آلة مستقلة لعمليات التهديد (ATOM)

يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي سباق الحماية الأمنية المعززة بهجمات مخصصة أسرع وأكثر تعقيدًا. لا يمكن للحماية البشرية وحدها الفوز في هذا السباق. ولهذا السبب أنشأنا آلة عمليات التهديد المستقلة، وهو محرك التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يدعم خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

ATOM هو نظام الذكاء الاصطناعي الفاعل الذي يتفوق على وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين والذي يعمل على إنشاء عمليات أمنية مستقلة من خلال تنظيم العديد من الوكلاء للتفاعل والتعاون مع بعضهم عبر دورة حياة التهديد بأكملها. وهو يعمل على أتمتة عمليات صيد التهديدات وتسريع اكتشاف التهديدات وإنشاء وتنفيذ خطط التحقيق وتنفيذ خطوات المعالجة. يدير ATOM عملية التنسيق حتى تتمكن الفرق الأمنية من التركيز على التهديدات شديدة الخطورة بدلاً من التهديدات الإيجابية الكاذبة أو التهديدات منخفضة الخطورة.