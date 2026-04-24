يتجه المهاجمون شيئًا فشيئًا إلى استخدام النماذج الرائدة كسلاح لتسريع دورة حياة الهجمات بالكامل، حيث تقلل النماذج الحالية والمطورة من الوقت والخبرة اللازمين لشن الهجمات المعطلة للأنظمة. ومع تحول الإمكانات الهجومية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والوكلاء، ستحتاج المؤسسات إلى برامج أمنية تتسم بالقدر ذاته من الاستقلالية والتنسيق والاستمرارية.

الخدمات الأمنية المستقلة من IBM هي خدمات متعددة الوكلاء توفر ذكاء، وصناعة قرار، واستجابة بسرعة آلية. ومن خلال التنسيق بين العاملين الرقميين القابلين للتشغيل البيني عبر عمليات الحوكمة والمخاطر والهوية والتهديدات، ستعيد هيكلة آلية عمل البرامج الأمنية بينما تصبح التهديدات أكثر آلية وتكيفًا واستنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

تعمل الخدمات الأمنية المستقلة من IBM دومًا على تحليل المخاطر وبيئات التشغيل، مع فرض السياسات وتنسيق عمليات رصد التهديدات واحتوائها بأقل قدر ممكن من التدخل البشري. تؤدي هذه العملية إلى تقصير فترات التعرض للمخاطر، وتسريع احتواء الهجمات المتسارعة، وتوفير معارف مستمرة حول أنظمة الحوكمة والمخاطر لتعزيز وضع الأمان والامتثال.