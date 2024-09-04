تقريباً كل ما تفعله على الكمبيوتر يستخدم التشفير. لهذا السبب، في معظم الأوقات، لا يمكن للمتطفلين قراءة البريد الإلكتروني الخاص بك، أو الوصول إلى سجلاتك الطبية، أو النشر من حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إغلاق سيارتك عن بُعد، أو العبث بالشبكة الكهربائية في مدينتك.

إن التشفير الحديث متقدّم للغاية لدرجة أنه عندما يحدث اختراق لبيانات أو أنظمة آمنة، نادرًا ما يكون السبب هو تمكن أحدهم من اختراق التشفير نفسه. وتحدث معظم الاختراقات نتيجة خطأ بشري—حيث يعطي شخص ما كلمة مرور عن طريق الخطأ أو يترك بابًا خلفيًا لنظام آمن.يمكنك اعتبار أساليب التشفير الحديثة، مثل مفاتيح التشفير العامة بطول 2048 بت، أشبه بالخزائن الأكثر صلابة: من شبه المستحيل اختراقها ما لم يترك أحدهم المفتاح ملقىً في الخارج.

لكن عصر الحوسبة الكمية قد يغير الأشياء. في المستقبل، قد تقوم إحدى الجهات الفاعلة الخبيثة التي تمتلك حاسوبًا كميًا بقوة كافية بفتح أي خزنة فئة 2048 بت والوصول إلى البيانات التي تحميها.

لا نعرف بالضبط متى قد تكون الأنظمة الكمّية قوية بما يكفي لفك تشفير 2048 بت، لكن بعض الخبراء رسموا جداول زمنية بناء على ما نعرفه حتى الآن.

توصل تقرير أجراه المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) حول التشفير ما بعد الكموم أن أول الاختراقات قد تحدث في وقت قريب جدًا ربما عام 2030.1

"لقد قدرّت احتمال فرصة واحدة من كل سبعة بأن بعض أدوات التشفير الأساسية ذات المفتاح العام التي نعتمد عليها اليوم سيتم اختراقها بحلول عام 2026،" هكذا كتب الدكتور Michele Mosca، الخبير من جامعة واترلو، "واحتمال يصل إلى 50% بحلول عام 2031."2

تجعل إعادة بناء التشفير الآمن كموميًا الخزانة التشفيرية محصّنة ضد الهجمات الكمية والتقليدية على حدّ سواء.

من الجدير بالذكر أن بعض الناس يشيرون أيضاً إلى التشفير الكمي الآمن باسم حوسبة ما بعد الكمّ (PQC) أو الحوسبة المقاومة للكمّ. وفقا لتقرير معهد NIST، فإن هذا النوع من أمن تكنولوجيا المعلومات "يهدف إلى "تطوير أنظمة تشفير آمنة ضد الحواسيب الكمومية والكلاسيكية، ويمكنها التفاعل مع بروتوكولات وشبكات الاتصالات الموجودة حاليًا."3

لا ينبغي الخلط بينها وبين التشفير الكمي، الذي يعتمد على القوانين الطبيعية للفيزياء لإنتاج أنظمة تشفير آمنة، تستخدم خوارزميات التشفير الكمي الآمنة أنواعًا مختلفة من التشفير لإنشاء تشفير آمن كمي مقاوم.

شاهدوا الفيديو الخاص بنا بعنوان "3 خطوات لتصبح آمنًا كميًا باستخدام مرونة التشفير"، وتعرّفوا على إطار عمل بسيط من ثلاث خطوات يساعدكم على انتقال مؤسستكم إلى التشفير الآمن كميًا، مع بناء القدرة على مرونة التشفير في الوقت نفسه.