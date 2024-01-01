وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، فإن متوسط التوفير في التكاليف للمؤسسات التي تمتلك فريق استجابة للحوادث وتجري اختبارات استباقية مقارنةً بالمؤسسات التي لا تمتلك فريقًا ولا تُجري اختبارات استجابة للحوادث هو 1.5 مليون دولار أمريكي.



تشمل خدمة استجابة الحوادث من IBM X-Force فريقًا من صائدي التهديدات، والمستجيبين، والمحققين المتخصصين في الاستعداد للحوادث، والكشف عنها، والاستجابة لها، والتعافي منها.

هدفنا هو تقليل تأثير الاختراق على الأعمال وتحسين المرونة في مواجهة الهجمات من خلال التخطيط والاختبار.