اختيار IBM شريك العام 2026 في تنسيق تجربة العملاء من Adobe (Adobe Customer Experience Orchestration Partner) في أوروبا الغربية

ولم يسبق أن تغيّرت توقعات العملاء بهذه السرعة. ومع اختزال التفاعلات في لحظات عابرة، ومع إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها العملاء مع العلامات التجارية، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للاستجابة لنية العميل بسرعة وملاءمة وثقة. لذلك أصبح تنسيق تلك اللحظات عبر البيانات والرحلات والقنوات عنصرًا أساسيًا في تقديم تجارب عملاء ذات أثر ملموس.

ولهذا تفخر IBM باختيارها شريك العام 2026 من Adobe في تنسيق تجربة العملاء في أوروبا الغربية (منشور مدونة).

وتعكس هذه الجائزة قوة الشراكة الممتدة لأكثر من عقدين بين IBM وAdobe، كما تعكس الأثر الملموس الذي تحققه الشركتان معًا في أوروبا الغربية. ومن خلال الجمع بين منصات Adobe الرائدة في القطاع لتجربة العملاء وخبرة IBM العميقة في الاستشارات والبيانات والذكاء الاصطناعي، أصبحت المؤسسات أقدر على الانتقال من تفاعلات متفرقة إلى تجارب منسقة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، تستجيب لاحتياجات العملاء في الوقت الفعلي.