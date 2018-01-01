خدمات الاستشارات والاستراتيجية في مجال المبيعات
تحويل المبيعات لزيادة الإيرادات وتحقيق النمو في قاعدة المستهلكين وتعزيز الولاء
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منظر من زاوية مرتفعة لاثنين من زملاء العمل يعملان في الردهة
لمحة عامة

لقد أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، ما يتطلب من الشركات سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تتصدى IBM لهذه التحديات من خلال تقديم خدمات استشارات المبيعات التي توفر عمليات شراء موثوقة وملائمة وسلسة مصممة خصيصًا للمستهلكين وشركات الأعمال على حد سواء.

من خلال استخدام منهجيات التحسين المثبتة والأدوات المبتكرة، تساعد IBM مجموعة المبيعات على تحسين إستراتيجيات المبيعات الخاصة بها وتحسين عمليات المبيعات وتعزيز علاقات العملاء لزيادة نمو الإيرادات وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

تعمل حلول تحويل المبيعات من IBM على تمكين فرق المبيعات وقادة المبيعات من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات وتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين أداء المبيعات. تصمم IBM حلولاً لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مبيعات مستدام، بدءًا من تبسيط جهود البحث عن العملاء المحتملين ووصولاً إلى تحسين جذب العملاء المحتملين والقيام بممارسات المتابعة.

سواءً كانت الشركات تركز على تحسين إستراتيجيات الوصول إلى السوق أو تحسين نماذج التسعير أو معالجة المقاييس الرئيسية، فإن شركة IBM توفر الخبرة اللازمة لتحويل نهج المبيعات الخاص بها وتقديم نتائج قابلة للقياس.

القدرات

تحديث عملية المبيعات تساعد IBM مؤسسات المبيعات على إنشاء عملية مبيعات مستقبلية وموجهة نحو النتائج تدمج المبيعات والخدمة والتسويق في خارطة طريق موحدة، فمن خلال التركيز على التخطيط الإستراتيجي وتحسين العمليات والتوافق مع احتياجات العملاء، تمكن IBM الشركات من التوسع بفعالية وتحقيق أهداف مبيعاتها. فعالية المبيعات والإنتاجية تمكّن IBM فرق المبيعات من خلال إدماج إدارة علاقات العملاء (CRM) والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المبيعات الموجهة لتبسيط عملية التنقيب عن العملاء واتخاذ القرارات. تمكّن تدريبات المبيعات المستهدفة وبرامج التدريب والمقاييس الواضحة مندوبي المبيعات من زيادة معدلات التحويل وتقديم تجربة عملاء متميزة. دورة المبيعات واستراتيجية القناة تُبسّط IBM دورة المبيعات من خلال تحسين إستراتيجيات التسعير والقنوات وتنفيذ ممارسات المتابعة الفعالة. تضمن هذه الجهود تحقيق نمو متوقع وتعاون أقوى عبر فريق المبيعات مع دعم مبادرات تطوير الأعمال المُحسّنة. مشاركة العملاء عبر القنوات المتعددة تقدم شركة IBM رسائل سلسة ومخصصة عبر قنوات متعددة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. باستخدام الرؤى في الوقت الفعلي، تساعد شركة IBM العاملين في مجال المبيعات على تعزيز الولاء وزيادة الأرباح وتحسين تمكين المبيعات بشكل عام. خدمات استشارات Salesforce تتعاون IBM مع عملاء Salesforce لتعظيم استثماراتهم في إدارة علاقات العملاء (CRM)، فباستخدام أدوات مثل Agentforce، تساعد IBM الشركات على مواءمة التكنولوجيا مع إستراتيجيات المبيعات الأوسع نطاقًا وتسريع عملية رسم خرائط الطريق وتحقيق القيمة من خلال مناهج مبتكرة لحل المشكلات.
تعاون مع ™IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
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