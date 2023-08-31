خدمات استشارات Salesforce

مع وجود العديد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتنافس على جذب انتباهك، قد يكون من الصعب العثور على الشريك المناسب لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بالنمو والإنتاجية. تميز شركة IBM بأنها الشركة الاستشارية الوحيدة على نطاق واسع داخل شركة تقنية تقدم حلولاً متكاملة ومصممة خصيصًا للصناعات المختلفة، تدمج Salesforce بسلاسة في مؤسستك بأكملها. تسهم حلولنا في تحقيق التناغم بين البنية التحتية الحالية لديك، مما يقلل من التعطيل ويزيد من عائد الاستثمار.

بفضل شراكتها مع Salesforce التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، تمكنت IBM من تطوير فهم عميق للاحتياجات المعقدة للمؤسسات الكُبرى. من خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وتحول المؤسسات من خلال Salesforce، نساعدك على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والنمو.

اختيار IBM كشريكك لمنصة Salesforce يضمن لك أن استثماراتك التقنية ستحقق النتائج التي تضعك دائمًا في صدارة المنافسة.