حلول البيئة السحابية الهجينة

باشر إدارة بيئتك السحابية الهجينة لتشغيل أحمال التشغيل في المكان والوقت المناسبين لاحتياجاتك.
إنفوجرافيك IDC: السحابة الهجينة المستدامة للذكاء الاصطناعي (PDF)
تمثيل لدائرة بداخلها دوائر أرجوانية وزهرية، موضوعة فوق مربع متصل بعدة مربعات دردشة.

عزِّز تكنولوجيا المعلومات لديك لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار

استفِد بشكل أكبر من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث تتواجد أعباء العمل لديك، من خلال منصة سحابية هجينة عالية الأداء وفعَّالة من حيث التكلفة، ومفتوحة، وآمنة. استكشِف تقنياتنا وخبراتنا ونظامنا البنائي المقدم من الشركاء للاستفادة من البيئات السحابية والمحلية التي تختارها.

 تعرَّف على المزيد عن سحابة IBM الهجينة للذكاء الاصطناعي

حلول السحابة الهجينة

تحديث وترحيل التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي

حدِّث التطبيقات القديمة وحوِّلها إلى حاويات وتمكَّن من تسريع الوقت المناسب للقيمة المكتسبة من البيئات السحابية الهجينة.

 استكشف خدمات تحديث التطبيقات
الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي

خوادم ووحدات تخزين وبرامج مصممة لتشغيل تطبيقات المهام الحساسة بمرونة وأمان وأداء عالٍ.

 استكشف حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
تمكين سحابة هجينة مفتوحة لتشغيل الذكاء الاصطناعي في أي مكان

اعتمد نهجًا يركِّز على المنصات لاستثماراتك في الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاقها مع ضمان الأمان والاتساق.

 استكشف خدمات Red Hat
استفد من القوة الكاملة لنظام التشغيل ®Linux

تمكَّن من تشغيل نظام Linux على خوادم IBM لتحقيق مستوى جديد من الاعتمادية والأمان وقابلية التوسع لأعباء العمل ذات المهام الحساسة لعملك.

 استكشف نظام التشغيل Linux على أنظمة IBM

منتجات السحابة الهجينة

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

تمكّن من نشر وتأمين أعباء العمل المؤسسية على Red Hat OpenShift الأصلي باستخدام أدوات متخصصة للمطورين لضمان تشغيل التطبيقات ذات التوافر العالي.

 watsonx Code Assistant for Z

تمكَّن من تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بأقل تكلفة وأقل خطورة مقارنةً بالبدائل الحالية.

 السحابة الهجينة لـ IBM Z

تمكين سحابتك الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في المجالات الأكثر أهمية

 IBM Power Virtual Server

نقل أعباء العمل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من بيئات التقنيات السحابية والبيئات التقنية في مقر عملك.

دراسات حالة

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توجيه مشاركة المعجبين إلى آفاق جديدة

الدروس المستفادة من الخبراء تساعد الشركات على اكتساب قيمة جديدة.

 

 اقرأ دراسة الحالة
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الذكاء الاصطناعي التوليدي يُسهم في تغيير المحتوى

ساهمت المعاينة الفنية لمساعد IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed في إنشاء أكثر من نصف محتوى Playbook.

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تخطيط أكثر، مخاطر أقل

تمكَّنت شركة Water Corporation من تحديث بنية SAP للمهام الحساسة وترحيلها إلى السحابة بمساعدة IBM Consulting.

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تسريع الرقمنة

تركِّز شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات UMB على النمو من خلال توسيع نطاق حلول السحابة الفائقة الخاصة بها.

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موارد السحابة الهجينة

تقرير IBV: The great tech reset

استكشف كيفية مساهمة التصميم الهجين في تعزيز قيمة الأعمال.

 أكاديمية الذكاء الاصطناعي: تصميم بنية تحتية سحابية هجينة تدعم الذكاء الاصطناعي وتتكامل معه

من التقليدي إلى الأسطوري، اكتشف كيفية الاستفادة من تقنياتك الحالية واستخدامها بشكل صحيح لتحقيق النجاح في رحلتك مع الذكاء الاصطناعي.

تعظيم قيمة البيئة السحابية الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، يكمن مفتاح توسيع تأثير الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من السحابة الهجينة لتحقيق نتائج الأعمال.

الدليل الإرشادي: الاستعداد للذكاء الاصطناعي من البداية

تعرَّف على كيفية تحسين تكنولوجيا المعلومات لديك للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات، بالإضافة إلى التغلب على تحديات الديون التقنية وأمن البيانات.
اكتشف المزيد عن تقنية السحابة الهجينة من IBM
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استكشف منصة IBM Cloud

حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي، وآمنة، ومصممة بأسلوب هجين.

 اكتشِف منصة IBM Cloud الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

ابدأ رحلتك في التحول إلى السحابة اليوم.

 استكشِف خدمات الاستشارات المتعلقة بالسحابة الهجينة IBM Quantum

تمكَّن من الوصول إلى أكبر أسطول للحوسبة الكمية "Quantum" في العالم.

 استكشف IBM Quantum ابتكار المستقبل

اطَّلِع على أبحاث السحابة الهجينة من IBM.

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