خدمات IBM للكشف عن التهديدات والاستجابة لها 
شريكك في مواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال الوقاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والكشف والاستجابة بشكل أسرع بدعم من الذكاء الاصطناعي
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رسم توضيحي لشبكة من النقاط الملونة حيث تتصل ثلاث نقاط أكبر بخطوط منحنية مختلفة
إدارة أي تنبيه في أي وقت
 

أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر انتشارًا وابتكارًا وأسرع من أي وقت مضى. لمكافحتها، تحتاج إلى شريك متعاون يمكن أن يكون بمثابة امتداد لفريقك لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد مع حماية استثماراتك الحالية.  يمكننا أن نساعد مؤسستك على الحد من المخاطر الإلكترونية من خلال حل عالمي شامل ومتكامل قابل للتكيف مع مختلف الموردين في مواجهة التهديدات حيث يمكنه إدارة أي تنبيه في أي وقت، ويمنحك الرؤية والتكامل الذي كنت تسعى إليه لتحسين برنامجك الأمني.

العديد من المؤسسات لديها موارد قليلة جدًا والعديد من الأدوات المختلفة التي توفر كميات كبيرة من المعلومات. وهذا يجعل من المستحيل على فرقهم قضاء الوقت في أعمالهم الأكثر أهمية ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وعدم الكفاءة والإجهاد من التنبيهات والنقص الحاد في رؤية الثغرات المحتملة.

تساعد خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) من IBM، بما في ذلك خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة المدارة (MDR)، مؤسستك على حماية الاستثمارات الحالية وتعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وممارسة الأمن الاستباقي لتعزيز الدفاعات، وتحسين عمليات الأمن باستمرار، وحماية السحابة الهجينة.
حدد موعدًا لجلسة اكتشاف مع X-Force® تصنيف IBM كشركة رائدة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) من قِبل IDC تسريع تحول SOC في عصر الذكاء الاصطناعي
الميزات
تسريع تحول الأعمال

كل شيء في بيئتك السحابية الهجينة يولد البيانات، وغالبًا ما يتم جمعها عبر العديد من المصادر. قم بتحويل الأدوات والخدمات الحالية إلى حل متكامل مُدار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مدعوم بمنصة الحماية X-Force الخاصة بنا، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع ما يصل إلى 85٪ من التنبيهات1.

 
ممارسة الأمن الاستباقي للحد من المخاطر

امنع الثغرات الأمنية قبل حدوثها، وافهم فعالية الكشف لديك، واحصل على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين وضعك الأمني واعمل مع X-Force، فريق النخبة لدينا من المخترقين والمستجيبين والباحثين لتعزيز الدفاعات. 
التحسين المستمر للعمليات الأمنية

قم بزيادة القدرات لاكتساب رؤية عميقة وتعزيز التعاون لضمان احتواء التهديدات ومعالجتها بمجرد اكتشافها—مما يقلل من مخاطر الأعمال مع تقليل الأضرار وانقطاع الخدمات.
قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي استعلامات التهديدات المطبقة  

الحد من التهديدات بشكل استباقي باستخدام استعلامات التهديدات المنسقة والتنبؤية. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لربط نشاط التهديدات بالسياق البيئي، وتنظيم استعلامات التهديدات، وأتمتة عمليات البحث، وإنشاء تقييمات للمخاطر للتخفيف بشكل استباقي من الهجمات وتحديد أولويات جهود المعالجة.

 

 رؤى الكشف عن التهديدات

قم بتعظيم وضع الاكتشاف إلى أقصى حد مع الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي و MITRE ATT&CK. استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تغطية الكشف ومعالجة الثغرات الحساسة. قم بتعيين MITRE ATT&CK، وتحسين مجموعة الكشف من خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإدارة وإعداد التقارير عبر أدوات الأمان السحابية الهجينة المتعددة.

 تقييم التصرف في التهديدات المتقدمة  

محاكاة التفكير البشري لأتمتة نشاط الفرز واكتشاف التهديدات بشكل أسرع. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعلم من سلوك المحلل وأتمتة التصرف في تنبيهات التهديدات. أتمتة الحوادث منخفضة المخاطر، وإنتاج رؤى قابلة للتفسير، وتحديد أولويات التنبيهات المهمة، وتحديد الأحداث النادرة.

 

 

 مساعد الأمن الإلكتروني - تحقيقات التهديدات  

إنشاء رؤى الهجوم والربط بين الأنشطة لتسريع التحقيقات. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط سير عمل التحقيق وتقليل وقت تجميع الحالة. ربط التنبيهات المتبادلة، وتبسيط الفهم السياقي، ودعم عملية اتخاذ قرارات المحللين من خلال توليد الفرضيات.

 

 تعرّف على المزيد مساعد الأمن الإلكتروني - الاستجابة للتهديدات  

أتمتة المعالجة باستخدام الأدلة القابلة للتكوين التي تم إنشاؤها ديناميكيًا. استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوصية وأتمتة إجراءات الاستجابة عبر تقنية الحماية. سلوك الاستجابة التاريخية المحسّن لنوع التهديد وتطور الهجوم. احصل على خطوات محددة للاحتواء والاستئصال بشكل أسرع وخطوات التعافي بالإضافة إلى توصيات لتقليل المخاطر المتكررة..

 

 تعرّف على المزيد
نظرة عامة على خدمات IBM للكشف عن التهديدات والاستجابة لها
تعرّف على المزيد من خلال هذه النظرة العامة من الضروري للمؤسسات أن تدافع عن نفسها ضد الهجمات المتزايدة من خلال التحول من حلول إدارة التهديدات القائمة على رد الفعل والتوقيع إلى نهج استباقي قائم على الاستعلامات يستخدم فريقاً أمنياً متخصصاً ذا مهارات عالية يوفر المراقبة والتحليل المستمر والاستجابة السريعة للهجمات المتطورة. اقرأ ملخص الحل
مع IBM، لدينا الآن رؤية دقيقة للعالم على مدار 24 ساعة في الوقت الفعلي. روبرت أوه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية للشركات والرئيس التنفيذي للعمليات Doosan Group
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تعمل DDI على تعزيز وضعها الأمني لتمكين التحول المستقبلي وإنشاء استراتيجية أكثر استباقية ووعيًا عالميًا للحد من انقطاع الأعمال في حالة حدوث تهديد إلكتروني.
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قم بإنشاء أو تحسين مركز عمليات الأمان (SOC) الخاص بك للحصول على قدرات أفضل تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني.

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إن موظفينا وتقنياتنا ومرافقنا وعملياتنا من بين الأفضل في العالم وتساعدك على تلبية احتياجاتك الأمنية، من البسيطة إلى المعقدة، ومراقبة وإدارة الحوادث الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام. 

 

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1استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته IBM لبيانات الأداء المجمعة التي تم رصدها من خلال التعاملات مع أكثر من 340 عميلًا في يوليو 2023. تم التعامل مع ما يصل إلى 85% من التنبيهات من خلال التشغيل الآلي بدلاً من التدخل البشري، وذلك باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعد جزءاً من خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها من IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.