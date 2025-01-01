IBM في بطولة Masters
يساعد IBM watsonx على تحويل بيانات بطولة Masters إلى رؤى قيّمة، وتوسيع خبرات فريق المحتوى، وتعزيز التجربة الرقمية لعشاق الجولف في كل مكان.
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رؤى الحُفر والسرد باستخدام الذكاء الاصطناعي

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منصة الماجستير الرقمية

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رؤى الحُفر والسرد باستخدام الذكاء الاصطناعي
IBM watsonx إحاطة 20,000 تسديدة بسياق ورؤى متعمقة

في اللحظة التي تستقر فيها التسديدة في بطولة Masters، يتم تسجيل إحداثياتها على المحاور x وy وz، ثم تتم مقارنتها ببيانات سابقة تمتد لسنوات، ليتم إنشاء "رؤى حول الحفرة" داخل تطبيق Masters، توضح مباشرةً التحديات والفرص في التسديدة المقبلة. بعد دقائق فقط، يُنتج نموذج Granite من IBM تعليقًا صوتيًا لتلك التسديدات نفسها، باللغتين الإنجليزية والإسبانية. يحدث ذلك أكثر من 20,000 مرة طوال البطولة، ما يعزز التجربة الرقمية لبطولة Masters ويُظهر سرعة ونطاق نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام IBM watsonx.

 اكتشف ما يمكن أن يفعله watsonx.ai من أجلك

منصة الماجستير الرقمية

تعزيز إنتاجية فريق Masters Digital باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
بيانات

تستخدِم بطولة Masters منصة ‏IBM watsonx.data لإدارة وتنظيم كميات هائلة ومتنوعة من البيانات عبر بنيتها التحتية السحابية الهجينة، ما يُتيح معالجتها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بغض النظر عن مكان تخزينها.

 جرِّب IBM watsonx.data مجانًا قم بتحويل عملك مع Red Hat إنتاجية الذكاء الاصطناعي

تستخدم بطولة Masters مساعدات ذكية مبنية باستخدام ‏IBM watsonx Orchestrate، وهي أداة تساعد الشركات على تطوير مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي بسرعة؛ لأتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية.

 جرِّب IBM watsonx Orchestrate مجانًا الأتمتة

لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة على المنصة الرقمية لبطولة Masters، تتم مراقبة التطبيقات الحيوية باستخدام ‏IBM Instana Observability، الذي يُتيح حل المشكلات بشكل استباقي عبر طبقات التطبيق المختلفة.

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IBM watsonx.ai

استكشِف استوديو المطورين watsonx.ai، المنصة الموحدة والمتكاملة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد عليها بطولة Masters في ابتكاراتها الرقمية.
سنوضح لك كيف يمكنك ذلك:
  • استكشف كيف تبدأ شركتك في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس
  • استكشِف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة لشركتك أو مجال عملك
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اتخِذ خطوة الآن واستفِد من خطة دفع لمدة 12 شهرًا بفائدة 0% على منتجات watsonx.

الذكاء الاصطناعي للأعمال

تعمل القدرات نفسها التي تدعم تجربة بطولة Masters الرقمية على تحويل العمليات الرقمية لعملاء IBM حول العالم.
تستخدم yappyBuy برنامج watsonx.data لبناء تجربة تسوق مخصصة
تقلِّل Dun & Bradstreet المخاطر من خلال مساعد ذكاء اصطناعي تم تطويره باستخدام IBM watsonx Orchestrate.
تحسِّن ولاية أوريغون أداء التطبيقات باستخدام IBM Instana Observability.
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تمكِّنك نشرة Think الأسبوعية من IBM من متابعة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي للأعمال في غضون خمس دقائق فقط.

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