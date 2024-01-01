خدمات الاستجابة للحوادث ®IBM X-Force
حسِّن برنامج الاستجابة للحوادث في مؤسستك، وتمكَّن من تقليل تأثير الاختراق، وجرِّب الاستجابة السريعة لحوادث الأمن الإلكتروني. 
اقرأ تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
رسم توضيحي لامرأة تستخدم جهاز كمبيوتر في بيئة أمن إلكتروني
لمحة عامة

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، فإن متوسط التوفير في التكاليف للمؤسسات التي تمتلك فريق استجابة للحوادث وتجري اختبارات استباقية مقارنةً بالمؤسسات التي لا تمتلك فريقًا ولا تُجري اختبارات استجابة للحوادث هو 1.5 مليون دولار أمريكي.
 
تشمل خدمة استجابة الحوادث من IBM X-Force فريقًا من صائدي التهديدات، والمستجيبين، والمحققين المتخصصين في الاستعداد للحوادث، والكشف عنها، والاستجابة لها، والتعافي منها.

هدفنا هو تقليل تأثير الاختراق على الأعمال وتحسين المرونة في مواجهة الهجمات من خلال التخطيط والاختبار.
اختيار IBM كشركة رائدة في تقرير IDC Marketscape الجديد
إذا كنت تواجه حادثًا أمنيًا إلكترونيًا، فتواصل مع فريق X-Force للحصول على المساعدة.

الخط الساخن للولايات المتحدة 9812-241-888-1

الخط الساخن العالمي 8034-212-312 1+
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هل تمتلك مؤسستك الاستعداد الكافي لمواجهة أي هجوم محتمل؟
  تُعَد IBM X-Force Incident Response Retainer خدمة اشتراك توفِّر لك الوصول إلى فريق من الخبراء الموثوق بهم المدربين لمساعدتك على الاستجابة للتهديدات والهجمات المحتملة بفاعلية وكفاءة.
المزايا
دعم على مدار الساعة  

يمكن أن تساعدك خدمة احتواء الحوادث الأمنية بنظام الاشتراك السنوي على الحصول على استجابة سريعة للحوادث الإلكترونية عبر خط الطوارئ العالمي المتاح لدينا على مدار الساعة ومن خلال الدعم الميداني.
الاستعداد للهجوم 

هيِّئ مؤسستك بمجموعة من الخدمات الاستباقية لتعزيز برنامج الاستجابة للحوادث وإدارتها والتعافي منها.
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الاستجابة المرنة  

احصل على رؤية متعمقة حول كيفية وقوع الحادث وسبب وقوعه من خلال استعلامات التهديدات والتحليلات الجنائية، ما يتيح الاستجابة المرنة لتلبية متطلبات إنفاذ القانون أو المتطلبات التنظيمية.
القدرات الاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات الإلكترونية  

عزِّز جاهزية مؤسستك من خلال قدرات التقييم والبناء والاختبار التي نملكها والعمليات والخطط والأدلة التي نُعدِّها والتي تُسهم في تقليل تأثير حوادث الأمن الإلكتروني. احصل على خدمات الدعم الطارئ للاستجابة للحوادث مثل التحليلات الجنائية، وإدارة الحوادث، وتحليل الويب العميق/ الشبكة الخفية، ودعم احترافي من IBM وشركاء الأعمال الاستراتيجيين. 

 الاستجابة للحوادث في مجال التقنيات التشغيلية

كل شيء مترابط - بما في ذلك مصانعك، ومكاتبك، وأساطيلك. تأكد من أن خطط استجابة الحوادث وأدلتها تشمل التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء. تمكَّن من التقييم والبناء والتدريب والاختبار - تقدِّم لك IBM برنامجًا متكاملًا وشاملًا للاستجابة للحوادث لإعداد موظفي الأمن الإلكتروني والعمليات لديك.  إن الاستجابة الفعَّالة لحوادث أنظمة التقنيات التشغيلية/إنترنت الأشياء ليست مجرد ضرورة، بل هي أمر بالغ الأهمية.

