يتكوَّن قسم الضرائب في IBM من فريق عالي الأداء من المتخصصين في الضرائب، يدعم العمليات في 170 دولة حول العالم. بصفتها شركة متعددة الجنسيات، فإن IBM مسؤولة عن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية في مختلَف الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.

واجه قسم الضرائب تحديات في إدارة البيانات غير المتاحة وغير المكتملة، ما أدَّى إلى الاعتماد على العديد من العمليات اليدوية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية. وقد كان جمع وتوحيد كميات كبيرة من البيانات التفصيلية من عشرات الأنظمة المصدر يدويًا عملية مستهلكة للوقت وتتطلب جهدًا بشريًا واستثمارًا كبيرًا. أدَّت هذه العملية إلى تراكم أعباء عمل هائلة، حيث تقدِّم IBM آلاف الإقرارات الضريبية كل شهر، ما أثَّر في قدرة المجموعة على تخصيص الموارد لمهام أكثر استراتيجية. تقول Kanthi Morrissey، كبيرة مسؤولي الضرائب في شركة IBM: "أكبر عائق هو البيانات غير المتاحة وغير المكتملة".

مع التزام قوي بالابتكار، كان قسم الضرائب في الشركة يطمح إلى أن يكون العميل الأول لتقنيات IBM -مثل مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي IBM watsonx- ولتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة الضرائب العالمية لديه.