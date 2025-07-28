حماية البيانات. تأمين التطبيقات. هويات موثوقة. الدفاع في بيئة السحابة الهجينة
تُعَد IBM® CyberDefend مجموعة شاملة من خدمات الأمن الإلكتروني تمكِّن المؤسسات من حماية أصولها الرقمية في ظل التهديدات المتطورة. نحن نجمع بين الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث التقنيات لحماية البيانات والهويات وأعباء العمل والمنصات عبر بيئة السحابة الهجينة، ما يؤدي إلى:
تُعَد IBM® CyberDefend شريكك الموثوق به لضمان استمرار أعمالك في الابتكار دون التعرض لمخاطر جديدة. تتولى هذه الأداة العديد من المهام، بدءًا من حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحويل التشفير، ووصولًا إلى إدارة هوية العمليات (IdOPS)، وأمن التطبيقات والسحابة.
تعزيز أمن بيانات العملاء وخصوصيتها وامتثالها، والحصول على مخازن بيانات في بيئة سحابية هجينة بفضل خدمات أمن البيانات والحوسبة الكمية.
قم بتحويل عملية تطوير تطبيقاتك، ودمج الأمن في وقت مبكر، وتوسيع نطاق المسارات بأمان إلى جانب عمليات تكامل أمان SAP.
وضع برنامج إدارة الهوية والوصول للموظفين والعملاء على طريق النجاح.
حماية السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية والإدارة والمعالجة المستمرة.
تأمين أعمالك المستقبلية كي تتمكن من تحقيق الازدهار في عالم التشفير ما بعد الكمّي مع الاستعانة بدعم من خبراء رائدين في المجال.
التعاون لحماية وتأمين بيئات Microsoft Azure لديك وتبسيط استراتيجية الانتقال إلى منصة Microsoft Entra ID.
تُعَد خدمات الأمن الإلكتروني من IBM® Consulting شريك كفاءة في AWS كمزوِّد خدمات أمنية مُدارة من المستوى الأول (MSSP). انضم إلينا لتعزيز ثقتك في أمن AWS وتأمين أعباء عملك أينما كانت.
تقدِّم هذه الشراكة حل Prisma Cloud من منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) التابعة لـ Palo Alto Networks، بالتكامل مع خدمات IBM® Consulting العالمية في دمج الأنظمة والخدمات الأمنية المُدارة.
التنبؤ بالتهديدات الحديثة ومنعها والاستجابة لها، ما يزيد من مرونة الأعمال.
نهج استباقي لمساعدة المؤسسات على إدارة متطلبات المخاطر الإلكترونية المتزايدة وتعزيز قدرتها على المرونة الإلكترونية.
يتمتع فريقنا بفهم متعمق للطريقة التي يفكر بها المهاجمون ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكِّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدِّي والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك.
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انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.
استكشِف الأفكار القيادية والرؤى والموارد التي نوفرها، لمواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال وتحقيق نتائج ذات تأثير ملموس.