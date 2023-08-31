خدمات استشارات Salesforce
تمكّن من تحويل أعمالك وإطلاق العنان للابتكار مع IBM و Salesforce
ورشة عمل استراتيجية Agentforce
رسم توضيحي يمثل كتلاً رمادية من المجموعات المركزية والخطية
تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانات مؤسستك

مع وجود العديد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتنافس على جذب انتباهك، قد يكون من الصعب العثور على الشريك المناسب لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بالنمو والإنتاجية. تميز شركة IBM بأنها الشركة الاستشارية الوحيدة على نطاق واسع داخل شركة تقنية تقدم حلولاً متكاملة ومصممة خصيصًا للصناعات المختلفة، تدمج Salesforce بسلاسة في مؤسستك بأكملها. تسهم حلولنا في تحقيق التناغم بين البنية التحتية الحالية لديك، مما يقلل من التعطيل ويزيد من عائد الاستثمار.

بفضل شراكتها مع Salesforce التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، تمكنت IBM من تطوير فهم عميق للاحتياجات المعقدة للمؤسسات الكُبرى. من خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وتحول المؤسسات من خلال Salesforce، نساعدك على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والنمو.

اختيار IBM كشريكك لمنصة Salesforce يضمن لك أن استثماراتك التقنية ستحقق النتائج التي تضعك دائمًا في صدارة المنافسة.
ندوة الإنترنت
تفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي والشركاء: رؤى تقرير The State of Salesforce اكتشف كيف تساعد IBM و Salesforce الشركات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
The State of Salesforce

على الرغم من أن 97% من عملاء Salesforce يجمعون بيانات متنوعة، فإن 24% فقط هم من يستفيدون منها لتحسين تجربة العملاء. تعرف على أهم ثلاث أولويات لتحقيق ميزة تنافسية من خلال الذكاء الاصطناعي في تقرير State of Salesforce 2024-2025.

 اقرأ التقرير
ثق في IBM عندما لا تكون بياناتك في Salesforce فقط

تحتاج الشركات الطموحة إلى حلول تُحدث تحولًا جوهريًا في العمليات، وتحسّن تجربة العملاء، وتعزز نمو الإيرادات. تجمع مجموعة العروض الشاملة من IBM بين قوة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وخبرات Salesforce لتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لاحتياجات الصناعات المختلفة.
Agentforce + إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الفاعل من IBM

يسرّع تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي الفعّال من خلال اختيار الشريك الوحيد لمنصة Salesforce الذي يتميز بقدرته على: تطوير وكلاء مخصصين​، وتنفيذ وكلاء جاهزين للاستخدام، وتوسيع نطاق الوكلاء لدمجهم مع أنظمة الدعم المؤسسي، والوصول إلى بيانات الأنظمة المركزية من خلال مبدأ Zero Copy Commitment.

 طلب ورشة عمل استراتيجية Agentforce اقرأ عن سحابة بيانات IBM + Salesforce
تحديث المؤسسات 

يوفر الدمج المحكم بين Salesforce وأنظمة الدعم المؤسسي إمكانية الوصول إلى بيانات حيوية تتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسّن تجربة العملاء. تعمل IBM على تحسين فعالية أنظمة الدعم المؤسسي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء.

 تعرف على المزيد اقرأ عن التعاون بين IBM وMuleSoft
تحول الخدمة

نُساعدك على تحديث خدمة العملاء لتلبية توقعات العملاء المتزايدة مع خفض تكاليف التشغيل باستخدام نماذج موجَّهة نحو تحقيق النتائج. بفضل الذكاء الاصطناعي ومنصة Salesforce Service Cloud، تساعد IBM المنظمات على تحسين تجربة العملاء وفتح آفاق جديدة لتحقيق الإيرادات.

 تعرف على المزيد اقرأ عن IBM + Salesforce Service Cloud
تحول المبيعات

يمكنك زيادة إنتاجية المبيعات إلى الحد الأقصى، وتحقيق نمو في الإيرادات وتقديم تجربة بيع وشراء سلسة من خلال منصات Salesforce Sales & Revenue Clouds. تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي لتحسين دورة الإيرادات بالكامل بدءًا من توليد العملاء المحتملين وحتى تحقيق العائدات النقدية.

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تحول التسويق

تقديم تجارب مخصصة للعملاء بالاستفادة من رؤى فورية مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تستفيد IBM وSalesforce Marketing Cloud من مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنشر الرؤى في جميع أقسام المؤسسة، مما يعزز ثقة العملاء.

 تعرف على المزيد اقرأ عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التسويق
الأنظمة السحابية الصناعية

تمكّن IBM عملاءها من خلال حلول مصممة خصيصًا، تستفيد من خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وقدرات Salesforce Industry Cloud، لتسريع التنفيذ، وتبسيط العمليات، ودمج رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج أعمال تحوّلية في وقت قياسي.

