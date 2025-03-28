بعد أن كانت لديهم بالفعل علاقة طويلة الأمد مع IBM، لجأ Corbridge وفريقه إلى ®IBM Consulting للمساعدة في التحول الرقمي الخاص بهم. وبسبب الجائحة، كان السفر مقيدًا، مما يعني أنه لم يعد من الممكن الجلوس معًا والالتقاء وجهًا لوجه في غرفة الحرب. كان على الاستشاريين من ®IBM iX، أحد أقسام IBM® Consulting، تعديل طريقة عملهم مع مجموعة Boots، وتعلم الفريقان بسرعة كيفية التعاون بشكل مختلف. لجمع الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا معًا، اتبع فريق Boots وIBM Consulting المشترك منهجية IBM Garage—المشاركة في الإنشاء (التصميم)، والمشاركة في التنفيذ (البناء)، والتعاون (التوسع)—وهو إطار عمل مثبت للتحول السريع.

يقول Corbridge: "مع IBM، ظهرت طرق جديدة للعمل والتي لا تزال تجمع الناس معًا". "لقد بنينا علاقات عبر منصة افتراضية ولا يزال بإمكاننا التعاون والأداء معًا. كان ذلك مهمًا بالنسبة لي لأنه يدل على أن سلوك زملاء IBM، وليس فقط كفاءتهم، كان مناسبًا لهذا الحساب."

في البداية، كان العمل عن بُعد لمشروع ضخم كهذا أمرًا مخيفًا، لكن الظروف لم تعيق قدرة الفريق على البقاء منخرطًا بشكل كامل في إنجاز كل شيء. سمحت الميزة الإيجابية للعمل الافتراضي لشركة IBM بتجميع أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسرعة من جميع أنحاء العالم للعمل مع Boots وتحقيق النجاح. يعترف Corbridge بأن الفرصة غير المتوقعة التي أتيحت للموظفين للشعور بالراحة النسبية في منازلهم ساعدت في تخفيف بعض الضغوط الظرفية. عملت IBM وفريق العمل في Boots معًا بسلاسة، والتزموا بالقيود الزمنية مع الالتزام بالموعد النهائي.

يوضح Corbridge: "لم يكن بوسعنا جميعًا الجلوس في غرف كبيرة معًا، والتخطيط لأكبر شيء قام به قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة Boots على الإطلاق. كان الأمر عبارة عن روابط فيديو ولقاءات افتراضية مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم، من الهند والصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تكاتفت شركة IBM حقًا من أجل إحداث تغيير كبير وتم إنجازه في نهاية المطاف في الوقت المحدد والميزانية المحددة.“