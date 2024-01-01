تلعب البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في الاقتصاد الرقمي اليوم، ما يمكّن المنظمات من الابتكار والتكيف والحفاظ على قدرتها التنافسية. ضمان أمن هذه العناصر الأساسية، فضلاً عن تلبية متطلبات الامتثال، أمر بالغ الأهمية.



توفر خدمات أمن البيانات والتطبيقات لدينا حلولاً استباقية وإستراتيجية مع حماية شاملة لحماية المعلومات الحساسة والملكية الفكرية، وضمان الامتثال للوائح وخصوصية البيانات، وتقليل تأثير تهديدات الأمن الإلكتروني.

