أطلق العنان للكفاءة وعزز إمكانات وكلائك بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في ظل ارتفاع توقعات العملاء، والتكاليف التشغيلية المتزايدة، تواجه الشركات وأصحاب الأعمال تحديات متزايدة لتحديث خدمة العملاء لديهم. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، يساعد IBM Consulting® المؤسسات على وضع إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.
تتقدم الشركات على منافسيها بفضل استخدام حلول IBM® لتنفيذ مراكز اتصالات سريعة الاستجابة تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي من أي شريك تقني. يعمل IBM Consulting جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجيات المبسطة للخدمات الميدانية وخدمات المكاتب الأمامية، ومن ثَمَّ فهو استشاري خدمة العملاء الذي يساعد الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجية خدمة العملاء. حيث يقوم IBM Consulting بإعادة هندسة عمليات خدمة العملاء ويسخر التقنية لدعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.
اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
متوسط الزيادة في الإيرادات من خلال تعزيز المشاركة الرقمية.¹
زيادة في مستويات رضا العملاء، أعلى من المنافسين.¹
معدل دقة إجابات خدمة العملاء الآلية باستخدام watsonx Assistant.2
نعمل على تعزيز قدرات المنظمات لتقديم تجارب سلسة ومتكاملة عبر قنواتها الرقمية من خلال اعتماد استراتيجية سحابة هجينة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. ومن خلال نظامنا البنائي الواسع من الشركاء، تساهم IBM الشركات في تحديث مراكز الاتصال من خلال دمج أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام، وتعزيز التخصيص، وزيادة إنتاجية الوكلاء، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء.
نساعد المنظمات على زيادة الكفاءات وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء من خلال الجمع بين التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ مهام سير عمل ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل المهام أو يلغي الحاجة إليها تمامًا داخل مركز الاتصال الخاص بك.
نساهم في تمكين المنظمات من توسيع نطاق خدماتها للعملاء، سواء على مستوى فرق الخطوط الأمامية أو الفرق الميدانية، مما يساعد عملاءنا على تبنّي التقنية في جميع وظائف الخدمات، مع تحسين القدرة على التنبؤ ومنع المشكلات الخدمية قبل حدوثها.
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لا يوجد مجال واحد في أي مؤسسة يوفر أساسًا أفضل لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خدمة العملاء. تعرّف على كيفية التحول من مركز تكلفة إلى منشئ قيمة.
الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال خدمة العملاء وتحسين رضا العملاء. اكتشف القوة التحويلية لخدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في جلسة Dreamforce.
اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء من أجل تجربة خدمة عملاء أفضل.
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رحلة Virgin Money مع شركة IBM: تسلط دراسة الحالة الضوء على كيفية تعاون IBM مع Virgin Money لتقديم تجارب رقمية استثنائية للعملاء وتبسيط العمليات التشغيلية.
حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
بوصفنا الشريك الإستراتيجي العالمي الأول وبالتعاون مع Salesforce، فإننا لا نبني قيمة تجارية فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
لقد جمعت IBM وAWS نظامًا بنائيًا من متخصصين ذوي خبرة هائلة في مجال نشر حلول العملاء على AWS. حيث تساعدك IBM على نقل سير العمل الحالي إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة سحابة AWS لديك.
لدى كل من IBM وMicrosoft سجل حافل من الإنجازات والابتكارات في المجال. فقد تعاونا معًا من أجل قيادة تحول الأعمال العالمية للمؤسسات الكبرى، من خلال مجموعة متعمقة من الخدمات والتقنيات المتكاملة.
يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.
استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.
تتعاون IBM وSamsung منذ عقود. تتوسع شراكتنا مع حلول من شأنها تعزيز الابتكار وربط أجهزة Samsung الملائمة للغرض والتي تدعم تقنية الجيل الخامس والأمان مع التحول الرقمي والسحابة الهجينة وخبرة الذكاء الاصطناعي لدى IBM.
توقعات العملاء مرتفعة للغاية. يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل سير العمل في خدمة العملاء لكسب ولائهم.
ماذا لو كان بإمكانك إنشاء مساعد افتراضي يعرف كل شيء تقريبًا؟
ماذا لو كان بإمكانك تحويل التكلفة الغارقة إلى مصدر للقيمة؟
ماذا لو كان بإمكانك تحسين أداء الجميع حتى أفضل ممثلي خدمة العملاء؟
تصور تجارب أكثر ذكاءً وصممها وقدمها عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو.
أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.
قدّم خدمة عملاء متناسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصال من خلال خيارات الذكاء الاصطناعي الحواري والمساعدة الافتراضية والخدمة الذاتية.
اكتشف كيفية جعل الأفراد أكثر إنتاجية والعمليات أكثر كفاءة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية.
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اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر السحابة المتعددة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.
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