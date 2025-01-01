IBM في بطولة Masters

في اللحظة التي تستقر فيها التسديدة في بطولة Masters، يتم تسجيل إحداثياتها على المحاور x وy وz، ثم تتم مقارنتها ببيانات سابقة تمتد لسنوات، ليتم إنشاء "رؤى حول الحفرة" داخل تطبيق Masters، توضح مباشرةً التحديات والفرص في التسديدة المقبلة. بعد دقائق فقط، يُنتج نموذج Granite من IBM تعليقًا صوتيًا لتلك التسديدات نفسها، باللغتين الإنجليزية والإسبانية. يحدث ذلك أكثر من 20,000 مرة طوال البطولة، ما يعزز التجربة الرقمية لبطولة Masters ويُظهر سرعة ونطاق نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام IBM watsonx.