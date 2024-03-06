الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب العملاء
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو
تقرير State of Salesforce، 2024–25 دليل الاتصالات للذكاء الاصطناعي
صاحب متجر مبتسم يستخدم لوحة رقمية لإجراء معاملة بطاقة ائتمان مع عميل
تحوُّل تجربة العملاء

نحن نجعل استراتيجية تجربة العملاء هي محور عملك. فمن خلال خبراتنا الواسعة في إعداد خرائط رحلة العميل وتصميمها وتنفيذ المنصات وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، نساعدك على الاستفادة من أفضل التقنيات في فئتها لقيادة جميع مراحل دورة حياة العميل. ويشمل ذلك التسويق والتجارة والمبيعات وتقديم الخدمة، وبالتالي وضع عملك في مكانة تنافسية متميزة.
قم بتقدير المزايا

اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
المزايا
الموارد المحلية، على نطاق عالمي  

إحدى أكبر شركات تصميم التجارب في العالم، وتمتلك ما يقرب من 60 استوديو تصميم. ولدينا شبكة عالمية من الاستراتيجيين والمصممين والمطورين والتقنيين ومهندسي البيانات ذوي الخبرة الواسعة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وبائعي البرامج المستقلين.
قدرات شاملة  

تقدم IBM Consulting قدرات حقيقية شاملة على نطاق واسع. تغطي خدماتنا كل شيء بدءًا من إعداد استراتيجية التجربة وحتى التصميم والتسليم وتحسين إدارة تجارب الموظفين والعملاء، ونعمل على الاستفادة من البيانات والأدوات والتقنيات التي تجعل ذلك ممكنًا.
شراكات استراتيجية عالمية المستوى 

بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية عالمية المستوى التي نمتلكها، تعمل IBM مع نظام بنائي متنوع من الشركاء لتحقيق القيمة والتميز من خلال تطوير مبادرات استثنائية لمشاركة الموظفين والعملاء.
القدرات تصميم التجارب، والمنتجات، والخدمات

يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تكوين الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.

 استكشف IBM iX الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتجارة الرقمية

نحن موفِّر خدمات تجارة رقمية غير مرتبط بمنصة محددة، ونساعد الشركات على تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات الخاصة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يجعل التجارة ذكية حقًا.

استكشف التجارة الرقمية تحديث التسويق بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين

نساعد الشركات على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل عمليات التسويق الشاملة الخاصة بها ويشمل ذلك الأشخاص والعمليات والمنصات.

تعرف على تحول التسويق الابتكار في خدمات العملاء

نظرًا لأن خدمات العملاء تتصدر أولويات الاستثمار لدى المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا نسهم في إحداث نقلة نوعية في عمليات خدمة العملاء والخدمة الميدانية من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي. 

 استكشف خدماتنا الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول المبيعات

يساعدك IBM iX على تحويل عمليات المبيعات والإيرادات من خلال تقديم خدمات شاملة لفهم العملاء بشكل أفضل، والتعرف على نقاط التواصل معهم، وتحسين تجربتهم الرقمية والالتقاء بهم في القناة التي يختارونها.

 تحديث استراتيجياتك هندسة المنتجات الرقمية

باستخدام خبراتنا الواسعة في هندسة المنتجات، تساعدك IBM Consulting على بناء المنتج المناسب، والمنهجيات الصحيحة، للحصول على الفرصة المناسبة لنجاح منتجك الرقمي في السوق.

 تعرف على المزيد
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية تحسين تجارب العملاء باستخدام SAP

أنشئ تجارب متصلة في مجالات التجارة والتسويق والمبيعات والخدمات عبر جميع مراحل رحلة العميل مدعومة ببيانات الأعمال في الوقت الفعلي مع حلول SAP ذات الصلة بتجارب العملاء وإدارة علاقات العملاء.

 استكشف خدمات SAP التي نقدمها إنشاء تجارب مخصصة مع IBM وAdobe

استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.

 استكشف قدرات Adobe لدينا تُعيد IBM تصور إنشاء المحتوى والتسويق الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly إنشاء قيمة للأعمال مع Salesforce

بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.

 كيف تستفيد IBM من قدرات Salesforce

دراسات حالة

التسويق لدى IBM

أصبحت شركة IBM قائمة على البيانات وتضع العميل في المقام الأول عندما تستخدم IBM Consulting أداة Adobe Experience Cloud لتحسين الأشخاص والعمليات ومنصات التقنية.
شركة Boots UK

عقدت IBM شراكة مع Boots UK في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، ما أدى إلى زيادة الطلبات الرقمية بنسبة 42% وزيادة الإيرادات بنسبة 115% على مدار عامين.
شركة MOL Group

تبني شركة MOL منصة تسويق رقمية لتعزيز نمو الإيرادات وزيادة ولاء العملاء.
بطولة ويمبلدون

تتعاون بطولة ويمبلدون مع IBM iX لتشجيع استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي في مجالك
الخدمات المالية

حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
الطاقة ومرافق الخدمات

حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
الحكومة

تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
الاتصالات

حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير

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الشركات الرائدة هي التي تكون على استعداد لتحويل تركيزها من العائد على الاستثمار قصير الأجل إلى إعادة ابتكار الأعمال بالكامل. اقرأ التقرير
من المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى رفع توقعات العملاء، ويمنحك الأدوات اللازمة لتلبية هذه التوقعات
استكشف الركائز الخمس للتخصيص التي توفر تجارب استثنائية للعملاء
خدمة العملاء لديك هي أفضل أساس لإثبات جدوى الذكاء الاصطناعي التوليدي
الموارد The State of Salesforce 2024–25

الشركات الرائدة هي التي تكون على استعداد لتحويل تركيزها من العائد على الاستثمار قصير الأجل إلى إعادة ابتكار الأعمال بالكامل.

الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة العملاء

تُعدّ خدمة العملاء لديك هي أفضل أساس لإظهار نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 حصلت شركة IBM على لقب المزود الرائد للتجارة الذكية

تم تصنيف IBM في فئة الشركات الرائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم البائعين من موفري خدمات المنصات التجارية العالمية للبيع بالتجزئة لعام 2023.

 استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات الاستفادة من البيانات التي تحتاجها لإنشاء تجربة عالية التخصيص.

 تعزيز القيمة في عالم الميتافيرس

مع تقدم الميتافيرس الاستهلاكي عبر دورة الضجيج، احرص على استغلال الفرص من خلال استكشاف 5 طرق يوفر بها عالم الميتافيرس نتائج ملموسة لتجار التجزئة.

 الطريقة الأكثر ذكاءً لخدمة العملاء

اكتشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة التميز في السوق وتعزيز رضا العملاء وتحقيق وفورات في التكاليف ودعم الاستدامة وتعزيز إنتاجية الموظفين في ندوة الإنترنت هذه.
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