لقد تعاون اثنان من قادة الأمن الإلكتروني الأكثر ثقة عالميًا لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.
تسعى المؤسسات إلى الابتكار وتحويل أعمالها لدفع النمو والميزة التنافسية. ومع ذلك، أثناء ابتكارهم باستخدام التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيئية الرقمية، تواجه الفرق تحديات من خلال مشهد التهديدات العالمية المتنامي باستمرار.
من خلال الشراكة بين IBM و Palo Alto Networks، يرتكز الأمان في قلب التحول الرقمي. بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ، يمكننا مساعدتك في بناء المرونة الإلكترونية في كل جزء من مؤسستك.
معًا، يمكننا المساعدة في تمكينك من تحديث برنامج الأمن الإلكتروني الخاص بمؤسستك، ودمج حلول النقاط المنعزلة، وتوفير الوقت والمال والموارد وتعزيز مرونة مؤسستك ضد تهديدات اليوم المعقدة. توفر حلولنا المدمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظامنا البنائي المفتوح مستوى جديدًا من الأتمتة التي توفر معارف لا تقدر بثمن، وتقليلاً استباقيًا للمخاطر، ووقتًا أسرع مناسبًا للقيمة. دعنا نساعدك في حماية مؤسستك حتى تتمكن من الثقة في مستقبل آمن.
استجابةً لتزايد حجم الهجمات الإلكترونية وتكلفتها، تحتاج المنظمات إلى نهج قائم على منصة لتحقيق وضع أكثر سلاسة ومرونة للأمن الإلكتروني. اقرأ تقرير IBM Cybersecurity Services + Palo Alto Networks IBV الجديد للتعرف على المزيد.
كشفت دراسة أجرتها كل من IBM وPalo Alto Networks IBV عن كيفية تغلب المؤسسات على التعقيدات الأمنية وتحقيق عائد استثمار أكبر.
تخلص من الحاجة إلى حلول متعددة النقاط من خلال عروضنا المتكاملة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة، ووقت أسرع لتحقيق القيمة، وتقليل المخاطر بشكل استباقي.
استخدم منتجات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الحاصلة على براءة اختراع وخبراء استشارات الذكاء الاصطناعي لتوحيد الرؤى الأمنية عبر مؤسستك وتسريع الاكتشاف والاستجابة والاسترداد لتحسين المرونة الإلكترونية.
استخدم تحالفنا لتحديث برنامج الأمان الخاص بمؤسستك، وأيضًا لبناء الجيل التالي من تحويل SOC، لضمان طريقة جديدة تمامًا للعمل بكفاءة أفضل ومتوسط وقت أسرع للكشف (MTTD)، ومتوسط وقت أسرع للاستجابة (MTTR).
يكشف بحث جديد أجرته شركة IBM وPalo Alto Networks أن المؤسسات مثقلة بالتعقيدات الأمنية، وهذا يكلفها أكثر من 5% من الإيرادات السنوية. اكتشف كيفية تعزيز الأمن بسلاسة وتمكين مؤسستك من تحقيق عائد استثمار أكبر من خلال تطبيق نهج قائم على منصة.
شريك إداري عالمي، خدمات الأمن السيبراني، IBM
استكشف التقرير المستند إلى الرؤى والملاحظات حول مجموعات الجرائم الإلكترونية التي تم الحصول عليها من خلال مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
شاهد كيف تتيح الشراكة الإستراتيجية بين شركة IBM Consulting وشركة Palo Alto Networks في مجال الأمن الإلكتروني للعملاء التعامل بسهولة مع التهديدات الأمنية المتطورة.
يمكنك إجراء تحول في أعمالك وفي إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.
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