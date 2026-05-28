تستخدم شركة صناعة السيارات حاليًا Prisma Cloud لمراقبة نحو 70 حسابًا سحابيًا والتحكّم فيها، مما يعزز وضعها الأمني من خلال إزالة النقاط غير المرئية وأخطاء التكوين.

علاوة على ذلك، طوّرت IBM Security Services تقارير وعمليات معالجة مخصّصة تساعد العميل على تلبية متطلباته الداخلية ومعايير الامتثال الصارمة في قطاع السيارات، بما في ذلك CIS Benchmarks، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعايير المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST). تحدّث Palo Alto Networks حل Prisma Cloud مع تطور المعايير، مما يساعد على تعزيز الامتثال المستمر.

يساعد الحل أيضًا شركة صناعة السيارات على تحديد التنبيهات الأمنية التي تستحق منحها الأولوية. على سبيل المثال، في عام 2023، تلقت الشركة أكثر من 60,000 تنبيه. وبمساعدة IBM وPrisma Cloud، تبيّن للشركة أن جزءًا محدودًا فقط من هذه التنبيهات – نحو 7% – استوفى معاييرها لإجراء مزيد من التحليل.