IBM في بطولة Masters

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في اللحظة التي تستقر فيها التسديدة في بطولة Masters، يتم تسجيل إحداثياتها على المحاور x وy وz، ثم تتم مقارنتها ببيانات سابقة تمتد لسنوات، ليتم إنشاء "رؤى حول الحفرة" داخل تطبيق Masters، توضح مباشرةً التحديات والفرص في التسديدة المقبلة. بعد دقائق فقط، يُنتج نموذج Granite من IBM تعليقًا صوتيًا لتلك التسديدات نفسها، باللغتين الإنجليزية والإسبانية. يحدث ذلك أكثر من 20,000 مرة طوال البطولة، ما يعزز التجربة الرقمية لبطولة Masters ويُظهر سرعة ونطاق نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام IBM watsonx.
تعزيز إنتاجية فريق Masters Digital باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
تستخدِم بطولة Masters منصة IBM watsonx.data لإدارة وتنظيم كميات هائلة ومتنوعة من البيانات عبر بنيتها التحتية السحابية الهجينة، ما يُتيح معالجتها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بغض النظر عن مكان تخزينها.
تستخدم بطولة Masters مساعدات ذكية مبنية باستخدام IBM watsonx Orchestrate، وهي أداة تساعد الشركات على تطوير مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي بسرعة؛ لأتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية.
لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة على المنصة الرقمية لبطولة Masters، تتم مراقبة التطبيقات الحيوية باستخدام IBM Instana Observability، الذي يُتيح حل المشكلات بشكل استباقي عبر طبقات التطبيق المختلفة.
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تعمل القدرات نفسها التي تدعم تجربة بطولة Masters الرقمية على تحويل العمليات الرقمية لعملاء IBM حول العالم.