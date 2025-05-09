تعمل IBM على تسريع حلول Adobe من خلال IBM Consulting Advantage

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

9 مايو 2025

مؤلف

Brett Wachter

EMEA Marketing, Loyalty, and Retail Media Lead

تتطلع IBM إلى توسيع قدرات IBM Consulting Advantage من خلال Adobe Assistant Pack، التي تم تصميمها لمساعدة عملاء Adobe على تسريع تحقيق القيمة وزيادة عائد الاستثمار. تُعَد IBM Consulting Advantage منصة توصيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفِّر لخبراء IBM Consulting وعملائها مجموعة قوية من المساعدين، والوكلاء، والموارد. تعمل Adobe Assistant Pack على تعزيز تنفيذ وتوصيل حلول Adobe Experience Cloud، ما يُتيح الابتكار السريع، وتبسيط العمليات، وتنفيذًا أكثر كفاءة.

كيف يعزِّز خبراء IBM Consulting تطبيقات Adobe باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يساهم IBM Consulting Advantage بشكل كبير في تقليل أوقات التنفيذ، وتحسين الكفاءة، وتحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس عبر Adobe Experience Cloud.تُسهم Adobe Assistant Pack ضمن IBM Consulting Advantage في التسريع بشكل كبير من وقت تحقيق القيمة في عمليات التنفيذ لدى عملائنا لكلٍّ من: Adobe Analytics، وAdobe Customer Journey Analytics، وAdobe Experience Manager، وAdobe Journey Optimizer، وAdobe Real-Time CDP، وAdobe Workfront. ومن خلاله، يتم تعزيز المواهب البشرية بمجموعة من العمال الرقميين.  ويتم تبسيط المهام المتكررة وتزويدها بالذكاء لتحسين المنتجات الرقمية.  ويُتيح ذلك لفريقك تركيز جهوده على الأعمال الإبداعية وذات القيمة المضافة، ما يعزز العائد على الاستثمار في مجموعة Adobe ويوفر قوى عاملة أكثر ديناميكية.

حزمة Adobe Assistant Pack على IBM Consulting Advantage:

  • مساعد لاختبار طبقة البيانات يدعم مختبرِي Adobe Experience Platform من خلال تقليل وقت إنشاء حالات الاختبار من 12 ساعة إلى 6 ساعات مع الحفاظ على نتائج عالية الجودة.
  • أداة توصية لتحليلات طبقة البيانات تساعد المطورين على إنشاء طبقات بيانات التحليلات في Real-Time CDP، ما يقلل وقت العمل من ست ساعات إلى ثلاث.
  • مساعد تصميم المخططات يُسرِّع عملية تصميم المخططات لكل من Experience Platform وReal-Time CDP، ويقلِّل مدة التنفيذ من ست ساعات إلى ساعتين.
  • أداة توصية بالبيانات الوصفية لتحسين محركات البحث والتي تعمل على تبسيط تصميم وتنفيذ علامات البيانات الوصفية لتحسين محركات البحث، ما يقلِّل من وقت التنفيذ بنسبة 50%.
  • أداة توصية باستراتيجيات تقسيم العملاء لمنصة Experience Platform تستخدِم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الرؤى الخفية وتخصيص تنفيذ الحملات التسويقية عبر استراتيجيات تقسيم متقدمة.
  • أداة تصنيف مخططات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصنيف البيانات بما يتوافق مع متطلبات حوكمة البيانات من Adobe ضمن Experience Platform.
  • مساعد "Ask Me Anything" يعتمد على محتوى Adobe ويعمل كمساعد للأسئلة والأجوبة باستخدام مواد تدريبية من Adobe وIBM.
  • أداة توليد طبقة بيانات قائمة على الأحداث لـ Adobe Analytics والتي تساعد على إنشاء طبقات بيانات تحليلية ديناميكية لتتبُّع سلس وفعَّال.
  • أداة مراجعة للتعليمات البرمجية وإنشاء عناصر تساعد على تحسين تطوير Experience Manager ووقت التطوير باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
  • مساعد إنشاء محتوى يمكن دمجه مع Workfront عبر Workfront Fusion لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن سير العمل. 

التأثير الواقعي: التسريع الرقمي لطيران الرياض

أحد الأمثلة على كيفية استخدام IBM للأصول المخصصة لـ Adobe ضمن منصة IBM Consulting Advantage هو في شركة طيران الرياض، أول شركة طيران رقمية بالكامل في العالم، والتي تُعيد تعريف مستقبل خدمات السفر. من خلال الاستفادة من أصول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحلول Adobe، تمكنت شركة طيران الرياض من:

  • إطلاق www.riyadhair.com باستخدام Experience Manager في أقل من شهرين.
  • نشر Real-Time CDP وJourney Optimizer وCustomer Journey Analytics وWorkfront في غضون ثلاثة أشهر فقط، بفضل الوصول إلى تكاملات Adobe القوية التي تُتيح تجارب عملاء أكثر تكاملًا وتخصيصًا أعمق. 
  • تفعيل الحملات الإعلامية الرقمية خلال ثلاثة أسابيع فقط.

يقول نائب رئيس طيران الرياض للشؤون الرقمية والابتكار، Abe Dev: "يتم تطوير منتجاتنا الرقمية بالشراكة بين البشر والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يمنحنا القدرة على الابتكار من خلال التجريب السريع، مع الحفاظ على السرعة والجودة العالية والمتسقة على نطاق واسع. إن قوة العمل الهجينة لدينا، التي تجمع بين الخبراء البشريين والعاملين الرقميين، تُتيح لنا تحقيق قيمة أكبر من تطبيق Adobe لدينا". إنه حقًا جهد إبداعي مشترك غير عادي من قبل فريق عمل IBM وطيران الرياض المشترك، حيث تمكنا من دمج الذكاء والكفاءة مع حلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مؤسستنا، مما ساعدنا على تحقيق طموحنا المتمثل في تقديم تجربة رقمية لم يسبق لها مثيل."

التطلع نحو المستقبل

وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط شركة IBM لتطوير مساعدين إضافيين في IBM Consulting Advantage يركِّزون على تعزيز كفاءة دورة حياة تطوير البرمجيات وفاعلية العمليات التسويقية، وذلك بهدف زيادة كفاءة تنفيذ وتشغيل مجموعة منتجات Adobe ومساعدة العملاء على تحقيق القيمة الكاملة لاستثماراتهم في Adobe.

من خلال التطوير المستمر لتطبيقات Adobe وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تضع IBM Consulting معايير جديدة في الصناعات للابتكار الرقمي بسرعة وعلى نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بتحسين إدارة المحتوى أو الأتمتة أو التخصيص القائم على البيانات، فإن هذه القدرات تمكِّن الشركات من استكشاف الإمكانات الكاملة لتجربة Adobe Experience Cloud على نطاق واسع وإنشاء منتجات وخدمات رقمية ذكية.

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