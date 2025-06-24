تعمل Wimbledon بشكل وثيق مع IBM لتزويد المشجعين برؤى ناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتجارب رقمية عالمية المستوى
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لمساعدة المشجعين على التعمق في متابعة المباريات التي يهتمون بها، قامت IBM و Wimbledon بتصميم Match Chat، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على الإجابة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة. يقدم Match Chat موجهات مقترحة، ولكن يمكن للمشجعين أن يسألوه عن أي شيء يتعلق بالمباراة، بما في ذلك أحدث النتائج والإحصاءات. ويمكنهم أيضًا مشاهدة تحليل احتمالية الفوز في زمن شبه حقيقي للمباراة من خلال التحليل الاحتمالي المباشر الجديد لاحتمالية الفوز. تم تطوير ميزة Match Chat الجديدة باستخدام برنامج watsonx Orchestrate الذي يسهّل تطوير ونشر إدارة مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء وسير العمل.
قيادة الإنتاجية والأتمتة
تستخدِم Wimbledon منصة IBM watsonx.data لإدارة وتنظيم كميات هائلة ومتنوعة من البيانات عبر بنيتها التحتية السحابية الهجينة، ما يُتيح معالجتها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بغض النظر عن مكان تخزينها.
تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يدعم Match Chat باستخدام IBM watsonx Orchestrate الذي يساعد الشركات على تطوير المساعدين والوكلاء الذين يعملون بسرعة على أتمتة سير العمل وزيادة الإنتاجية.
لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة على المنصة الرقمية لبطولة Wimbledon، تتم مراقبة التطبيقات الحيوية باستخدام IBM Instana Observability، الذي يُتيح حل المشكلات بشكل استباقي عبر طبقات التطبيق المختلفة.
تعمل القدرات نفسها التي تدعم تجربة بطولة Wimbledon الرقمية على تحويل العمليات الرقمية لعملاء IBM حول العالم.
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