لا شك أن عملاء اليوم يتوقعون خدمة سريعة وسلسة دون عوائق. لكن في الوقت نفسه نرى الموظفين منهمكين في أداء مهام متكررة تستهلك الوقت وتصرف تركيزهم على الحالات الأكثر تعقيدًا. لذا أنتجت شركة IBM أشكالًا متنوعة من منتجات وكيل الذكاء اصطناعي الرقمي والصوتي الذكي كي توفر دعمًا شاملًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات فريقك وإسعاد عملائك. إذ يمكن لهذه الحلول التعامل مع طلبات الخدمة بشكل مستقل لتسريع الحصول على النتائج المطلوبة فورًا. ومن خلال نشرها في مركز الاتصالات لديك، يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين الكفاءة وتقديم رؤى قيّمة لمراكز الاتصال.
لا حاجة لمهارات في البرمجة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي على واجهتنا البديهية. فما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام عمل خدمة عملائك ونشرها بسرعة.
تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مُعدة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.
تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.
يُمكِّن IBM ®watsonx ™Orchestrate فِرَق خدمة العملاء من إطلاق حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعمل مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا، ما يُتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات خدمة العملاء التي تستخدمها الشركات يوميًا.
هل أنت مستعد لبناء حلول وكلاء ذكاء اصطناعي قوية ومعرفة كيفية الاستفادة منها لدعم فريق خدمة عملائك؟ ابدأ الآن في watsonx Orchestrate، دون حاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.