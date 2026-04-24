الخدمات الأمنية المستقلة من IBM

التصدي لهجمات الأمن الإلكتروني المدعومة بالوكلاء، على نطاق واسع

الدفاع الاستباقي من خلال العمليات المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي

يتجه المهاجمون شيئًا فشيئًا إلى استخدام النماذج الرائدة كسلاح لتسريع دورة حياة الهجمات بالكامل، حيث تقلل النماذج الحالية والمطورة من الوقت والخبرة اللازمين لشن الهجمات المعطلة للأنظمة. ومع تحول الإمكانات الهجومية إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأتمتة والوكلاء، ستحتاج المؤسسات إلى برامج أمنية تتسم بالقدر ذاته من الاستقلالية والتنسيق والاستمرارية.

الخدمات الأمنية المستقلة من IBM هي خدمات متعددة الوكلاء توفر ذكاء، وصناعة قرار، واستجابة بسرعة آلية. ومن خلال التنسيق بين العاملين الرقميين القابلين للتشغيل البيني عبر عمليات الحوكمة والمخاطر والهوية والتهديدات، ستعيد هيكلة آلية عمل البرامج الأمنية بينما تصبح التهديدات أكثر آلية وتكيفًا واستنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

تعمل الخدمات الأمنية المستقلة من IBM دومًا على تحليل المخاطر وبيئات التشغيل، مع فرض السياسات وتنسيق عمليات رصد التهديدات واحتوائها بأقل قدر ممكن من التدخل البشري. تؤدي هذه العملية إلى تقصير فترات التعرض للمخاطر، وتسريع احتواء الهجمات المتسارعة، وتوفير معارف مستمرة حول أنظمة الحوكمة والمخاطر لتعزيز وضع الأمان والامتثال.
القدرات
منسق حوكمة المخاطر المستقل (ARGO)

ARGO هو عامل رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تقييم المؤسسات وإحداث تحويل جذري بها بشكل مستقل من خلال تنسيق عمليات إدارة المخاطر الإلكترونية والامتثال التنظيمي في الوقت الفعلي. ومن خلال الأتمتة الذكية والحوكمة التكيفية، يعمل ARGO على مواءمة معدل التعرض لمخاطر الأمن الإلكتروني مع أهداف العمل، مع فرض المعالجة من خلال إدارة الضوابط المستمرة. والنتيجة هي برنامج حوكمة شامل للأمن الإلكتروني يدير إستراتيجية الأمن الإلكتروني بشكل استباقي، ويقلل من التعرض للمخاطر، ويعزز مرونة المؤسسة.

وكلاء الدفاع المستقلون (ADA)

يستخدم وكلاء الدفاع المستقلون العاملين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتأمين التطبيقات والهويات والبيانات والشبكات والبيئات السحابية باستمرار. تستبدل هذه الأداة الفحوصات اليدوية بالمراقبة الدائمة، والتنفيذ الآلي للسياسات، والمعالجة السريعة عبر أدوات تكنولوجيا المعلومات والأمن المتوفرة. يعمل وكلاء الدفاع المستقلون على ضبط الأسس الأمنية ذاتيًا لتعزيز أنظمة الدفاع ودعم الامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية من دون إضافة عبء على فرق الأمن.

آلة مستقلة لعمليات التهديد (ATOM)

ATOM هو نظام ذكاء اصطناعي وكيل يتفوق على وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرديين، حيث يُنشئ عمليات أمنية مستقلة. تعمل الأتمتة عن طريق التنسيق بين عدة عملاء للتفاعل والتعاون مع بعضهم عبر دورة حياة التهديد بأكملها. فهو يعمل على أتمتة عمليات صيد التهديدات وتسريع عمليات اكتشافها وإنشاء وتنفيذ خطط التحقيق وتنفيذ خطوات المعالجة. يدير ATOM عملية التنسيق حتى تتمكن الفرق الأمنية من التركيز على التهديدات شديدة الخطورة بدلاً من التركيز على التهديدات الإيجابية الكاذبة أو التهديدات منخفضة الخطورة.

تعرَّف على خبرائنا

مهندس متميز، مدير تقني، خدمات الأمن الإلكتروني
شريك عالمي، إدارة التهديدات الإلكترونية
رئيس قسم العروض العالمية، CyberDefend
قائد العروض العالمية، الاستراتيجية والمخاطر الإلكترونية

الرؤى

تهديدات مراوغة، ودفاع مرن: تأمين الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

النماذج الأمنية التقليدية أصبحت تبوء بالفشل في الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً جذريًا في المؤسسات بشكل سريع، ما يؤدي إلى ظهور نطاقات جديدة للهجوم. دراسة بالشراكة مع Palo Alto Networks.
استكشاف مستقبل الأمن الإلكتروني

اكتشف لماذا أصبحت مرونة التشفير أولوية قصوى للمؤسسات التي تسعى إلى تبني الذكاء الاصطناعي والاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية القادم.
X-Force Threat Intelligence Index لعام 2026

تعرَّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لشن الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
فن إمكانات حماية الأمن المؤسسي

John Velisaris، شريك IBM المساعد للخدمات الأمنية، في حوار مع مضيفين من Richmond Advisory Group.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025

المهاجمون يستهدفون الذكاء الاصطناعي، و97% من المؤسسات التي تعرضت لاختراق أمن بيانات مرتبط بالذكاء الاصطناعي كانت تفتقر إلى ضوابط وصول مناسبة.
بناء طبقة معلومات المخاطر الإلكترونية: من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات الأمنية الملموسة

اكتشف كيفية تحول الأمن الإلكتروني من جمع البيانات المجزأة إلى طبقة معلوماتية موحدة على مستوى المؤسسة بأكملها حول مخاطر الأمن الإلكتروني.
من بيانات المخاطر إلى قرارات الأعمال: تمكين برامج المخاطر الإلكترونية المستقلة

استكشف كيفية قياس الخدمات الأمنية المستقلة للمخاطر الإلكترونية باستمرار وتحديد أولويات المعالجة لربط العمليات الأمنية بنتائج الأعمال.

الخدمات ذات الصلة

CyberDefend

تعمل IBM CyberDefend® على تأمين الذكاء الاصطناعي، وإحداث تحويل في التشفير، وتعزيز عمليات الهوية (IdOps)، وأمن التطبيقات (AppSec)، والبيئات السحابية.

 الإستراتيجية والمخاطر الإلكترونية

تركز خدمات GRC من IBM على توحيد نقاط البيانات الأساسية الخاصة بالأمن الإلكتروني والمؤسسة عبر البيئات السحابية والمحلية والهجينة.

 إدارة التهديدات السيبرانية

تساعد خدمات IBM TDR، بما في ذلك خدمات MDR، المؤسسات على حماية استثماراتها الحالية وتعزيزها بالذكاء الاصطناعي.
