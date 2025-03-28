بالنسبة لشركات النفط والغاز الكبرى، لطالما لعبت أقسام البيع بالتجزئة—محطات الوقود— دورًا حاسمًا في العمليات المتكاملة رأسياً والمعقدة. وباعتبارها المحطة الأخيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج، فإن محطات البيع بالتجزئة التابعة للشركة لا تمثل منفذًا لبيع منتجاتها الأساسية من الوقود المكرر فحسب. فهي أيضًا فرصة لبيع السلع التكميلية ونقطة التفاعل الأساسية بين العميل والعلامة التجارية. لهذا السبب، فإن جودة التجربة في متجر التجزئة مهمة جدًا.

على الرغم من أن بيع الوقود لا يزال هدفًا رئيسيًا، فإن العديد من الشركات تتبنى رؤية موسعة للقيمة التي يمكن أن توفرها عمليات البيع بالتجزئة لأعمالها.

تُعدّ MOL شركة متكاملة للنفط والغاز يعمل بها 25000 موظف في 30 دولة، وتمتلك أكثر من 2400 محطة خدمة في 10 دول. واليوم، ينصب تركيزها في التحول على تسريع رحلتها من متجر تقليدي للوقود إلى متجر رقمي للسلع الاستهلاكية ومزود متكامل لخدمات التنقل. وتعتزم MOL إسعاد العملاء وتمكين الموظفين وإطلاق العنان لإيرادات جديدة. لتحقيق ذلك، تعمل MOL Group على تسريع التخصيص الفائق في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدعم من ®IBM Consulting و Salesforce.

يقوم عملاء MOL بملايين من معاملات التسوق بالمكافآت كل شهر. باستخدام هذه البيانات، أرادت MOL الانتقال من مفهوم التسويق القياسي القائم على القواعد، حيث يتم تحديد جميع معايير التقسيم مسبقًا ويتم كتابة المحتوى مقدمًا. أرادت أن تصبح نموذجًا قائمًا على السلوك، حيث يتم تجميع إشارات العملاء تلقائيًا في ملف تعريف شخصي يتم إرسال عروض مخصصة للغاية إليه.