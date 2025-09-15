رسم توضيحي بسيط بخطوط زرقاء منحنية.

Data Matters

يقدِّم مركز Data Matters لدينا تعليقات من الخبراء حول كيفية تحسين أكثر أصول الذكاء الاصطناعي قيمة لديك: بياناتك الفريدة.

البيانات المعزولة هي بيانات ضائعة. تعرَّف على كيفية توحيد البيانات المنظمة وغير المنظمة.

تعتمد جودة الذكاء الاصطناعي لديك على جودة بياناتك. اكتشِف كيفية تنسيقها وإثرائها.

صورة Heather Gentile
الناس لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأنهم لا يثقون به. اكتشِف المزيد حول حوكمة وأمن البيانات والذكاء الاصطناعي.

تحقيق عائد أسرع على الاستثمار يبدأ بإدارة أفضل للبيانات

يبدأ الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بأساس قوي من البيانات يمكِّنك من الوصول إلى جميع بياناتك وتوحيدها وحوكمتها وتأمينها- سواء أكانت بيانات منظمة أم غير منظمة، في بيئة سحابية أم محلية. ففي النهاية، لا يوجد شيء عام في عملك، فلماذا تدرِّب الذكاء الاصطناعي على البيانات العامة؟

دراسات حالة

رسم توضيحي تجريدي ثنائي الأبعاد

كلمة Intelligence في شكل ثماني الأوضاع

تعاونت UFC مع IBM لموازنة تحليل البيانات على نطاق واسع مع السرد القصصي المشوق.
أداة بلاستيكية حمراء ذات أشرطة ملونة.

الذكاء الاصطناعي يتولى القيادة

في منطقة الصيانة، تتدفق البيانات أسرع من السيارات نفسها. تعاونت Ferrari وIBM في تجربة رقمية للمشجعين التي تجعل "كل مجريات السباق في متناول يدك" حرفيًا.
نمط هندسي لخطوط وأسهم زرقاء وأرجوانية

قادة البيانات يتحدثون بصراحة

هناك إعداد نظري للبيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وهناك إعداد علمي. يقدم قادة التكنولوجيا من شركات USAA وMicrosoft وAT&T وLockheed Martin رؤًى صريحة حول كيفية بناء أساس بيانات يسرِّع الابتكار.

ما الذي يجعل وكيل الذكاء الاصطناعي مفيدًا أو ضارًا؟

اكتشِف الفرق
ست خطوات نحو قرارات أكثر ذكاءً بشأن البيانات

خطِّط لنجاحك
أخرج بياناتك من الظلام

تتبَّع كل الرؤى
فجوة الحوكمة تعرّض الذكاء الاصطناعي للخطر

تعرَّف على المخاطر والتحديات
اتخذ الخطوة التالية

حوِّل مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى ذكاء اصطناعي على نطاق واسع باستخدام بيانات عالية الجودة، متاحة ومحكومة بشكل جيد. اكتشِف كيف يمكن لحلول البيانات من IBM أن تساعد مؤسستك على الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي.

