خدمات أمن التطبيق
يمكنك إنشاء التطبيقات ونشرها وتكرارها بأمان في كل مكان عن طريق تحويل عمليات التطوير إلى عمليات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، بما في ذلك الأشخاص والعمليات والأدوات.
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024
سيدة أعمال شابة تستخدم الكمبيوتر المحمول
لمحة عامة

يؤدي الترحيل السحابي والخدمات المصغرة واعتماد الحاويات إلى تحديث التطبيقات، ولكن هل تطبيقاتك آمنة؟ غالبًا ما تُكتشف الثغرات الأمنية في التطبيقات في وقت متأخر لأن عمليات التطوير والأمن قد تكون منفصلة. يمكن لمتخصصي خدمات أمن التطبيقات الذين يتمتعون بفهم عميق لدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) المساعدة على تقييم ممارسات "التحول إلى اليسار" وممارسات التطوير والأمن والعمليات وتحويلها.
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اعثر على العيوب الأكثر خطورة في تطبيقك وحدد أولوياتها

تعرف على المزيد حول كيفية حماية اختبار الاختراق لأصولك المهمة باستخدام عقلية المهاجمين.
المزايا
Group 27
يوحد الأشخاص والعمليات والتقنيات
يخطط ويصمم وينفذ ويدمج وينشر الأمان بشكل إستراتيجي في كل خطوة من خطوات دورة حياة التطوير. تساعد مجموعات المهارات المشتركة والتعاون في تحويل الأشخاص والعمليات والتقنيات إلى أفضل ممارسات التطوير والأمن والعمليات، مدعومة بمركز التميز لأمن التطبيقات التابع لشركة ®IBM.
Group 26
يعزز الجودة والامتثال التنظيمي وخفض التكاليف
تمكين ممارسات "الاختبار المبكر" لتقليل العيوب الأمنية للتطبيقات في وقت مبكر في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). يساعد هذا على تقليل تكلفة إصلاح الثغرات الأمنية في البرامج وتحسين الامتثال للوائح الصناعية والحكومية.
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تسريع التطوير والابتكار بشكل آمن
تمكين أتمتة الأمن والتكامل في التكامل المستمر ومسار النشر المستمر. يمكن أن يؤدي التدريب على أمن التطبيقات في الموقع أو عبر الإنترنت إلى زيادة الإنتاجية بين عمليات التطوير والأمن من أجل الابتكار السريع وتطوير البرامج التي تركز على الأمن.
القدرات تركز خدمات أمن التطبيقات على ثلاثة مجالات رئيسية وهي التطوير والأمن والعمليات والتدريب ونمذجة التهديدات. تساعد خدمات التطوير والأمن والعمليات فرق التطوير والأمن والعمليات على مشاركة المهارات لتحقيق تعاون أكبر. يعمل التدريب في الموقع أو التدريب على أمن التطبيقات الرقمية على بناء وتعزيز المهارات والخبرات اللازمة لبناء برمجيات على مستوى المؤسسات وتشغيلها. وأخيرًا، توفر خدمات نمذجة تهديدات التطبيقات تحليلاً متعمقًا للثغرات الأمنية في التطبيقات. خدمات اختبار اختراق التطبيقات
يمكن أن يصل عدد التطبيقات التي تحتاج إلى اختبارها بسهولة إلى المئات. ابحث عن عيوب تطبيقك الأكثر خطورة وحدد أولوياتها حتى تعرف أيها يجب التركيز عليه أولاً.
استكشف اختبار الاختراق X-Force Red الخدمات الأمنية الهجومية
اتبع نهجًا مبرمجًا للعثور على أهم الثغرات الأمنية وإصلاحها، سواء أكانت معروفة أم غير معروفة، مع فريق من المخترقين المخضرمين داخل IBM Security.
استكشِف خدمات الأمن الهجومي X-Force Red خدمات أمن البيانات
اكتشف بيانات مؤسستك وتطبيقاتها الأكثر حساسية وحددها وقم بحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية.
استكشف خدمات أمن البيانات خدمات أمن السحابة

تساعدك خبرة IBM Security في السحابة الهجينة والبيئات ذات السحابة المتعددة على الحفاظ على الأمان والرؤية والتحكم في أثناء نقل التطبيقات إلى السحابة.

استكشِف خدمات أمن التقنيات السحابية
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 كيفية التحول من نهج عمليات التطوير إلى نهج التطوير والأمن والعمليات

قد يكون تحويل عمليات التطوير إلى عمليات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) أمرًا صعبًا. تعرف على كيف يمكن لشركة IBM أن تجعل هذه العملية فعالة وسلسة لك ولفريقك.
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