يمكنك تحويل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يوفر ®watsonx.data integration مستوى تحكم موحد لبناء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام عبر الدُفعات والوقت الفعلي والتكرار وقابلية الملاحظة والبيانات غير المنظمة، مما يساعد على الحد من انتشار الأدوات، وتعزيز إعادة الاستخدام، وإعداد استراتيجية بياناتك للمستقبل.