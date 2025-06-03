آلة مستقلة لعمليات التهديد (ATOM)

إنشاء مركز عمليات أمني مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل

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لمحة عامة

يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي سباق الحماية الأمنية المعززة بهجمات مخصصة أسرع وأكثر تعقيدًا. لا يمكن للحماية البشرية وحدها الفوز في هذا السباق. ولهذا السبب أنشأنا آلة عمليات التهديد المستقلة، وهو محرك التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يدعم خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

ATOM هو نظام الذكاء الاصطناعي الفاعل الذي يتفوق على وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين والذي يعمل على إنشاء عمليات أمنية مستقلة من خلال تنظيم العديد من الوكلاء للتفاعل والتعاون مع بعضهم عبر دورة حياة التهديد بأكملها. وهو يعمل على أتمتة عمليات صيد التهديدات وتسريع اكتشاف التهديدات وإنشاء وتنفيذ خطط التحقيق وتنفيذ خطوات المعالجة. يدير ATOM عملية التنسيق حتى تتمكن الفرق الأمنية من التركيز على التهديدات شديدة الخطورة بدلاً من التهديدات الإيجابية الكاذبة أو التهديدات منخفضة الخطورة.
الفوائد تعزيز قيمة العمل

أتمتة 85% من أنشطة L1.1 يعزز ATOM إنتاجية المؤسسات من خلال توحيد العمل الرقمي وإدارته بذكاء وتبسيط العمليات وأتمتة المهام وتعزيز التعاون.

 البحث عن التهديدات والتحقق منها بشكل أسرع

تعمل استعلامات التهديدات التنبؤية في نظام ATOM على وضع التهديدات في سياقها في بيئتك، ما يتيح الحد الاستباقي من التهديدات وتقليل الزمن المستغرق لاكتشافها.

 تحسين كفاءة النظام

قلل التنبيهات المزعجة بنسبة تصل إلى 45%.2 يعمل ATOM على تفعيل إطار عمل MITRE ATT&CK للحصول على رؤية شاملة للتهديدات والتحسين المستمر للوضع الأمني.
قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي استعلامات التهديدات الاستباقية

يمكنك الحد من التهديدات بشكل استباقي باستخدام استعلامات التهديدات المستقلة. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لربط نشاط التهديدات بالسياق البيئي، وتنظيم استعلامات التهديدات، وأتمتة عمليات البحث عن التهديدات، وإنشاء تقييمات للمخاطر بهدف الحد بشكل استباقي من الهجمات وتحديد أولويات جهود المعالجة.

 رؤى الكشف عن التهديدات

يمكنك تعزيز نظام الكشف باستخدام المعارف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتحليل MITRE ATT&CK. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين نطاق الكشف ومعالجة الثغرات الأمنية الحساسة. يمكنك أتمتة الإدارة وإعداد التقارير باستخدام أدوات أمان السحابة المتعددة الهجينة.

 التقييم المتقدم لحالة التهديدات

يمكنك محاكاة الاستدلال البشري، وتسريع عملية الكشف عن التهديدات من خلال الفرز الآلي وتصنيف التنبيهات. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعلم من سلوك المحللين وأتمتة الاستجابة للحوادث منخفضة المخاطر، وإنتاج معارف قابلة للتفسير، وتحديد أولويات التنبيهات المهمة، والتعرف على الأحداث غير المعتادة.

 تحقيقات—وكيل الأمن الإلكتروني

يمكنك تسريع وأتمتة عمليات التحقيق في التهديدات. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد معارف، وربط الأنشطة والتنبيهات ببعضها، وتبسيط السياق ودعم عملية صناعة المحللين للقرار من خلال إنشاء الفرضيات، ما يبسط سير عمليات التحقيق ويقلل وقت تجميع الحالات.

 تعرّف على المزيد استجابة—وكيل الأمن الإلكتروني

يمكنك أتمتة المعالجة باستخدام الأدلة القابلة للتكوين. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوصية بإجراءات الاستجابة وأتمتتها، وتحسين سلوك الاستجابة السابق، وتلقي توصيات بشأن تكرار ظهور المخاطر إلى جانب خطوات محددة للاحتواء والإزالة والتعافي.

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الشركاء
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Microsoft

عزز العمليات الأمنية لديك من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي السلس. تتعاون كل من IBM® Consulting و Microsoft لمساعدة العملاء على تحديث العمليات الأمنية والحماية من التهديدات.

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Google Cloud

دخلت شركة IBM، شريك التكامل الرئيسي في نظام ATOM، في شراكة مع Google SecOps لتمكين الفرق الأمنية من تحسين الكشف عن تهديدات الأمن الإلكتروني والتحقيق فيها والاستجابة لها.

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الرؤى

Asian prompt engineer develop coding app with software data sitting in front of computer monitor at office
اغتنام فوائد الأمن الإلكتروني
الموارد تسريع تحول SOC في عصر الذكاء الاصطناعي
تعرّف على سمات مراكز العمليات الأمنية السيبرانية الأفضل أداءً وحدد مساراً للنجاح، مما يساعد مؤسستك على رفع مستوى نضج الأمن الإلكتروني لديها.
5 معايير لتقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة التهديدات
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الحواشي

1، 2 الأمثلة المقدمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوين لدى العميل وظروفه، ومن ثَم لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.