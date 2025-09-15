الوصول إلى البيانات التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي في المؤسسة

للتأكد من أن بياناتك جاهزة للذكاء الاصطناعي، فإن الوصول إلى البيانات أمر ضروري. وهذا يعني الوصول إلى جميع بياناتك، المنظمة وغير المنظمة.

يبدأ الذكاء الاصطناعي بالبيانات

الانتقال من مشاريع الذكاء الاصطناعي الفاشلة إلى تحقيق القيمة والعائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي الموسَّع يمثِّل تحديًا للعديد من المؤسسات.

وذلك لأن بياناتهم ليست جاهزة للذكاء الاصطناعي، وهي موزعة في أماكن وصيغ متعددة ما يجعل تجهيزها للذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا. 

تعرَّف على كيفية الوصول إلى جميع بياناتك، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، والحصول على رؤية موحَّدة لها لتتمكن من تحقيق المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وعد بديمقراطية الوصول الحقيقي إلى البيانات على الأبواب، لذا سيكون الجميع أكثر تركيزًا على البيانات.
Fariya Syed-Ali مسؤول تسويق المنتجات، watsonx.data، IBM
يُعَد الوصول إلى جميع بياناتك أمرًا حيويًا %90 من البيانات التي تم إنشاؤها في عام 2022 

وقد تم تقديرها بأنها غير منظمة¹

 أقل من 1% من بيانات المؤسسة

يتم حسابه في النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية²

 %72 يقول عدد من المديرين التنفيذيين (CEO) إن البيانات الخاصة

هو المفتاح لإطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي3.
كومة بيانات بين العديد من أكوام البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام watsonx.data.

تجهيز بياناتك للذكاء الاصطناعي يعني جعلها في متناول الجميع

اكتشِف كيف تساعدك بحيرة البيانات المفتوحة مع القدرات المتقدمة في نسيج البيانات على الوصول إلى جميع بياناتك وتوحيدها. 

