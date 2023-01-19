استشارات تحول خدمة العملاء والعمليات ذات الصلة بها
سرّع عملية اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال جلسة استراتيجية بقيادة خبراء لتتعرف على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.
طلب ملخص watsonx دليل الخدمات المصرفية نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي
صاحب مطعم يجري عمليات محاسبية
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

أطلق العنان للكفاءة وعزز إمكانات وكلائك بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في ظل ارتفاع توقعات العملاء، والتكاليف التشغيلية المتزايدة، تواجه الشركات وأصحاب الأعمال تحديات متزايدة لتحديث خدمة العملاء لديهم. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد IBM Consulting® المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.

تتقدم الشركات على منافسيها بفضل استخدام حلول IBM® لتنفيذ مراكز اتصالات سريعة الاستجابة تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أي شريك تقني. يعمل IBM Consulting جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات المبسطة للخدمات الميدانية وخدمات المكاتب الأمامية، ومن ثَمَّ فهو استشاري خدمة العملاء الذي يساعد الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجية خدمة العملاء. حيث يقوم IBM Consulting بإعادة هندسة عمليات خدمة العملاء ويسخر التقنية لدعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.
قم بتقدير المزايا

اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
ندوة الإنترنت
توحيد إدارة علاقات العملاء (CRM) ومراكز الاتصال كخدمة (CCaaS): عصر جديد في تميُّز خدمة العملاء
الفوائد 15–%30

متوسط الزيادة في الإيرادات من خلال تعزيز المشاركة الرقمية.¹

 زيادة أكبر من 20%

زيادة في مستويات رضا العملاء، أعلى من المنافسين.¹

 %95

معدل دقة إجابات خدمة العملاء الآلية باستخدام watsonx Assistant.2

 اكتشف كيف فعلها Bradesco
القدرات تحويل مراكز الاتصالات

نعمل على تعزيز قدرات المنظمات لتقديم تجارب سلسة ومتكاملة عبر قنواتها الرقمية من خلال اعتماد استراتيجية سحابة هجينة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال نظامنا البنائي الواسع من الشركاء، تساهم IBM الشركات في تحديث مراكز الاتصال من خلال دمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام، وتعزيز التخصيص، وزيادة إنتاجية الوكلاء، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء.

 عمليات خدمة عملاء ذكية

نساعد المنظمات على زيادة الكفاءات وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء من خلال الجمع بين التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ مهام سير عمل ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل المهام أو يلغي الحاجة إليها تمامًا داخل مركز الاتصال الخاص بك.

 تحسين الخدمة الميدانية

نساهم في تمكين المنظمات من توسيع نطاق خدماتها للعملاء، سواء على مستوى فرق الخطوط الأمامية أو الفرق الميدانية، مما يساعد عملاءنا على تبنّي التقنية في جميع وظائف الخدمات، مع تحسين القدرة على التنبؤ ومنع المشكلات الخدمية قبل حدوثها.

®Insight

تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الوارد الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
اشترك للحصول على تحديثات بشأن مجال تجربة العملاء (CX)
تركز الشركات الرائدة حاليًا على إعادة ابتكار نماذج الأعمال بالكامل بدلاً من الاكتفاء بتحقيق عوائد استثمارية بسيطة، وذلك في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. اقرأ التقرير
دليل المديرين التنفيذيين لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال خدمة العملاء

لا يوجد مجال واحد في أي مؤسسة يوفر أساسًا أفضل لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خدمة العملاء. تعرّف على كيفية التحول من مركز تكلفة إلى منشئ قيمة.

إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي: الارتقاء بخدمة العملاء إلى آفاق جديدة

الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء. اكتشف القوة التحويلية لخدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في جلسة Dreamforce.

دليل أكاديمية الذكاء الاصطناعي: تعزيز خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء من أجل تجربة خدمة عملاء أفضل.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

دراسات حالة

تعمل Salesforce على توحيد تجارب عملاء IBM وشركائها وموظفيها على منصة واحدة

استكشف كيف تسهم شراكة IBM مع Salesforce في تحقيق نمو أعمال غير مسبوق. تعرّف على تطبيقاتها الناجحة في دراسة الحالة هذه.
تحويل التجارب الرقمية لعشاق الموسيقى وأعضاء Recording Academy باستخدام watsonx.ai

اكتشف تأثير IBM على Recording Academy. اطلع على دراسة الحالة هذه لتتعرف على الحلول التقنية التي قدمتها IBM لتحسين الكفاءة وتحقيق النجاح.

