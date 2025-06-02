كن جاهزًا للذكاء الاصطناعي مع حلول بيانات الذكاء الاصطناعي التي نوفرها

يمكن أن تساعدك حلول البيانات للذكاء الاصطناعي من IBM في الوصول إلى جميع بيانات مؤسستك ودمجها وحوكمتها وتأمينها من مكان واحد — أينما كانت

تحويل بيانات مؤسستك إلى أداة ذكاء اصطناعي قوية

مستودعات بحيرة البيانات الهجينة ومفتوحة المصدر الوحيدة للوصول إلى البيانات ونشرها في أي مكان وتغذية مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسستك

استكشف watsonx.data
الكثير من البيانات، وقليلاً ما يستخدم منها يعتمد نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي وتميّزه على البيانات غير المنظمة. لقد كان هناك طفرة في البيانات غير المنظمة، وهي تشكل غالبية بيانات المؤسسات، ولكن لا يتم استخدام سوى كمية صغيرة جدًا بسبب صعوبة الوصول إليها ومعالجتها للاستخدام النهائي. %90 البيانات غير المنظمة

كمية البيانات غير المنظمة التي تنشئها المؤسسة.1

بيانات أفضل تعني ذكاء اصطناعي أفضل

استكشف تطور قدرات نسيج البيانات المدمجة التي توفرها IBM لاستيعاب وإثراء البيانات المنظمة وغير المنظمة الجاهزة للذكاء الاصطناعي وحوكمتها وتقديمها للحصول على ذكاء اصطناعي أكثر دقة.

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عملاء حقيقيون، نتائج حقيقية

انطلاق عصر جديد من الذكاء الاصطناعي

تشهد Lockheed زيادة في دقة استجابة الذكاء الاصطناعي بنسبة 20% من خلال تحسين الاستعلامات باستخدام watsonx.data. اكتشف كيف يحققون ذلك.
إتقان التجربة الرقمية

watsonx.data ساعد في جمع أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات ودمجها وتحليلها. اطلع على ما وراء خطوط النتائج.
إدارة المياه تلتقي مع الذكاء الاصطناعي

حل تجريبي يستخدم watsonx يجعل المهام التي لم يسبق للمستخدمين تجربتها من قبل أسهل. اطلع كيف نجحوا في تحقيق ذلك.
تعزيز التجربة المتنقلة

تعمل العروض المصورة التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وملخصات السباق التي تم إنشاؤها باستخدام watsonx.data على زيادة مشاركة المعجبين. اطلع على معادلة نجاحهم.
تقليل متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD) إلى ما يقرب من الصفر

باستخدام حلول تكامل البيانات من IBM، قللت AutoDesk من متوسط الوقت اللازم للكشف (MTTD) مع اكتساب قابلية ملاحظة البيانات. اكتشف كيف نجحوا في تحقيق ذلك.
التعمق في البيانات من أجل حلول الذكاء الاصطناعي

تعرّف على المساعدة التي يمكن أن تقدمها حلول البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي من IBM لشركتك لتتمكن من استيعاب جميع البيانات وحوكمتها واسترجاعها — سواء كانت منظمة أو غير منظمة — حتى تتمكن من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي الدقيق والفعال من حيث الأداء.

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الحواشي

1.    ، القيمة غير المستغلة: ما يحتاج كل مدير تنفيذي إلى معرفته عن البيانات غير المنظمة، IDC، أغسطس 2023

2.    استنادًا إلى اختبارات داخلية تقارن دقة الإجابات التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي عند استخدام طبقة الاسترجاع في watsonx.data Premium Edition، مقابل الاعتماد على التكوين المعزز بالاسترجاع القائم على المتجهات فقط في ثلاث حالات استخدام شائعة، باستخدام مجموعات بيانات خاصة بشركة IBM، وبنفس مجموعة النماذج مفتوحة المصدر المختارة للاستدلال، والتقييم، والتضمين، إلى جانب متغيرات إضافية. وقد تختلف النتائج.