 تقييم التهديدات النشطة  

ما الأمور التي فشلت أدواتك الأمنية الحالية في التنبيه عليها؟ يُمكن لتقييم التهديدات النشطة، المعروف أيضًا باسم تقييم الاختراق، الكشف عن التهديدات غير المكتشفة في البيئة مع تسليط الضوء على المناطق غير المعروفة في الشبكة من خلال إجراء تحليلات قائمة على البيانات. احصل على رؤية واضحة لسطح الهجوم في مؤسستك من خلال تحديد الأنشطة غير المصرَّح بها، وعمليات التكوين الخطأ، والثغرات الأمنية، والتطبيقات المحتملة غير المرغوب فيها.

 تقييم الجاهزية لمواجهة برامج الفدية  

تُتيح لك خدمة الاستجابة للحوادث من X-Force تقييم جاهزية مؤسستك للاستجابة لهجمات برامج الفدية والتعافي منها، وتحديد فجوات التحكم، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين قدرات الاستجابة للحوادث.

 تمارين نطاق الأمن الإلكتروني (Cyber Range)

تُتيح هذه التمارين للمؤسسات فرصة التدريب، و/أو التحقق، و/أو اختبار قدراتها على الاستجابة للحوادث أو إدارة الأزمات الإلكترونية والتنفيذية، سواء عبر جلسات محاكاة نظرية، أو تحقيقات عملية مباشرة، أو تجارب تنفيذية متعمقة تعتمد على سيناريوهات واقعية.

 خدمات استشارية لتصميم بيئات محاكاة نطاق الأمن الإلكتروني وتطويرها

بالاستفادة من خبراتها في تشغيل نطاقات X-Force Cyber Ranges، تستطيع IBM تصميم وبناء بيئة تدريب واقعية ومتعمقة لمؤسستك، ما يساعدها على الاستعداد بفاعلية والاستجابة للتهديدات والأزمات الإلكترونية من خلال محاكاة سيناريوهات وتحديات مستوحاة من الواقع.

®Insight

أحدث أبحاث X-Force مجمعة في مكان واحد تضم مدونات جديدة كل أسبوع زيارة مركز الأبحاث
مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024

تعرَّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
الدليل النهائي لبرامج الفدية الضارة لعام 2023

اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
مشهد التهديدات السحابية لعام 2024

احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
حلول ذات صلة IBM X-Force Cyber Range

يُتيح حل IBM X-Force Cyber Range إنشاء عمليات محاكاة تفاعلية إلى جانب إرشاد فريقك عبر سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها، وتعزيز ثقافة أمنية أقوى على مستوى مؤسستك.

 تعرَّف على المزيد حول IBM X-Force Cyber Range خدمات الأمن الهجومي من IBM X-Force Red

يُعَد X-Force Red فريقًا عالميًا من المخترقين المحترفين يتم توظيفهم لاختراق المؤسسات وكشف الثغرات الخطيرة التي قد يستغلها المهاجمون لتحقيق مكاسب شخصية. ويمكن أن تساعد خدمات الأمن الهجومي التي يقدمها الفريق على تحديد الثغرات الأمنية التي تغطي نظامك البنائي الرقمي والمادي بالكامل وتحديد أولوياتها ومعالجتها.

 تعرَّف على المزيد حول خدمات الأمن الهجومي من X-Force IBM X-Force

نحن فريق متخصص في التهديدات يضم مخترقين، وخبراء في الاستجابة للحوادث، وباحثين، ومحللي استخبارات. نقدِّم منتجات وخدمات هجومية ودفاعية لمساعدتك على الاستعداد للحوادث، والاستجابة لها، والتعافي منها، ما يمكِّنك من بناء مرونة إلكترونية فعلية في استراتيجيتك الأمنية.

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