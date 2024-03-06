الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتسويق
أحدث تحولًا في مؤسستك التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يزيل التعقيدات، ويعزز الكفاءة ويدفع النمو
سلسلة توريد المحتوى الثوري الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التسويق
مصمم يعمل في وقت متأخر على جهاز كمبيوتر

IBM ستشارك في مؤتمر Adobe Summit لعام 2025

انضم إلى IBM لحضور جلسات تفاعلية ومناقشات ديناميكية حول كيفية مساعدتنا للشركات في تصميم وتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. 

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تحول التسويق

تساعد فِرَقنا متعددة التخصصات من الخبراء على تحويل استراتيجياتك وعملياتك التسويقية للتغلب على تحديات الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه بناء مؤسسة مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل. فمن خلال دمج منصات التسويق الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات، نبني رؤية شاملة للعميل يمكن الاستفادة منها بعد ذلك لتقديم تجارب جذابة للعملاء والموظفين. وبفضل القدرات التي تتمتع بها IBM وشركاؤها الاستراتيجيون مثل Adobe وSalesforce، نقدم تجارب موثوقًا بها مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع نقاط الاتصال الرقمية، تُسهم في تعزيز فِرَق التسويق وتحقيق عائد استثمار قوي.
ما الجديد؟ تعيد IBM تصور إنشاء المحتوى والتسويق الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly
تنزيل دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق
الاستفادة من فعالية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى مخصص للغاية على نطاق واسع

رغم بدء العديد من مؤسسات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى، إلا أن القليل منها استطاع الاستفادة من إمكانياته الكاملة للتحول.  حيث إن المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها، وجودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، وحماية سلامة العلامة التجارية تحد من الانتشار واسع النطاق.  كما أن نقص بيانات العلامة التجارية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والخبرة الفنية يجعل من الصعب على المؤسسة تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

نقدِّم لكم IBM Consulting Marketing Workbench* — وهو حل يُتيح للجهات التسويقية أداء المهام اليومية بكفاءة وفاعلية أكبر. إذ يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الجهات التسويقية على اكتساب الرؤى وإنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع. تُعَد Marketing Workbench منصة مجمعة للتكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي وتتضمن ما يلي:

  •   نموذج أساس مبنيًا على watsonx.ai، والذي يحتوي بالكامل على إرشادات العلامة التجارية، والسياسات، ورؤى العملاء، ومعلومات المنتجات الخاصة بك.
  • واجهة مستخدم خاصة للجهات التسويقية مدعومة من خلال watsonx.ai، والتي تُتيح الوصول إلى مجموعة مُعدة مسبقًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم فِرَق التسويق عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام.
  • تكاملاً سلسًا مع أدوات إدارة العمل ونظام بنائي للتقنية التسويقية لديك.

     *سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الأول من عام 2025

تعرف على المزيد حول Marketing Workbench

 
المزايا
نهج يتمركز حول الإنسان

يبدأ خبراؤنا بإعداد تجارب مثالية لعملائك وموظفيك، ثم يصممون ويقدمون الحلول الأفضل في فئتها والقائمة على البيانات والتي توفر تجارب مخصصة وتطلق العنان للإبداع التسويقي.
خبراء موثوق بهم في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

ساعدت خبراتنا التسويقية المتعمقة المقترنة بأكثر من 21,000 من ممارسي الذكاء الاصطناعي المهرة على تطوير أكثر من 2,000 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي للعملاء في عام 2023.
شراكات النظام البنائي العالمي

إن شراكاتنا العالمية المتميزة مع المنصات الرائدة في التسويق وتصميم تجارب العملاء مثل Adobe وSalesforce وSAP وغيرها، تمكِّننا من تصميم الحل المناسب، على المنصات المناسبة، لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.

 
القدرات عمليات التسويق

تمكّن من تحسين مجموعتك التقنية التسويقية وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجية لإدارة عمل المؤسسة وعمليات سير العمل الذكي الذي يكتشف الكفاءات ويتيح طرقًا جديدة للعمل.

