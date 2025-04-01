نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

نماذج IBM Storage FlashSystem 5000 (IBM Storage FlashSystem 5015 و IBM Storage FlashSystem 5045) هي حلول تخزين تستند إلى SAS للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تخزين بسيط ومرن. كجزء من مجموعة FlashSystem، تستفيد هذه الأنظمة المبتدئة من قدرات التخزين المتقدمة وتتوسع حسب الحاجة. إنها سهلة التنفيذ والاستخدام والنمو.
آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)
أجهزة تخزين SAS HDD/وميضي بسعة 12/24 في حاوية تخزين بها وحدتين مع عناصر هيكلية وفيرة بالكامل تتفادى وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يُدار بسهولة، مما يمكّن المنظمات ذات تهيئات الذاكرة الوميضية فقط أو الهجينة من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وإلغاء البيانات المكررة والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات بيانات واعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وإلغاء البيانات المكررة والضغط .
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
تطور حسب ما تتطلبه أعمالك باستخدام حلول التخزين على للمبتدئين من IBM Storage FlashSystem سهلة الاستخدام والسريعة بشكل مذهل.
مواصفات منتج الحاوية الواحدة:
النماذج: IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015
البرنامج: IBM Storage Virtualize
وحدة تحكم مفردة أو مزدوجة: مزدوجة (نشطة/نشطة)
أقصى عرض نطاق ترددي: 12 جيجابايت في الثانية، 8 جيجابايت في الثانية
أقصى عرض نطاق ترددي (القراءات): 12 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءات): < 70 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
المعالج/جيل PCIe:Broadwell DE
أقصى عدد لمنافذ المضيف الأمامية: 8 منافذ بالإضافة إلى 4 منافذ مدمجة
دعم الحاويات ذات عامل الشكل الصغير:
دعم حاويات ذات عامل الشكل الكبير:
تدعم الحاوية عالية الكثافة:
محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة
حالات الاستخدام:
FlashSystem 5015 هو الحل المثالي لاحتياجات الأرشفة والنسخ الاحتياطي شبه المتصل "Near-line". بهذا الحل يمكنك تبسيط بيئة التخزين الهجينة الخاصة بك. كما أنه يوفر قيمة هائلة مقابل المال المدفوع.
FlashSystem 5045 هو جهاز تخزين بيانات من فئة المؤسسات مصمم لتحسين الأداء في بيئات أحمال التشغيل المختلطة والافتراضية. يوفر هذا الحل التخزيني المناسب للمبتدئين قيمة كبيرة مقابل المال المدفوع ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات أعمالك الفردية.
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ضاعفت شركة Höganäs Borgestad أداء التخزين مع وفورات بنسبة 90% مقارنةً بالعروض المنافسة من خلال نشر حلول تخزين IBM Storage FlashSystem لدعم منظور تقنية المعلومات الافتراضي الجديد الخاص بها.
لمحة سريعة على شبكة IBM FlashSystem1
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
184 جيجابايت/ثانية
228 جيجابايت/ثانية
400 جيجابايت/ثانية
800 جيجابايت/ثانية
السعة القصوى الفعالة2
27 بيتابايت/ثانية
12 بيتابايت/ثانية
27 بيتابايت/ثانية
25 بيتابايت/ثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج
128
128
256
384
مواصفات منتج الإطار الواحد
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem C200
IBM Storage FlashSystem 5300
الإصدار IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 جيجابايت/ثانية
23 جيجابايت/ثانية
28 جيجابايت/ثانية
50 جيجابايت/ثانية
100 جيجابايت/ثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
1-2 مللي ثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج داخل الحاوية الواحدة
8
16
16
24
48
السعة القصوى الأولية داخل حاوية واحدة
737 تيرابايت
1.1 بيتابايت
460 تيرابايت
921 تيرابايت
1.8 بيتابايت
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة
573 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.5 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
3.3 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
6.6 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
سعات وحدة FlashCore المدعومة
لا ينطبق (يدعم محركات الأقراص القياسية في الصناعة)
46 تيرابايت أولية3
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
أحمال التشغيل المختلطة الأصغر، النسخ الاحتياطي
أحمال تشغيل النسخ الاحتياطي والتسلسلية والأرشيفية
أحمال التشغيل المختلطة وقواعد بيانات OLTP الأصغر
أحمال التشغيل المختلطة الأكبر وأحمال تشغيل OLTP
أحمال تشغيل OLTP المختلطة والحساسة المجمعة
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.