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سريع. آمن. ذكي. نظام الذاكرة الوميضية (FlashSystem)
يكتشف برامج الفدية في أقل من دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي*
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نقدِّم لكم IBM FlashSystem C200، المصمم لدعم أعباء العمل عالية السعة

خزِّن المزيد من البيانات في مساحة أقل وقلِّل إجمالي تكلفة الملكية الخاصة بك.

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®IBM FlashSystem هي مجموعة من حلول تخزين عالية السرعة قائمة على الذاكرة الوميضية فقط والتخزين بالذاكرة الوميضية الهجينة المصممة لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات ودعم جهود تحديث البيانات وتقديم قيمة استثنائية وأداءً متميزًا مقابل السعر.

قوة أكبر، وأداء أسرع، وإدارة أسهل مع IBM FlashSystem.
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حوِّل عمليات بياناتك
انقل البيانات بسلاسة

وفِّر البيانات في المكان والزمان الذي تحتاجه مع بنية شبكة FlashSystem، من خلال التكيف مع احتياجات عملك والتخلص من حالات الانقطاع غير المخطط لها. أصبحت عمليات نقل البيانات الآن تتم دون أي توقف أو تعطُّل، مع ضمان استمرارية الأداء. لا حاجة إلى آليات تأرجح.
تحسين السعة

استخدِم التوصيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضع البيانات في حالات الاستخدام عالية الأداء أو البيانات الباردة، مع فتح 5.5 أضعاف عدد دورات الكتابة مقارنةً مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) من النوع رباعي المستوى (QLC) القياسية في الصناعة.
أتمتة إدارة البيانات

حقّق وفورات تصل إلى 40% على الأقل في تكاليف دورة الحياة باستخدام نظام IBM FlashSystem، من خلال إدارة التخزين عبر توصيات الذكاء الاصطناعي (AI)، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، والسياسات المؤسسية، مقارنةً بموردي التخزين المنافسين الذين يعتمدون على النماذج اليدوية.
حماية مستمرة

تأكد من أن بياناتك آمنة مع بنية FlashSystem grid القوية المبنية على اللقطات الثابتة، وميزات النسخ المتماثل للبيانات المرنة، والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي، والاستجابة التلقائية للاسترداد السريع بعد الهجمات الإلكترونية لتقليل التأثير.  

 تعرف على مستوى جاهزية شركتك
تخزين البيانات بذكاء

حسِّن مراكز البيانات باستخدام وحدات التخزين الحوسبية FlashCore Module، التي توفِّر حماية البيانات وتخزينها دون التأثير في الأداء. شركة IBM تدعم وحدات Flash Core Modules (FCMs) الخاصة بها باستبدال محرك الأقراص تحت الصيانة وضمان عدم وجود حدود للكتابة.

 تعرف على المبلغ الذي يمكنك توفيره
تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

قلل من استهلاك الطاقة مع ضمان استدامة تخزين البيانات الصلبة. تضمن لك بعض التكوينات استهلاكًا منخفضًا يصل إلى 1.7 وات لكل تيرابايت.

 احسب مقدار ما توفره من الطاقة
ابحث عن نظام الذاكرة الوميضية (FlashSystem) المناسب لك تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

حل تخزين فائق الإمكانات وبأسعار معقولة يستند إلى SAS، متوافق مع محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو التكوينات الهجينة، مصمم للمؤسسات الناشئة ذات أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة التي تحتاج إلى قابلية توسع مرنة.

 نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000 تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

IBM Storage FlashSystem 5300

مدمج وفائق الإمكانات. حل تخزين NVMe قائم بالكامل على التخزين بالذاكرة الوميضية، يوفر سرعات فائقة وكثافة تخزين مذهلة للمؤسسات الناشئة. يقدم مزيجًا من الأداء المتقدم، وقابلية التوسع، والأمان للعملاء ذوي أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة.

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IBM Storage FlashSystem C200

مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.

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IBM Storage FlashSystem 7300

بسيط وذكي وآمن. حقق التوازن بين الأداء، والسعة، والاتصال مع حل تخزين فعال من حيث التكلفة يناسب المؤسسات الحديثة.

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IBM Storage FlashSystem 9500

حل التخزين الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة، يوفر سرعة فائقة وبساطة تامة لتلبية متطلبات الأعمال.

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قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

دراسة حالة FrieslandCampina

"إن العمل مع Axians في تصميم ونشر حلول IBM منحنا التحكم الكامل في بياناتنا. وهذا يعني أنه يمكننا مواصلة توسعنا في بلدان جديدة بكل ثقة، مع ضمان الحماية الكاملة لأنظمتنا الإنتاجية".

Mohamed Asmine

مهندس حلول الاستضافة

FrieslandCampina

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دراسة حالة Fawry

"تمنحنا حلول IBM FlashSystem أداء تخزينٍ أعلى بنسبة 35%. تساهم الأنظمة الأسرع استجابة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مما يعزز رضاهم وولاءهم."

Haytham Abbas

مدير البنية التحتية

Fawry

 اقرأ قصة Fawry
دراسة حالة City of Tyler

"كان IBM FlashSystem نقطة تحول بالنسبة لنا، حيثُ مكننا من تقديم تطبيقات حديثة وفعالة، كما سمح لنا بنشر الأجهزة الافتراضية بسرعة، مما سهّل الانتقال إلى نظام العمل عن بُعد الذي يناسب الجميع".

Jeremy English

مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

City of Tyle

 اقرأ قصة City of Tyler
دراسة حالة Norsk helsenett SF

"الهدف هو توفُّر المعلومات للمقدمين للرعاية الصحية والسكان عندما يحتاجون إليها. باختصار، نحن نربط نظام الرعاية الصحية في النرويج معًا".

