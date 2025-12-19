كل مؤسسة تحتاج إلى برامج لحل المشكلات. وأنا أتحدث عن المشغِّلين المستقلين، الذين يرفضون التدخلات المبالغ فيها التي تعيق المؤسسات غير الفعَّالة، ويتمتعون بالثقة الكافية لفهم ما بين السطور. عندما يظهر البرنامج هذا المستوى من الذكاء، نقول إنه "يعمل بكل سلاسة". عندما يكون الأمر متعلقًا بموظفة، نقول عنها "هي تفهم الأمور ببساطة".

ثم هناك الطرف الآخر، والذي يتميز بالتأجيلات، والتأخيرات، والتردد في اتخاذ القرار. غالبًا ما يكونون متأخرين أو معتمدين على معلومات قديمة؛ فهؤلاء الأشخاص يعرقلون سير الأمور ويرددون بشكل متكرر إحدى أكثر العبارات إحباطًا في بيئة العمل: "سأفعل ذلك بنفسي".

سيتم بناء ونشر الملايين من وكلاء الذكاء الاصطناعي -ولا شك أنك تعرف هذا إذا كنت تقرأ هذه المدونة- في السنوات القليلة المقبلة. وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value، يقول 70% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إن الذكاء الاصطناعي الوكيل أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتهم المستقبلية. والسؤال هو: أي نوع من الوكلاء تطلق له العنان - مَن يحلّ المشكلات أم مَن يُنشئها؟

يكمن الفرق بين الاثنين في عدو مألوف: الصوامع. من السهل الانجراف وراء تحيّز التفاؤل خلال الظروف المثالية لموسم الاختبارات، لكن عندما يحين وقت البث الرئيسي، أي النشر على مستوى المؤسسة، تُعيق تعقيدات الأعمال الكبيرة التقدُّم. تجعل تدفقات العمل المعقدة، والحوكمة الجزئية وعدم انتظام الوصول إلى البيانات، كل وكيل مشكلة صيانة منفردة. فما كان من المفترض أن يزيد الإنتاجية يتحول إلى استنزاف كبير لها. ويمكن أن نطلق على ذلك اسم مفارقة الذكاء الاصطناعي.

لتحقيق التوسع، يجب على المؤسسات تنسيق جميع وكلائها بشكل شامل، وإنشاء قائمة من متعاوني الذكاء الاصطناعي الخاضعين لإدارة موحَّدة، والقادرين على الاندماج بسهولة مع الأدوات الحالية. عندما ينجح التنسيق، تتواءم العمليات وتتلاشى الحواجز وتتحول إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج حقيقية. ومع ذلك، فإن التنسيق وحده لن يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي. البيانات هي العامل المميز. إنها القوة التي تجعل جميع وكلائك -وليس فقط حالات اختبار إثبات المفهوم- متمكنين من أعمالك وموثوقًا بهم بما يكفي للعمل بشكل مستقل.

فبعد كل شيء، البيانات العامة تؤدي إلى ذكاء اصطناعي عام يتحدث بنفس الأسلوب الرتيب مثل منافسيك. أو ما هو أسوأ من ذلك، يمكن للبيانات التي تتم إدارتها بشكل سيئ أن تحوِّل الذكاء الاصطناعي إلى عائق ينشر الأخطاء بشكل أسرع وأبعد مما يمكن لأي إنسان أن يفعل.

استغرق السوق وقتًا طويلًا للاعتراف بأهمية إعداد البيانات للذكاء الاصطناعي، وهو تقصير أدى إلى أن يكون عائد الاستثمار غير محدد، ويظهر ذلك في العديد من الإحصاءات التي تُظهر أن معظم المؤسسات ما زالت عالقة في مرحلة الاختبارات التجريبية. في الواقع، وفقًا لتقرير من MIT، فإن 5% فقط من المؤسسات التي شملها الاستطلاع قامت بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في سير العمل على نطاق واسع.