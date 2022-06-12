تُعَد الفرص التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي للأعمال هائلة، ولكن لم يتم استغلالها بعد. إذ يؤكِّد 72% من أفضل المديرين التنفيذيين أن الميزة التنافسية تعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا، ولكن 38% فقط يقولون إن مؤسساتهم تمتلك الخبرة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الابتكار.1
تخيل أن لديك حليفًا قويًا يجمع بين عمق الخبرة البشرية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أصعب تحديات الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، هذا بالضبط ما يقدمه مستشارو IBM الذين يتم توليدهم من قبل منصة IBM Consulting Advantage. ومن خلال فهم الضغوط الكبيرة التي يواجهها قادة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، وخاصة أولئك الذين يشعرون بأن مواردهم محدودة، يمكن لـ IBM Consulting Advantage توفير قدرة على القيادة لخبرائنا باستخدام نهج استشاري قائم على الأدلة والعلم. فمن خلال تزويد 160,000 مستشار من مستشارينا الخبراء بمساعدي ذكاء اصطناعي، ووكلاء، وتطبيقات متخصصة حسب الدور، والصناعة، ومجالات الأعمال، والمدعومة بواسطة IBM Granite ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة أخرى، يساعد IBM Consulting Advantage على تمكين معارف أعمق وكفاءة أفضل مقارنةً بأساليب الاستشارات التقليدية.
هل تشعر بالقلق بشأن ضغوط الوقت والنتائج التي يتطلبها السوق الحالي، ولكنك لا تشعر بأن لديك الموارد أو المعرفة الكافية لتحقيق ذلك؟ مستشارو IBM المدعومون بـ IBM Consulting Advantage يمكنهم أن ينقلوك من الفكرة إلى القيمة بسرعة وكفاءة تفوق أي تجربة سابقة لك مع أي نهج استشاري آخر.
سواء في العمليات التي نديرها للعملاء أو في عمليات التحويل التي لديهم، نقدِّم أصولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تحسين التدفق النقدي وخفض التكلفة من خلال اكتساب المزيد من المعارف أو تسريع العمليات المالية الحساسة، ومنها عمليات "من المصدر إلى الدفع" والتحصيل.
يساعدك مساعدو الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات على إنشاء محتوى مخصص للغاية بصوت علامتك التجارية ونبرة صوتها ويقلل من الأعمال العادية لتحرير الفرق الإبداعية للقيام بالمزيد من الأعمال التي يحبونها. حتى أن مساعدي الذكاء الاصطناعي مدربون على العمل مع أنظمة الشركاء، مثل Adobe Experience Manager، بما في ذلك التوصية بالبيانات الوصفية لتحسين محركات البحث وأتمتة تأليف المحتوى وتبسيط عمليات الاختبار والنشر.
تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة وخفة الحركة في البصمة التقنية. يدعمنا مساعدو الذكاء الاصطناعي وأصول التعليمات البرمجية الجاهزة للنشر على تسريع الوقت المناسب للقيمة عبر مشهد تكنولوجيا المعلومات بالكامل — بدءًا من تحسين تحليل البطاقات وفرزها وإيجاد الحلول ووصولاً إلى تطوير المنصات القديمة بشكل أسرع وحتى تحديث التطبيقات والعمليات.
تعمل تطبيقات تحديث البيانات المتخصصة على تجهيز بياناتك للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية ترحيل الأنظمة التحليلية المعقدة من المنصات القديمة إلى المنصات الحديثة. ونحن نستخدم هذه الأدوات لمعالجة التحديات المعقدة الخاصة باكتشاف البيانات وأتمتة تحويل التعليمات البرمجية والمساعدة الذكية طوال عملية ترحيل البيانات بأكملها حتى تتمكن من تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على مستوى مؤسستك.