Endre Storeheier Nerland

مدير البنية التحتية

Norsk helsenett SF

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دراسة حالة Groupe Chantelle

"تساهم بيئات IBM Power Systems وIBM FlashSystem الخاصة بنا في تعزيز مرونتنا -ما يمنحنا ميزة تنافسية- من خلال تمكيننا من وضع أعباء العمل في الموقع الأنسب لأدائها بكفاءة".

André Wei

CTO

Groupe Chantelle

 اقرأ قصة Groupe Chantelle
دراسة حالة OS systems AG

"تمكنّا من تقليل أوقات إعداد التخزين من ثلاثة أيام إلى ساعة واحدة فقط باستخدام IBM FlashSystem. ومن خلال تقديم خدمات سحابية أكثر ديناميكية لعملائنا، عززنا ميزتنا التنافسية بمساعدة IBM".

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 اقرأ قصة OS Systems AG
دراسة حالة FrieslandCampina

"إن العمل مع Axians في تصميم ونشر حلول IBM منحنا التحكم الكامل في بياناتنا. وهذا يعني أنه يمكننا مواصلة توسعنا في بلدان جديدة بكل ثقة، مع ضمان الحماية الكاملة لأنظمتنا الإنتاجية".

Mohamed Asmine

مهندس حلول الاستضافة

FrieslandCampina

 اقرأ قصة FrieslandCampina
دراسة حالة Fawry

"تمنحنا حلول IBM FlashSystem أداء تخزينٍ أعلى بنسبة 35%. تساهم الأنظمة الأسرع استجابة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مما يعزز رضاهم وولاءهم."

Haytham Abbas

مدير البنية التحتية

Fawry

 اقرأ قصة Fawry
دراسة حالة City of Tyler

"كان IBM FlashSystem نقطة تحول بالنسبة لنا، حيثُ مكننا من تقديم تطبيقات حديثة وفعالة، كما سمح لنا بنشر الأجهزة الافتراضية بسرعة، مما سهّل الانتقال إلى نظام العمل عن بُعد الذي يناسب الجميع".

Jeremy English

مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

City of Tyle

 اقرأ قصة City of Tyler
دراسة حالة Norsk helsenett SF

"الهدف هو توفُّر المعلومات للمقدمين للرعاية الصحية والسكان عندما يحتاجون إليها. باختصار، نحن نربط نظام الرعاية الصحية في النرويج معًا".

Endre Storeheier Nerland

مدير البنية التحتية

Norsk helsenett SF

 اقرأ قصة Norsk helsenett SF
دراسة حالة Groupe Chantelle

"تساهم بيئات IBM Power Systems وIBM FlashSystem الخاصة بنا في تعزيز مرونتنا -ما يمنحنا ميزة تنافسية- من خلال تمكيننا من وضع أعباء العمل في الموقع الأنسب لأدائها بكفاءة".

André Wei

CTO

Groupe Chantelle

 اقرأ قصة Groupe Chantelle
دراسة حالة OS systems AG

"تمكنّا من تقليل أوقات إعداد التخزين من ثلاثة أيام إلى ساعة واحدة فقط باستخدام IBM FlashSystem. ومن خلال تقديم خدمات سحابية أكثر ديناميكية لعملائنا، عززنا ميزتنا التنافسية بمساعدة IBM".

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 اقرأ قصة OS Systems AG

شاهد كيف نَقود

International Data Corporation (IDC)

تم تصنيف IBM ضمن أفضل خمسة مزودين عالميًا في أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية وأشادت بالكشف عن حالات الخلل المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمج في ميزات FlashSystem للاستجابة للتهديدات الإلكترونية المتطورة.
تقرير Gartner

حازت شركة IBM على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 للتخزين الأساسي في فئتَي القدرة على التنفيذ وكمال الرؤية.
TrustRadius

حصلت على جائزة أعلى تصنيف من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية، بناءً على تقييمات ممتازة من العملاء.
Enterprise Strategy Group (ESG)

ذُكِر أن تكاليف تخزين العملاء مع IBM FlashSystem كانت أقل بنسبة 40% إلى 90% مقارنةً بالبيئات السابقة، وقد شهدوا تحسينات كبيرة في الأداء.
G2

حصل نظام IBM Storage FlashSystem على شارة &quot;Users Love Us&quot; بناءً على مئات التقييمات الإيجابية من المستخدمين.
رؤى الأقران من Gartner

استكشِف الأسباب الكامنة وراء التقييمات الاستثنائية التي حصل عليها نظام IBM FlashSystem من المراجعين من مختلف أحجام الشركات والمناطق والصناعات. اكتشِف ما يجعله الخيار المفضل للعديد من المؤسسات.
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الحواشي

1 من خلال IBM Storage Assurance Perpetual، تضمن IBM إمكانية نقل البيانات بين أجهزة FlashSystem مع الحفاظ دائمًا على مسار نشط للبيانات من الخوادم والتطبيقات التي تستخدم البيانات، عند ترحيل أقسام التخزين كما هو موضح في وثائق IBM Storage FlashSystem للإصدار المناسب من Storage Virtualize ومنصة FlashSystem.

2Industry-standard QLC expects about 1,000 P/E (i.e.: write) cycles, https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/write-cycle, whereas FlashCore Module 4 drives, which are in the C200, achieve 5,500 P/E cycles prior to wear out, using internal testing developed using the JEDEC Standards for Retention.

3IBM sponsored report: Analyzing the Economic Benefits of IBM Storage Assurance ESG Report (Page 7) https://www.ibm.com/downloads/documents/ae-ar/10a99803f32fd7b3.

4See details and definition of maintenance in the maintenance contract found here:  https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=Z126-8971&cc=us&lc=en.

*أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برمجيات الفدية في غضون دقيقة واحدة من بدء عملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.