يؤدي الترحيل السحابي والخدمات المصغرة واعتماد الحاويات إلى تحديث التطبيقات، ولكن هل تطبيقاتك آمنة؟ غالبًا ما تُكتشف الثغرات الأمنية في التطبيقات في وقت متأخر لأن عمليات التطوير والأمن قد تكون منفصلة. يمكن لمتخصصي خدمات أمن التطبيقات الذين يتمتعون بفهم عميق لدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) المساعدة على تقييم ممارسات "التحول إلى اليسار" وممارسات التطوير والأمن والعمليات وتحويلها.
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