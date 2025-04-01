نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

مواصفات منتج الحاوية الواحدة:

منفذ إدارة RJ45 10 جيجابت RJ45 وحدتا تحكم تتوفر منافذ 16 جيجابت FC و25 جيجابت Ethernet و10 جيجابت Ethernet للاتصال باستخدام FC وiSCSI منافذ SAS بسرعة 12 جيجابت لتوصيل المضيف وتوصيلات حاويات التوسعة

النماذج: IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015



البرنامج: IBM Storage Virtualize

وحدة تحكم مفردة أو مزدوجة: مزدوجة (نشطة/نشطة)

12 جيجابت/ثانية SAS

25 جيجابايت/ثانية iSCSI (iWARP أو RoCE)

10 جيجابت/ثانية iSCSI

10 جيجابايت/ثانية Fibre Channel

أقصى عرض نطاق ترددي: 12 جيجابايت في الثانية، 8 جيجابايت في الثانية

أقصى عرض نطاق ترددي (القراءات): 12 جيجابايت في الثانية

أوقات الاستجابة (القراءات): < 70 ميكروثانية

السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)

المعالج/جيل PCIe:Broadwell DE

أقصى عدد لمنافذ المضيف الأمامية: 8 منافذ بالإضافة إلى 4 منافذ مدمجة



دعم الحاويات ذات عامل الشكل الصغير:

المحركات الوميضية: 1.92 تيرابايت، و3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت، و15.36 تيرابايت، و30.72 تيرابايت

محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة

دعم حاويات ذات عامل الشكل الكبير:

محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة

محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة

تدعم الحاوية عالية الكثافة:

المحركات الوميضية: 1.92 تيرابايت، و3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت، و15.36 تيرابايت، و30.72 تيرابايت

محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة

محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة

حالات الاستخدام:

