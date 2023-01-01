تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لتعزيز النمو والميزات التنافسية، إلا إنها تواجه تحديات تتعلق بتأمين الهويات والبيانات وأعباء العمل عبر تقنيات السحابة الهجينة. فالمؤسسات الناجحة تولي أهمية كبيرة لعنصر الأمن أثناء وضع خطة لتحول الأعمال.

تُعد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM شريكًا موثوقًا به، حيث تقدم خدمات استشارية وخدمات تكامل وإدارة أمنية، بالإضافة إلى القدرات الهجومية والدفاعية، ونحن نجمع بين فريق عالمي من الخبراء وتقنياتنا الخاصة وتقنيات الشركاء لابتكار برامج أمنية مخصصة لتوفير إدارة الثغرات الأمنية وتحويل الأمن إلى عامل تمكين للأعمال.

ما الذي يجعل خدمات الأمن الإلكترونية التي تقدمها شركة IBM Consulting فريدة من نوعها؟



نحن نجمع بين المعرفة الصناعية لآلاف من الخبراء، والنظام البنائي للشركاء الرائدين في المجال، ونموذج التسليم العالمي والإقليمي والمحلي المدمج مع الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، واستعلامات التهديدات، ومسرعات التسليم الخاصة بنا في حلول متكاملة. ونعمل مع عملائنا لتقديم نتائج أمنية تعمل على تسريع الوقت المناسب للقيمة، وحماية الاستثمارات الحالية، وتأسيس مرونة إلكترونية تلبي احتياجات العمل.