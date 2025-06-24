IBM في ويمبلدون

تعمل Wimbledon بشكل وثيق مع IBM لتزويد المشجعين برؤى ناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى

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منظر من داخل ملعب Wimbledon مع أشخاص يشاهدون مباراة تنس

ماذا تفعل شركة IBM في Wimbledon؟

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ابتكارات جديدة في الذكاء الاصطناعي

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بناء المنصة الرقمية

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تحول العملاء مع IBM

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شراكة من أجل التقدم
غرفة تحكم IBM في بطولة Wimbledon 2024
36 عامًا من الابتكار ومشاركة الجماهير

من خلال الجمع بين قوة الحوسبة السحابية الهجينة وكنز Wimbledon من البيانات، وذكاء watsonx الاصطناعي، تصمم IBM Consulting التجربة الرقمية لبطولة التنس وتطورها وتوفرها لملايين المشجعين حول العالم.

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Match Chat واحتمالية الفوز المباشر
تقديم رؤى مع watsonx Orchestrate

لمساعدة المشجعين على التعمق في متابعة المباريات التي يهتمون بها، قامت IBM و Wimbledon بتصميم Match Chat، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على الإجابة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة. يقدم Match Chat موجهات مقترحة، ولكن يمكن للمشجعين أن يسألوه عن أي شيء يتعلق بالمباراة، بما في ذلك أحدث النتائج والإحصاءات. ويمكنهم أيضًا مشاهدة تحليل احتمالية الفوز في زمن شبه حقيقي للمباراة من خلال التحليل الاحتمالي المباشر الجديد لاحتمالية الفوز. تم تطوير ميزة Match Chat الجديدة باستخدام برنامج watsonx Orchestrate الذي يسهّل تطوير ونشر إدارة مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء وسير العمل.

 تعرّف على ما يمكن أن يقدمه لك المساعدون والوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي تعرف على المزيد عن ميزة Match Chat

منصة Wimbledon الرقمية

قيادة الإنتاجية والأتمتة
رسم توضيحي لواجهة مستخدم هجينة على خلفية رمادية
بيانات

تستخدِم Wimbledon منصة IBM watsonx.data لإدارة وتنظيم كميات هائلة ومتنوعة من البيانات عبر بنيتها التحتية السحابية الهجينة، ما يُتيح معالجتها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بغض النظر عن مكان تخزينها.

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رسم توضيحي بأسلوب مسطح يُظهر مربعات حوار واجهة مستخدم مساعد رقمي وخيارات التكامل مع التطبيقات الشائعة
الإنتاجية

تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يدعم Match Chat باستخدام IBM watsonx Orchestrate الذي يساعد الشركات على تطوير المساعدين والوكلاء الذين يعملون بسرعة على أتمتة سير العمل وزيادة الإنتاجية.

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رسم توضيحي لواجهة مستخدم هجينة لمراقبة التجربة الرقمية على منصة IBM Instana Observability
الأتمتة

لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة على المنصة الرقمية لبطولة Wimbledon، تتم مراقبة التطبيقات الحيوية باستخدام IBM Instana Observability، الذي يُتيح حل المشكلات بشكل استباقي عبر طبقات التطبيق المختلفة.

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الذكاء الاصطناعي للأعمال

تعمل القدرات نفسها التي تدعم تجربة بطولة Wimbledon الرقمية على تحويل العمليات الرقمية لعملاء IBM حول العالم.
بائعة تؤكِّد الطلبات عبر الإنترنت من العملاء باستخدام كمبيوتر محمول داخل مستودع تخزين
الكفاءات التي تركز على الذكاء الاصطناعي
تعمل مستشفيات جامعة Coventry and Warwickshire (UHCW) على تحسين سعة العيادات الخارجية من خلال إيجاد الإطار الزمني الأمثل للتذكير بالمواعيد باستخدام watsonx.
منظر جوي لامرأة تنظر إلى رف يحتوي على صناديق بُنيَّة
التحول الرقمي
تستخدم Natwest تقنية سحابية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية شراء المنازل.
محترفون من الذكور والإناث يعملون على الكمبيوتر المحمول مع رائد أعمال معاق في ممر المكتب
مساعد الذكاء الاصطناعي في العمل
تطلق Vodafone، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات، مساعدًا افتراضيًا بـ 14 لغة لتحسين تجربة العملاء.
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