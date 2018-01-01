لقد أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، ما يتطلب من الشركات سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تتصدى IBM لهذه التحديات من خلال تقديم خدمات استشارات المبيعات التي توفر عمليات شراء موثوقة وملائمة وسلسة مصممة خصيصًا للمستهلكين وشركات الأعمال على حد سواء.

من خلال استخدام منهجيات التحسين المثبتة والأدوات المبتكرة، تساعد IBM مجموعة المبيعات على تحسين إستراتيجيات المبيعات الخاصة بها وتحسين عمليات المبيعات وتعزيز علاقات العملاء لزيادة نمو الإيرادات وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

تعمل حلول تحويل المبيعات من IBM على تمكين فرق المبيعات وقادة المبيعات من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات وتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين أداء المبيعات. تصمم IBM حلولاً لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مبيعات مستدام، بدءًا من تبسيط جهود البحث عن العملاء المحتملين ووصولاً إلى تحسين جذب العملاء المحتملين والقيام بممارسات المتابعة.

سواءً كانت الشركات تركز على تحسين إستراتيجيات الوصول إلى السوق أو تحسين نماذج التسعير أو معالجة المقاييس الرئيسية، فإن شركة IBM توفر الخبرة اللازمة لتحويل نهج المبيعات الخاص بها وتقديم نتائج قابلة للقياس.