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اكتشف كيف نقوم بذلك IBM Consulting Advantage  

تعرف على كيفية قيام منصة IBM Consulting Advantage الجديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين بتمكين الاستشاريين من تقديم الاتساق والتكرار والسرعة لعملائنا.

 تعرف على المزيد تحسين الكفاءة التشغيلية

باستخدام التفكير التصميمي، إننا نتعرف بسرعة على فرص الإنتاجية التشغيلية والنمو عبر الأفراد وسير العمل والتقنية، ثم نعيد تصميم أعمالك باستخدام Salesforce، تجربة واحدة في كل مرّة.

 تعلم كيفية التصميم للمستقبل شارك في الإنشاء مع IBM Garage 

تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الحل الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في مجال الأعمال والتصميم والتقنية.

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الجوائز

حصلت IBM على أرقى تقدير لعام 2024، باعتبارها الشريك الاستراتيجي الوحيد لشركة Salesforce المعترف به كجزء من شبكة شركاء Agentforce Partner Network في جميع الفئات الأربع:

  • بناء الوكلاء
  • إنشاء إجراءات الوكيل
  • Zero Copy Commitment (التزام عدم النسخ)
  • شركاء تنفيذ Agentforce

كما تم تكريمنا مؤخرا بما يلي:

  • 2024 Salesforce Partner Innovation Award: Data Cloud

  • 2024 Salesforce Partner Award Innovation & Education: اليابان

  • 2024 Salesforce Co-Selling Partner of the Year: السويد

  • عضو في شبكة شركاء Salesforce Zero Copy لعام 2024

  • شريك النظام البنائي المتصل المتميز لعام 2023 من Salesforce:‏UKI

  • شريك MuleSoft المميز لعام 2023: الأمريكتين

  • جائزة شريك العام في Salesforce لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023: اليابان، الخدمات المالية
دراسات حالة
تعمل MOL Group على تعزيز النمو من خلال منصة تسويق رقمي

تعيد شركة النفط والغاز الأوروبية MOL Group تشكيل تجربة محطة الخدمة ودفع النمو من خلال مشاركة العملاء القائمة على البيانات.
شركة IBM في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024

تعاونت IBM Consulting و The Recording Academy لإنشاء تجربة حفل توزيع جوائز جرامي فريدة لأعضائها باستخدام إمكانات Salesforce.
حقبة جديدة من النمو مع مركز خدمة موحد

أدى حل فريق Salesforce إلى زيادة إنتاجية مهندسي الدعم وقادة الفريق بنسبة تزيد عن 15%.
شركة Water Corp تحدِّث بنية SAP على AWS، وتحقِّق خفضاً في تكاليف السحابة بنسبة تزيد عن 40% باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

هندسة قاعدة بيانات eConcessions جديدة ومنصة إدارة مدعومة من Salesforce Service Cloud.
أيرلندا تسرِّع برنامج الاستجابة على المستوى الوطني خلال أسابيع

شمل أعضاء الفريق مهندسي الحلول والمطورين والمصممين والخبراء التقنيين في Salesforce وموظفي الصحة والسلامة والبيئة.
تعزيز تجربة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يوفر الحل المدمج بين IBM Watsonx™ وSalesforce آلية لتصنيف وتحديد أولوية الحالات الواردة من العملاء تلقائيًا، مما يعزز من كفاءة الدعم ويوفر استجابات أكثر سرعة وفعالية.

Insight®

تغلَّب على الفوضى والمعلومات الزائدة من خلال الحصول على الرؤى لأحدث أخبار الأعمال والتقنيات. تعرّف على آراء القادة ذوي الدور البارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.

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ليس مجرد روبوت محادثة: بناء وكلاء افتراضيين مفيدين حقًا باستخدام الذكاء الاصطناعي استمع إلى الحلقة
6 حقائق صعبة حول اعتماد الذكاء الاصطناعي

اكتشف تجارب العملاء الأوائل في تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، واستمع إلى نقاشات صريحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تأثيره على الثقافة المؤسسية، ودور القيادة التنفيذية في تحقيق النجاح.

تعزيز النمو والولاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والشركاء

اكتشف كيف تمكنت مجموعة MOL، عملاق النفط والغاز، من خلال تعاونها مع IBM، من زيادة الإيرادات وتعزيز ولاء العملاء باستخدام قوة البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي.

 تفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي والشركاء: رؤى تقرير The State of Salesforce

تكشف ندوة الإنترنت المتاحة عند الطلب هذه عن تحليلات ورؤى مستخلصة من أحدث نسخة من تقرير State of Salesforce، بالإضافة إلى دليل عملي لدفع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والمدعوم من Salesforce.
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