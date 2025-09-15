يبدأ الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بأساس قوي من البيانات يمكِّنك من الوصول إلى جميع بياناتك وتوحيدها وحوكمتها وتأمينها- سواء أكانت بيانات منظمة أم غير منظمة، في بيئة سحابية أم محلية. ففي النهاية، لا يوجد شيء عام في عملك، فلماذا تدرِّب الذكاء الاصطناعي على البيانات العامة؟
تعاونت UFC مع IBM لموازنة تحليل البيانات على نطاق واسع مع السرد القصصي المشوق.
في منطقة الصيانة، تتدفق البيانات أسرع من السيارات نفسها. تعاونت Ferrari وIBM في تجربة رقمية للمشجعين التي تجعل "كل مجريات السباق في متناول يدك" حرفيًا.
هناك إعداد نظري للبيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وهناك إعداد علمي. يقدم قادة التكنولوجيا من شركات USAA وMicrosoft وAT&T وLockheed Martin رؤًى صريحة حول كيفية بناء أساس بيانات يسرِّع الابتكار.
حوِّل مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى ذكاء اصطناعي على نطاق واسع باستخدام بيانات عالية الجودة، متاحة ومحكومة بشكل جيد. اكتشِف كيف يمكن لحلول البيانات من IBM أن تساعد مؤسستك على الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي.