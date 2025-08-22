تمكَّنت Lufthansa Group من دمج وتعزيز عدة تطبيقات للعمليات الأرضية في منصة واحدة قائمة على الويب بالتعاون مع IBM Consulting.
حققت Lufthansa Group، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، خطوات مهمة في تحسين عملياتها الأرضية عبر استخدام مجموعة متعددة من التطبيقات المحمولة.
على الرغم من أن التطبيقات تعمل بسلاسة، إلا أن طبيعتها المجزأة أدَّت إلى الحد من قابلية النقل، وزيادة عدم الكفاءة، وتضخُّم التكاليف، وأعاقت التنسيق بين موظفي المطار وشركات الطيران. علاوةً على ذلك، أدَّت زيادة تكاليف الترخيص للمنصة الحالية للتواصل، التي كانت قديمة ومكلفة بشكل كبير، إلى تفاقم الضغوط المالية.
مع تحوُّل الهدف الاستراتيجي الأوسع لشركة Lufthansa Group نحو تحديث أنظمة الاتصال، كانت الشركة بحاجة إلى حل موحَّد يمكنه دمج جميع الوظائف في تطبيق ويب واحد يمكن الوصول إليه عبر مختلَف أنواع الأجهزة. في سيناريو عالي المخاطر حيث يمكن أن يؤدي تأخير الرحلات الجوية وعدم الكفاءة في العمليات الأرضية إلى خسائر مالية كبيرة والتأثير في رضا العملاء، كان من الضروري اتخاذ إجراء حاسم. كان الهدف من هذه الخطوة الاستراتيجية هو خفض تكاليف التشغيل، وتحسين تجربة المستخدم، وضمان تواصل سلس بين موظفي الأرض والطيارين وفرق العمليات.
قامت Lufthansa Group، بالتعاون مع IBM Consulting، بتحويل إدارة عملياتها الأرضية من خلال دمج عدة تطبيقات في حل ويب واحد يُعرَف باسم Turnaround Companion (TAC)، والذي يساعد على معالجة عدم الكفاءة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة الأدوات المنفصلة.
كانت خبرة IBM في حلول السحابة وتطوير التطبيقات محورية في هذا التحول. تضمَّن تنفيذ الحل تعاونًا وثيقًا بين الفرق المختلفة واستخدام الأدوات المتاحة ضمن IBM Consulting:
توفِّر المنصة الجديدة المستندة إلى الويب تصوُّرًا واضحًا لجميع البيانات ذات الصلة، ما يسهل التنسيق والتواصل السريع بين موظفي المطار وشركات الطيران. وتضمين قدرات التواصل المعتمدة على المحادثات -المبنية على محرك مراسلة داخلي من Lufthansa Group- إلى جانب الإشعارات الذكية يضمن عدم تفويت أي معلومة جوهرية.
تم بناء TAC على تقنيات ويب حديثة وتتم استضافته على منصة Microsoft Azure Cloud، وهو متاح عبر أنظمة التشغيل الرئيسية بما في ذلك iOS وAndroid، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتقليل تكاليف التراخيص. وتُتيح البنية المعيارية للمنصة التكيُّف المرن مع المتطلبات الجديدة والتوسع لضم جماهير مستهدفة وتطبيقات إضافية، ما يجعلها أداة متعددة الاستخدامات تُلبي احتياجات Lufthansa Group المستقبلية.
إن النشر الناجح لمنصة TAC مكَّن Lufthansa Group من تتبُّع دورة التحويل الكاملة وجميع التفاعلات بين الأطراف المعنية ضمن حزمة حلول موحَّدة. وقد أدى ذلك إلى تحسين الكفاءة وتقليل التأخير وتعزيز رضا العملاء. تخطط شركة الطيران لمواصلة استمرار نقل الوظائف من التطبيقات الأخرى إلى TAC، مع تقديم قدرات جديدة توفِّر قيمة مضافة للمستخدمين وتزيد من تحسين العمليات الأرضية.
شهدت Lufthansa Group تحسُّنًا كبيرًا في كفاءة عملياتها الأرضية. حيث أتاحت منصة TAC الموحَّدة تتبُّع عملية إعادة تجهيز الطائرة في الوقت الفعلي، مع دمج جميع البيانات ووسائل الاتصال في حزمة حلول واحدة.
وقد أدى هذا التحسين إلى سلسلة من الإنجازات:
من الجدير بالذكر أيضًا أن الإصدارات الجديدة من TAC تتطلب فترة تعطل لا تتجاوز بضع دقائق فقط، مقارنةً بحوالي 45 دقيقة في تطبيقات الأجهزة المحمولة القديمة. وعلى الرغم من هذه التطورات المهمة، لا يزال فريق المشروع يسعى إلى الوصول إلى عدم حدوث أي فترة تعطل في الإصدارات المستقبلية.
كجزء من الشراكة المستمرة، تواصِل IBM دعم Lufthansa Group في نقل المزيد من الوظائف إلى منصة TAC، ما يعزز انسيابية عمليات الشركة. يواصِل فريق IBM العمل على تطوير أدوات جديدة للمنصة ويدرس تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أدى التنفيذ الناجح لمنصة TAC إلى وضع معيار جديد لكفاءة التعامل مع الرحلات، مع تعزيز التوحيد المستدام في عمليات الطائرات وضمان تجربة سفر متميزة لكلٍّ من الموظفين والركاب.
تُعَد Lufthansa Group مجموعة طيران معترفًا بها عالميًا وتتخذ من ألمانيا مقرًا لها. نَمَت الشركة لتصبح واحدة من كبرى مجموعات الطيران في العالم، حيث تخدم ملايين الركاب سنويًا. تشتهر Lufthansa Group بالتزامها بالجودة والسلامة ورضا العملاء.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. تُعَد IBM وشعار IBM وIBM Consulting وIBM Garage وIBM iX علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجَّلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
Microsoft وWindows وWindows NT وشعار Windows هي علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة أو دول أخرى أو في كليهما.