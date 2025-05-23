وزارة المالية البلجيكية، وهي وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، مسؤولة عن إدارة الجمارك والمالية والضرائب في الدولة. تعد خدمة الضرائب على الويب التي تقدمها نظاماً مهماً يدعم الدورات الضريبية ويتعامل مع البيانات المالية الحساسة. وتعد تطبيقاتها الجمركية حساسة لدعم استيراد السلع وتصديرها وعبورها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
كانت الوزارة تعاني من انقطاعات متكررة غير مخطط لها وعدم توفر قواعد البيانات التي تدعم منصة الضرائب على الويب، مما أدى إلى تكاليف إضافية والتأثير على قدرة المواطنين والشركات على إرسال إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد. احتاجت الوزارة إلى نظام متوفر بدرجة عالية وموثوق به وعالي الأداء لتمكين معالجة الإقرارات الضريبية وإدارة البيانات المرتبطة بها في الوقت المناسب.
عقدت الوزارة شراكة مع شركة IBM لمعالجة تحديات الانقطاعات غير المخطط لها وتحسين التوافر العام لخدمة الضرائب على الويب. من خلال التحول على مرحلتين، قامت الوزارة في البداية بتحديث نظامها باستخدام IBM LinuxONE Rockhopper II ،مما أتاح توفرًا عاليًا وموثوقية متزايدة.
يقول جمال خالدي، مدير الخدمة المسؤول عن Db2 وLinuxONE في وزارة المالية البلجيكية: "بناءً على التجربة المكتسبة في نظام Rockhopper II، قمنا بإعادة تصميم نهجنا بالكامل لتنفيذ المنصة الجديدة".
وبعد ست سنوات، عندما سعت الوزارة إلى تحديث وتوسيع الأنظمة، تعاونت مع IBM مرة أخرى لتنفيذ حل باستخدام خوادم IBM LinuxONE Emperor 4 وقواعد بيانات IBM Db2 ونظام تخزين IBM FlashSystem .
ويصف خالدي التحسن في الأداء الذي يجلبه نظام IBM Storage FlashSystem 9500 قائلاً: "يوفر نظام FlashSystem 9500 الجديد أداءً مذهلاً. لقد اعتدنا على الحصول على أداء رائع على نظام IBM FlashSystem A9000R، حيث شهدنا خلال النهار متوسط معالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) بمعدل 160000 في معدل الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS). مع النظام الجديد، نقوم باستمرار بتشغيل أكثر من 400000 إدخال وإخراج في الثانية (IOPS) وما زلنا بعيدين عن حدود النظام القصوى".
وقد وقع الاختيار على خادم IBM LinuxONE Emperor 4 لقدرته على توفير مستويات عالية من التوافر وقابلية التوسع، بالإضافة إلى قدرات الأمن السيبراني، مما يجعله خياراً مثالياً لتلبية احتياجات الوزارة. تضمن الحل أيضًا الانتقال إلى منصة Red Hat Enterprise Linux.
وبفضل القدرة على توسيع نطاق السعة والأداء بشكل تدريجي، يمكن للوزارة الآن إدارة أحمال التشغيل المتزايدة بكفاءة وتوسيع نطاق استخدامها للمنصة. يقول خالدي، "نتيجةً لذلك، قمنا بدفع القدرة على التعامل مع أحمال التشغيل كثيفة الإدخال/الإخراج إلى مستويات لم نكن نحلم بها. والأفضل من ذلك كله، أن البنية الجديدة مرنة للغاية لدرجة أنه بمجرد تنفيذها، فإنها تكاد تكون حلاً يعمل بنظام "الضبط والنسيان". ويتميز النظام بمرونة كبيرة لدرجة أن الوقت اللازم للقيام بإدارة أداء الأنظمة قد انخفض إلى الصفر تقريبًا."
الفوائد واضحة وفقًا بحسب تصريح خالدي. "بفضل البنية الجديدة التي تم وضعها، يمكن للوزارة أن تشهد أولى التحسينات الرئيسية. في التطبيقات الرئيسية البالغ عددها 28 التي نقوم بتشغيلها، نرى تحسينات في وقت استجابة قاعدة البيانات تتراوح بين 250% و800%. في المتوسط، تم تقليل أوقات معالجة الدفعات الخاصة بنا لكل من LOADs وETL بمعامل 3."
كما تستكشف الوزارة أيضًا إمكانية دمج أحمال تشغيل أخرى، مثل MariaDB، على نظام LinuxONE، مما يعزز من قدرات إدارة البيانات بدرجة أكبر.
في المستقبل، تخطط الوزارة لاستمرار العمل مع شركة IBM لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها واستكشاف فرص جديدة للنمو والتطوير، مثل Red Hat OpenShift.
وزارة المالية البلجيكية (المعروفة محليا باسم FOD Financiën/SPF Finances) هي الوزارة المالية للحكومة الفيدرالية في بلجيكا. تتولى الوزارة مسؤولية فرض الضرائب وتحصيل الضرائب واستردادها، وضمان التوازن بين خزينة الدولة والدين العام المستحق في ظل إطار عمل المعاملات القانونية المتعلق بالسلع. كما تكفل الوزارة اليقين القانوني من خلال توفير البيانات الموروثة، والإشراف على تدفق البضائع عند الاستيراد والعبور والتصدير، وتساهم في منع ومكافحة الاحتيال والجريمة في مجالات اختصاصها.
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