تساعدنا أصول الذكاء الاصطناعي على بناء بيئة أكثر أمانًا، بما في ذلك إدارة قدرات كشف التهديدات في البيئات الهجينة المعقدة متعددة السحابة من خلال تحليل المنطق في إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) واكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) وجدران الحماية لتقديم توصيات التحسين.
خطط لرحلة سحابة هجينة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال أصول تسريع السحابة الهجينة المدعومة من الخبراء والمصممة خصوصًا لهذا الغرض، بما في ذلك مجموعة من المساعدين والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة ومجموعات بدء التشغيل التي تدعم الاستشارات والترحيل والتحديث وإنشاء التطبيقات الجديدة.
شهدت الفرق تحسينات بنسبة تصل إلى 50% في مهام متعددة عبر دورات حياة تطوير البرمجيات.2
تُسهم الاستفادة من IBM Consulting Advantage مع نموذج التفاعل IBM Garage في تغيير أساليب العمل بشكل أسرع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.3
يتم تعزيز خبرات الأشخاص لدينا بشكل كبير من خلال المساعدين والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمصممين مع عمليات التكامل عبر النظام البنائي للشركاء مع قدرات متعددة المساعدين والنماذج. سواء أكان إنشاء شخصيات أكثر قوة، أو بناء حالات عمل أكثر دقة، أو الانتقال من قصة المستخدم إلى التعليمات البرمجية في دقائق بدلاً من أيام - فإن الربط بين العاملين البشريين والرقمي يعني المزيد من القيمة التي يتم تقديمها بسرعة أكبر.
تشمل IBM Consulting Advantage تطبيقات ذكاء اصطناعي جاهزة للتنفيذ تدعم دورة الابتكار الكاملة، مثل الاستشارات، وبناء التقنيات ودمجها، وعمليات الأعمال (المُدارة أو المملوكة للعميل). تُتيح الأصول التقنية، المُعدة مسبقًا حسب القطاع والمجال على منصة عالمية، لمستشاري IBM بناء حلول معقدة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع وتسليمها.
صُمِّمت Consulting Advantage لتتكامل بسهولة مع أحدث التقنيات والنماذج من IBM والشركاء الاستراتيجيين، ما يسهِّل زيادة عائد الاستثمار مع تمكين الابتكار من خلال نظام بنائي قوي.
تعرّف على كيفية تحقيق شركة الاتصالات الفرنسية Bouygues Telecom الابتكار السريع من خلال توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي على AWS.
تعرّف على كيفية مواصلة IBM و Wimbledon لشراكتهما في الابتكار لتزويد المشجعين برؤى مستمدة من الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى.
تعرّف على كيف استخدمت شركة Wintershall Dea التي يقع مقرها في ألمانيا IBM AI@Scale للاستعانة بعلم البيانات من أجل سرعة الحصول على المعارف والابتكار.
اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
أطلق العنان للابتكار مع شركة Salesforce تمكّن من الدمج بسلاسة بين Salesforce Einstein وIBM Watson لتنفيذ تجارب الذكاء الاصطناعي على مستوى أعمالك.
تمتلك IBM Consulting ممارسين ماهرين في مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من watsonx المصممة من أجل مضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالك.
تجمع خدمات الذكاء الاصطناعي الاستشارية من IBM بين خبراتنا العميقة وخبراتنا في هذا المجال وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل الارتقاء بقدرات فريقك وليس استبداله.
قم بإعادة التفكير في الكفاءات والعمليات وتصميم وتسلسل سير العمل عبر أعمالك مع نظام IBM البيئي الكامل من المواهب والملكية الفكرية والشراكات.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي للأعمال، تمتلك IBM Consulting الخبرة والشراكات اللازمة لمساعدتك على التفكير الطَّموح، والتحرك بسرعة، والابتكار على نحو مسؤول؛ كي تتمكن من التعامل مع مستقبل الذكاء الاصطناعي بثقة. تواصَل معنا اليوم لنبني معًا طرقًا جديدة لتنفيذ الأعمال.
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