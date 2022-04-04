خدمات التحول الكمي الآمن
أمِّن أعمالك المستقبلية لكي تتمكن من تحقيق الازدهار في عالم التشفير ما بعد الكمّي مع الاستعانة بدعم من خبراء رائدين في المجال
تعرف على اتحاد Quantum Safe 360 Consortium
رسم توضيحي متساوي القياس لجهاز كمبيوتر محمول مزود بقفل وأيقونات أمان
انطلق في رحلة تحول سلسة وآمنة كميًا

تتيح التطورات في الحوسبة الكمية فرصًا إيجابية لا حصر لها للتقدم التقني، ولكن كل تقدم يؤدي حتمًا في النهاية إلى تهديدات محتملة جديدة تمامًا. وستصبح خوارزميات التشفير الحالية مثل RSA، التي تُستخدم لتأمين البيانات والتطبيقات في مختلف المجالات، قابلة للاختراق في بيئة التشفير ما بعد الكمّي (PQC).

لم تعد حماية مؤسستك من مخاطر التشفير ما بعد الكمّي اليوم رفاهية، بل أصبحت ضرورة حتمية للأعمال. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة معقدة للغاية وتعتمد على التفاصيل الفريدة لمؤسستك. وهذا هو تمامًا الدور الذي صُممت من أجله خدمات تحول IBM Quantum Safe™.

سيرشدك خبراؤنا خطوة بخطوة خلال عملية الترحيل الكمّي الآمن لشركتك في أثناء فهم عملياتك وتحديد أولويات احتياجاتك وإيجاد حلول قابلة للتوسع لكل تحدٍ.
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شركة العام

وقع اختيار Frost and Sullivan على IBM كأفضل شركة لهذا العام في مجال التشفير بعد الكم العالمي لعام 2024
تعرف على المزيد عن Quantum Safe نبذة حول حلول خدمات التحول الآمن من IBM Quantum ورشة Quantum حول تحجيم المخاطر بطريقة آمنة تعرف على المزيد عن حلول برامج Quantum Safe تعرف على المزيد عن البحث في Quantum Safe

برنامج التحول المكون من ثلاث مراحل

تساعد خدمات تحول IBM Consulting® Quantum Safe الشركات على بناء أمنها الخاص الجاهز للكم من خلال برنامج يتألف من ثلاث مراحل..

اكتشف مدى أمان مؤسستك الكمّي
المرحلة الأولى: فهم المخاطر المرحلة الثانية: الاستعداد للترحيل المرحلة الثالثة: تطبيق ترحيل التقنيات
المكانة
حازت شركة IBM على لقب أفضل شركة لعام 2024 في قطاع التشفير ما بعد الكمِّي العالمي من جانب شركة Frost & Sullivan. ويُعد هذا دليلًا كبيرًا على تفاني فرق الاستشارات والأبحاث والبرامج لدينا، ما يُسلط الضوء على هدفنا الجماعي المتمثل في تحقيق تحوُّل فعال وآمن كميًّا مع عملائنا وشركائنا. اقرأ تقرير Frost & Sullivan الشامل
موارد إضافية كيفية مساهمة IBM في تعزيز التحول نحو الأمان الكمِّي

استمع إلى المحادثة مع شركة Frost &amp; Sullivan من تسجيل ندوة الإنترنت الخاص بنا حول كيفية مساهمة IBM في تعزيز التحول نحو الأمان الكمِّي.

 يجب على مدراء تقنية المعلومات (CIOs) إعداد مؤسساتهم اليوم للتشفير الكمِّي الآمن تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024

استعد للاختراقات بشكل أفضل من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف.
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