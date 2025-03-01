المرونة الإلكترونية

صُمِّم IBM FlashSystem لتوفير تخزين مرن للبيانات في حالة حدوث هجوم إلكتروني، حيث يقدِّم تقنية ذكية جديدة، ممكَّنة بواسطة FCM4، ومصممة لرصد الإحصاءات التي يتم جمعها من كل عملية إدخال/إخراج بشكل مستمر. ويستخدم FlashSystem نماذج التعلم الآلي للكشف عن مواطن الخلل، كبرامج الفدية الضارة، في أقل من دقيقة، مما يضمن حماية أعمالك قبل وقوع الهجوم الإلكتروني.1

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