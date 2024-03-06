الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب العملاء

نحن نجعل استراتيجية تجربة العملاء هي محور عملك. فمن خلال خبراتنا الواسعة في إعداد خرائط رحلة العميل وتصميمها وتنفيذ المنصات وتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، نساعدك على الاستفادة من أفضل التقنيات في فئتها لقيادة جميع مراحل دورة حياة العميل. ويشمل ذلك التسويق والتجارة والمبيعات وتقديم الخدمة، وبالتالي وضع عملك في مكانة تنافسية متميزة.
اعرف كيف يمكن لشركتك في مجال الاتصالات زيادة عائد الاستثمار في خدمة العملاء من خلال IBM watsonx™ Assistant
إحدى أكبر شركات تصميم التجارب في العالم، وتمتلك ما يقرب من 60 استوديو تصميم. ولدينا شبكة عالمية من الاستراتيجيين والمصممين والمطورين والتقنيين ومهندسي البيانات ذوي الخبرة الواسعة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وبائعي البرامج المستقلين.
تقدم IBM Consulting قدرات حقيقية شاملة على نطاق واسع. تغطي خدماتنا كل شيء بدءًا من إعداد استراتيجية التجربة وحتى التصميم والتسليم وتحسين إدارة تجارب الموظفين والعملاء، ونعمل على الاستفادة من البيانات والأدوات والتقنيات التي تجعل ذلك ممكنًا.
بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية عالمية المستوى التي نمتلكها، تعمل IBM مع نظام بنائي متنوع من الشركاء لتحقيق القيمة والتميز من خلال تطوير مبادرات استثنائية لمشاركة الموظفين والعملاء.
يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تكوين الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.
نحن موفِّر خدمات تجارة رقمية غير مرتبط بمنصة محددة، ونساعد الشركات على تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات الخاصة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يجعل التجارة ذكية حقًا.
نساعد الشركات على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل عمليات التسويق الشاملة الخاصة بها ويشمل ذلك الأشخاص والعمليات والمنصات.
نظرًا لأن خدمات العملاء تتصدر أولويات الاستثمار لدى المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا نسهم في إحداث نقلة نوعية في عمليات خدمة العملاء والخدمة الميدانية من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي.
يساعدك IBM iX على تحويل عمليات المبيعات والإيرادات من خلال تقديم خدمات شاملة لفهم العملاء بشكل أفضل، والتعرف على نقاط التواصل معهم، وتحسين تجربتهم الرقمية والالتقاء بهم في القناة التي يختارونها.
باستخدام خبراتنا الواسعة في هندسة المنتجات، تساعدك IBM Consulting على بناء المنتج المناسب، والمنهجيات الصحيحة، للحصول على الفرصة المناسبة لنجاح منتجك الرقمي في السوق.
أنشئ تجارب متصلة في مجالات التجارة والتسويق والمبيعات والخدمات عبر جميع مراحل رحلة العميل مدعومة ببيانات الأعمال في الوقت الفعلي مع حلول SAP ذات الصلة بتجارب العملاء وإدارة علاقات العملاء.
استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.
بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.
أصبحت شركة IBM قائمة على البيانات وتضع العميل في المقام الأول عندما تستخدم IBM Consulting أداة Adobe Experience Cloud لتحسين الأشخاص والعمليات ومنصات التقنية.
عقدت IBM شراكة مع Boots UK في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، ما أدى إلى زيادة الطلبات الرقمية بنسبة 42% وزيادة الإيرادات بنسبة 115% على مدار عامين.
تبني شركة MOL منصة تسويق رقمية لتعزيز نمو الإيرادات وزيادة ولاء العملاء.
تتعاون بطولة ويمبلدون مع IBM iX لتشجيع استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
حلول تحويلية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع
تحويل جاهزية الحكومة وصمودها لمواكبة عالم يتزايد فيه عدم اليقين
حسّن العمليات والاستثمار الفني الذي يُنشئ حلولًا مولّدة للدخل لعالم الاتصالات المتغير
تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الوارد الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
الشركات الرائدة هي التي تكون على استعداد لتحويل تركيزها من العائد على الاستثمار قصير الأجل إلى إعادة ابتكار الأعمال بالكامل.
تُعدّ خدمة العملاء لديك هي أفضل أساس لإظهار نجاح الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تم تصنيف IBM في فئة الشركات الرائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم البائعين من موفري خدمات المنصات التجارية العالمية للبيع بالتجزئة لعام 2023.
باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للشركات الاستفادة من البيانات التي تحتاجها لإنشاء تجربة عالية التخصيص.
مع تقدم الميتافيرس الاستهلاكي عبر دورة الضجيج، احرص على استغلال الفرص من خلال استكشاف 5 طرق يوفر بها عالم الميتافيرس نتائج ملموسة لتجار التجزئة.
اكتشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة التميز في السوق وتعزيز رضا العملاء وتحقيق وفورات في التكاليف ودعم الاستدامة وتعزيز إنتاجية الموظفين في ندوة الإنترنت هذه.
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