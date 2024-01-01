خدمات أمن السحابة
قم بحماية بيئات السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية المستمرة والإدارة والمعالجة
تنزيل تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
رسم توضيحي لسير عمل مع أيقونات على السحابة
تأمين العديد من السحابات والمنصات
 

مع تزايد قيمة السحابات والمنصات المتعددة داخل المؤسسة، تبرز تحديات أمن إلكتروني جديدة، ما يجعل من الضروري إدارة البنية التحتية والموارد بشكل آمن قبل التهديدات المتقدمة.

من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في التصميم والنشر، وخدمات أمن الشبكة المُدارة، والتقييم المستمر للامتثال والمخاطر، يساعد خبراؤنا على ضمان أمن السحابة والمنصة مع رؤية أوسع للبنية التحتية للسحابة سواء الآن أو في المستقبل المتطور باستمرار.

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تقرير بيئة التهديدات السحابية لمنصة X-Force لعام 2024

احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
تقرير IDC MarketScape: خدمات أمن السحابة العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي خلال عامَي 2024 و2025
المزايا
مصمم ومُدار بشكل آمن للسحابة

تنفيذ أفضل الممارسات الآمنة حسب التصميم وإدارة التهديدات وخدمات الاستجابة والاسترداد لإنشاء تطبيقاتك وتشغيلها وإدارتها بأمان.
رؤية موحدة عبر السحابة المتعددة

تحقيق رؤية مركزية وإدارة عناصر التحكم في السحابة الأصلية ومراقبتها وإدارة الوضع الأمني للسحابة والحاويات من العديد من مزودي الخدمة السحابية.
الامتثال التلقائي

أتمتة معالجة التكوينات الخطأ للبنية التحتية السحابية مع الإبلاغ بمعايير السحابة والامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
التوصيات الاستباقية

اطّلع على توصيات في الوقت الفعلي مستندة إلى السياق تتيح اتخاذ القرارات بشكل أسرع من خلال مساعدة فريقك على التركيز على الاستجابة الفعلية للحوادث بدلاً من التركيز على النتائج الإيجابية الخاطئة.
القدرات خدمات أمن البنية التحتية

توفر حلاً شاملاً للشبكة لتقديم رؤية واضحة لتبعيات التطبيق واحتواء الاختراقات وحماية الأصول عالية القيمة في كل أنحاء المؤسسة.

 خدمات أمن الشبكة المدارة

زيادة الإنتاجية وتحسين الفعالية من خلال إدارة المخاطر مركزيًا وتطبيق تغييرات معقدة في السياسة عبر المنصات متعددة البائعين من خلال التكامل السلس مع الأتمتة والتنسيقات.

 خدمات الأمن للسحابة

قم بحماية بيئة السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية المستمرة والإدارة والمعالجة.
حالات الاستخدام بنك التوفير البريدي

قدَّم فريق IBM حلًا آمنًا وفعَّالًا من حيث التكلفة قائمًا على البيئة السحابية لدمج مكونات الأعمال والخدمات المحولة لبنك الادخار البريدي ومراقبتها، داعيًا إلى استخدام AWS لدعم التكامل وعمليات الخدمة والخدمات الأمنية مع تلبية متطلبات ولوائح الحكومة والقطاع المالي.

 

 شركة عالمية للخدمات اللوجستية والتوزيع

وقد ساعد فريق IBM الشركة -التي تضم أكثر من 1,700 مرفق لفرز الطرود ذات الأهمية البالغة للبنية التحتية اللوجستية الخاصة بها- على إنشاء حل والتحقق من صحته لاحتواء هجمات برامج الفدية الضارة المحتملة وتقليل تأثيرها إلى أدنى حد ممكن، ما يحمي البنية التحتية لنقاط النهاية والخوادم على مستوى المؤسسة عبر أكثر من 1,200 موقع فعلي.

 

 مؤسسة مالية أوروبية

بالتعاون مع فريق IBM، حصل البنك على عملية تحول رقمي شامل بما في ذلك خدمات الأمن المنشورة عبر جميع مثيلات السحابة وإصلاح إجراءات الهوية والوصول وزيادة وضوح الرؤية على نقاط النهاية، ما أدى إلى تحسين وضع المخاطر وزيادة قدرات الكشف عن التهديدات والامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وهيئة الرقابة على السوق المالية (FINMA).
الشراكات الاستراتيجية خدمات Amazon Web Services

عزِّز ثقتك بأمن AWS من خلال الخدمات الاستشارية وخدمات الأمن المُدارة لدينا.

 استكشف قدرات AWS لدينا Microsoft Azure

التعاون لحماية بيئات Microsoft Azure لديك وتأمينها.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا منصة Google Cloud

من خلال شراكة تبلغ 36 عامًا، تقدِّم IBM وOracle حلولًا لتسريع عمليات الانتقال السلس وتنفيذها إلى السحابة. توفِّر IBM CIA خارطة طريق مخصصة للعميل وحالة عمل وعائد استثمار، عادةً في غضون 20 يومًا.

 استكشف قدرات GCP لدينا
تعرّف على خبرائنا دينيش ناجاراجان

دينيش هو خبير متمرس في الأمن الإلكتروني يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في مجال الاستشارات والتحول. وبصفته شريكًا عالميًا في IBM Consulting، فإنه يقدم المشورة إلى CxOs بشأن أمن البيانات والتطوير والأمن والعمليات وأمان quantum safe، وإستراتيجية التشفير. يتمتع دينيش بسجل حافل في تنفيذ المشروعات الأمنية واسعة النطاق، كما شغل أيضًا منصب CISO في إحدى الشركات الرائدة في السوق المالي العالمي، حيث قاد فريقًا من الممارسين الأمنيين لتقديم خدمات أمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 أكرم زكي

أكرم مدير منتجات ذو خبرة في شركة IBM® Consulting لخدمات الأمن الإلكتروني. يركِّز على العميل ويلتزم بصياغة حلول الأمن الإلكتروني المبتكرة ويتعامل مع التحديات المتطورة باستمرار مع التركيز على تقييمات المنافسين الدقيقة والرؤى الإستراتيجية. لقد عززت مساهماته مجموعة خدمات أمن السحابة بشكل كبير وهو يعمل باستمرار على تمكين العملاء طوال رحلتهم السحابية الآمنة عبر المنصات بما في ذلك AWS وMicrosoft Azure وGCP.

 غريغ تكاتشيك

بفضل خبرة غريغ التي تتجاوز 20 عامًا في مجال الاستشارات، يمثل جزءًا من مركز IBM العالمي المختص بالأمن لتحقيق الكفاءة، ويركز على تصميم تقنيات الأمن والتقسيم الجزئي وتنفيذها ودمجها. كما أنه مقيّم أمن مؤهل حاصل على شهادة محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) وشهادة وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية الأساسية (CISA) وشهادة خاصة بصناعة بطاقات الدفع، وحاصل على درجة الماجستير في أمن المعلومات وهو مخترع حاصل على العديد من براءات الاختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

 سامبيت ميسرا

بصفته مديرًا أول للعروض في IBM Consulting، وخدمات الأمن السيبراني، يعمل سامبيت بنشاط على تعزيز أمان السحابة عبر المنصات، بما في ذلك AWS وAzure وIBM Cloud. ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عامًا في مجال الاستشارات وإدارة المنتجات في قطاع الأمن والامتثال، وتحويل المخاطر المؤسسية، والحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) وحوكمة التدقيق.
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