 

 تعرف على المزيد حول إدارة عمل المؤسسات معلومات العملاء واستراتيجية البيانات

استفد من الذكاء الاصطناعي ومجموعة watsonx للمساعدة على الإدارة الشاملة لبيانات التسويق، بدءًا من إعداد إستراتيجيات البيانات والنمذجة وحتى الحوكمة، والتكامل مع منصات إدارة بيانات العملاء لتمكين تصميم التجارب شديدة التخصيص.

 

 استكشف محفظة watsonx ابتكار التجارب

تمكّن من تقديم تجربة لا تُنسى لموظفيك وعملائك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء فريدة ومبتكرة تدفع النمو وتعزز الميزة التنافسية.

 

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الشراكات الاستراتيجية توفير تجارب مخصصة على نطاق واسع باستخدام Adobe

تتعاون IBM وAdobe لتوحيد الاستراتيجية والبيانات والتقنيات والتصميم لإعادة ابتكار الأعمال رقميًا. تجعل حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر سلسلة توريد المحتوى العمليات التقليدية أكثر كفاءة وتتيح للمسوقين والفِرَق في جميع أنحاء المؤسسة التركيز على أنشطة أكثر قيمة واستراتيجية.

 اكتشف خدمات Adobe الاستشارية تمكّن من إحداث تأثير باستخدام Salesforce

تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء المؤسسة وكسب تحويل العملاء والولاء والثقة.

 استكشف خدمات Salesforce الاستشارية
لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية. Kirsten Corio Chief Commercial Officer United States Tennis Association
دراسات حالة
إتقان تجربة رقمية مفتوحة بالولايات المتحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

باستخدام البيانات ونماذج الأساس المبنية على مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لمنتجات الذكاء الاصطناعي من watsonx، أنشأت IBM نموذجًا للتعليق بالذكاء الاصطناعي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة الذي أنتج عشرات الخيارات المختلفة قبل اختيار أفضل جملة لوصف الحدث. وطوال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023، تم عرض أبرز المباريات التي تم استخدام تعليقات الذكاء الاصطناعي فيها أكثر من مليوني مرّة.
IBM تُحسّن أداء الأشخاص والعمليات والمنصات باستخدام Adobe Experience Cloud

قامت IBM بتحويل مؤسسة التسويق الخاصة بها من خلال التبسيط الجذري لمجموعتها التسويقية التقنية باستخدام Adobe Experience Cloud. وأصبحت IBM الآن شركة قائمة على البيانات وتتبع نهج العميل أولًا، حيث قامت بدمج 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية في منصة واحدة وإدخال صفحات الويب إلى السوق بشكل أسرع بنسبة 75%.
تعمل MOL Group على تعزيز نمو الإيرادات من خلال منصة التسويق الرقمي الجديدة

تعمل شركة النفط والغاز MOL Group على إعادة ابتكار تجارب محطة الخدمات ودفع النمو من خلال تعزيز مشاركة العملاء القائمة على البيانات —بدعم من Salesforce Marketing Cloud— ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30%، وزيادة رضا العملاء بنسبة 20%.
حلول ذات صلة تصميم التجارب، والمنتجات، والخدمات

IBM iX  هي شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting وهي تساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تصميم تجارب ومنتجات وخدمات تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.

 تعرف على المزيد خدمات تجارب العملاء الاستشارية

تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.

 تعرف على المزيد الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول المبيعات

دعونا نبتكر منصة إطلاق جديدة لتعزيز نمو الإيرادات وتحفيز المبيعات القائمة على التجارب التي تعزز الولاء.

 تعرف على المزيد الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول خدمات العملاء

دعونا نبتكر تجارب عملاء ذكية تعمل على تحفيز النمو وبناء الثقة.

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تمكّن من تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة أكثر فعالية وذكاءً.

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التوقعات العالمية للأسواق المصرفية والمالية لعام 2025
النهوض بمستوى الأداء المصرفي في عصر الذكاء الاصطناعي أي البنوك ستفوز وأيها ستخسر في عصر الذكاء الاصطناعي؟ يقدم هذا التقرير البيانات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق نجاح طويل الأجل في السوق العالمية. قراءة التقرير كاملاً تفاعل مع الخبير Shanker Ramamurthy، عضو البرلمان العالمي، في البنوك والأسواق المالية، IBM Consulting
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
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