبصيرة والتأثير لوضع مؤسسة بأكملها على الطريق نحو جعل البيانات عامل تميز حقيقيًا. وهنا يأتي دورك—ولهذا السبب أعددنا هذا الدليل لقادة البيانات.
نحن جميعًا متحمسون لرؤية إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي في تغيير الأعمال نحو الأفضل. سيساعدك هذا الدليل، الذي أعده كبار مسؤولي البيانات وقادة البيانات وغيرهم من الخبراء داخل IBM وخارجها، على نشر الإستراتيجية والتقنيات والثقافة التي تُعد أساسية لقيادة مؤسسة قائمة على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.