تتبنى NatWest Group التحول الرقمي لتسهيل عمليات شراء المنازل

تستخدم NatWest Group الذكاء الاصطناعي الذي توفره IBM Watson لتقديم حلول مصرفية رائدة. استكشف دراسة الحالة هذه لتتعرف على قوة التحول التي يحققها للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
تعمل ولاية نيو جيرسي وشركة IBM Consulting على تسهيل حصول المواطنين على الدفء

اطلع على دراسة الحالة هذه لتتعرف على كيفية دعم شركة IBM لدائرة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (New Jersey Department of Community Affairs) في تحديث خدماتها باستخدام أحدث التقنيات.
تعمل شركة E.ON على تحسين تجربة خدمة العملاء عندما تتعامل مع شركة IBM Consulting

تعرف على الشراكة بين IBM وEON UK وكيف ساهمت الحلول التقنية المتقدمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز نمو الأعمال.
Redi، المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعزيز مشاركة العملاء

رحلة Virgin Money مع شركة IBM: تسلط دراسة الحالة الضوء على كيفية تعاون IBM مع Virgin Money لتقديم تجارب رقمية استثنائية للعملاء وتبسيط العمليات التشغيلية.
الذكاء الاصطناعي في مجالك
الخدمات المالية

حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
الطاقة ومرافق الخدمات

حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
الحكومة

تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
الاتصالات

حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
الشراكات الاستراتيجية Salesforce

بوصفنا الشريك الإستراتيجي العالمي الأول وبالتعاون مع Salesforce، فإننا لا نبني قيمة تجارية فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 استكشف خدمات Salesforce لدينا اقرأ تقرير State of Salesforce، 2024–25 AWS

لقد جمعت IBM وAWS نظامًا بنائيًا من متخصصين ذوي خبرة هائلة في مجال نشر حلول العملاء على AWS. حيث تساعدك IBM على نقل سير العمل الحالي إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة سحابة AWS لديك.

 استكشف خدمات AWS Microsoft Azure

لدى كل من IBM وMicrosoft سجل حافل من الإنجازات والابتكارات في المجال. فقد تعاونا معًا من أجل قيادة تحول الأعمال العالمية للمؤسسات الكبرى، من خلال مجموعة متعمقة من الخدمات والتقنيات المتكاملة.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا تعرف على سبب شراكة Siemens Gamesa مع IBM Consulting SAP 

يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP Adobe

استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.

 استكشف خدمات Adobe السحابية Samsung

تتعاون IBM وSamsung منذ عقود. تتوسع شراكتنا مع حلول من شأنها تعزيز الابتكار وربط أجهزة Samsung الملائمة للغرض والتي تدعم تقنية الجيل الخامس والأمان مع التحول الرقمي والسحابة الهجينة وخبرة الذكاء الاصطناعي لدى IBM.

 استكشف خدمات Samsung
الموارد

توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم. 

ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟

ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟

ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
حلول ذات صلة  الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب العملاء

تصور تجارب أكثر ذكاءً وصممها وقدمها عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو.

 تعرف على المزيد  خدمات الاستشارات ذات الصلة بالبيانات والتحليلات

أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.

 تعرف على المزيد  خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع Watson

قدّم خدمة عملاء متناسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصال من خلال خيارات الذكاء الاصطناعي الحواري والمساعدة الافتراضية والخدمة الذاتية.

 استكشف كيفية الاستفادة بالذكاء الاصطناعي في حلول خدمة العملاء  خدمات الأتمتة الذكية

اكتشف كيفية جعل الأفراد أكثر إنتاجية والعمليات أكثر كفاءة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية.

 تعرف على المزيد
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة حول التوجهات الناشئة.

 

 اشترك للحصول على تحديثات بشأن مجال تجربة العملاء (CX) اعرف المزيد تواصل مع فريقنا

اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر السحابة المتعددة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.

 استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم. 

سجل الآن