المرونة الإلكترونية

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رسم توضيحي لحماية البيانات في بنك
تخزين بيانات أكثر مرونة

صُمِّم IBM FlashSystem لتوفير تخزين مرن للبيانات في حالة حدوث هجوم إلكتروني، حيث يقدِّم تقنية ذكية جديدة، ممكَّنة بواسطة FCM4، ومصممة لرصد الإحصاءات التي يتم جمعها من كل عملية إدخال/إخراج بشكل مستمر. ويستخدم FlashSystem نماذج التعلم الآلي للكشف عن مواطن الخلل، كبرامج الفدية الضارة، في أقل من دقيقة، مما يضمن حماية أعمالك قبل وقوع الهجوم الإلكتروني.1

حدِّد موعدًا للاجتماع اليوم لمعرفة مزيد عن ضمان المرونة الإلكترونية لنظام IBM FlashSystem. كما يمكنك أيضًا التسجيل لحضور ورشة عمل مجانية حول المرونة الإلكتروني لتقييم مدى استعداد أعمالك للتهديدات الإلكترونية ومعرفة التحسينات التي يمكنك إجراؤها لضمان جاهزية مؤسستك بشكل كامل لمواجهة أي تهديد محتمل.

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تقييم المرونة الإلكترونية

تعرَّف على مدى جاهزية أعمالك لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتأكد من الامتثال لشبكة معقدة من اللوائح مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (EU DORA)، وقانون جرام-ليتش-بليلي (GLBA)، والقانون الأمريكي لتحديث أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA)، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP)، وتوجيه NIS-2، بالإضافة إلى أطر العمل المماثلة في مختلف مناطق العالم.

 هل تريد تخطي التقييم المكون من 10 أسئلة (أدناه)؟ سجل مباشرةً لورشة العمل التي تستغرق ساعتين هنا
تعزز طبقات التقنية المرونة الإلكترونية

من خلال التكامل مع IBM Storage Virtualize، يوفر نظام IBM FlashSystem حماية تخزين تستند إلى نسخ بيانات غير قابلة للتغيير مفصولة بذكاء عن بيئات الإنتاج. هذه النسخ محمية ولا يمكن لأي مستخدم تعديلها أو حذفها، ويقتصر الوصول إليها على المسؤولين المصرح لهم. وهذا يمنحك ذلك مرونة إلكترونية تضمن الوصول الفوري إلى مجموعات استرداد البيانات، مما يشكل أساسًا لاستراتيجياتك في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة وتوافر عالي للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف خطط التسعير وIBM Storage FlashSystem كخدمة IBM Storage FlashSystem 5300

 

لا تكتفِ بالتخزين، بل سرِّع الأداء. يُعَد IBM Storage FlashSystem 5300 حلًا سحابيًا هجينًا متكاملًا وشاملًا للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. فمن خلال استخدام تقنيات التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.

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  • سعة فعالة تصل إلى 1.8 بيتابايت في وحدة واحدة (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • معالجات Intel Ice Lake، تدعم منافذ PCIe من الجيل الرابع
  • زمن انتقال سريع يصل إلى 50 ميكروثانية
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استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 7300

 

يُعَد IBM Storage FlashSystem 7300 حل تخزين من فئة المؤسسات. وهو مصمم لتحمل أعباء العمل متوسطة المدى. ويوفر أداءً عاليًا مع التكرار وحلول حاويات ذكية وذاتية التحسين للبيانات الحساسة.

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  • سعة فعالة تصل إلى 3.8 بيتابايت في وحدتين (مع تقليل البيانات بمعدل 5:1)
  • معالجات Intel Cascade Lake، تدعم منافذ PCIe من الجيل الثالث
  • زمن انتقال سريع يصل إلى 50 ميكروثانية
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استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 9500

 

استَعدّ لما هو قادم. تستخدم أنظمة إدارة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات وقابلية التوسع والموثوقية عند الطلب.


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  • سعة فعالة تصل إلى 7.9 بيتابايت في 4 وحدات (مع تقليل البيانات بمعدل 3:1)
  • معالجات Intel Ice Lake، تدعم منافذ PCIe من الجيل الرابع
  • زمن انتقال سريع يصل إلى 50 ميكروثانية
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استكشف خطط التسعير والتكوينات
حالات الاستخدام الأخرى
Illustration of storage consolidation and scaling
استدامة التخزين
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
Illustration of real-time analytics of storage performance
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات أسرع للتخزين، ووقت أسرع للوصول إلى الرؤى. تمكَّن من معالجة بياناتك واحصل على رؤى أعمق بسرعة فائقة، سواء أكان ذلك في البيئات المحلية أو السحابية، باستخدام أدوات تم تصميمها باستخدام تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
Illustration of data management and analysis
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
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 تعرف على كيفية تحقيق ذلك IBM QRadar SOAR

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الخطوات التالية

تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تهيئة لنظام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجات حماية بيانات التخزين لديك.

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الحواشي

1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research قدرة الكشف عن برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء عملية التشفير. تم إجراء هذا الاختبار على FlashSystem 5200 مع 6 وحدات FCMs مع تحميل البرنامج الثابت 4.1. كان لدى النظام 5200 برنامج 8.6.3 GA. كان المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام ملفات XFS. في هذه الحالة الخاصة، تم استخدام محاكي برامج الفدية من IBM المسمَّى WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 وبرنامج 8.6.3 GA ليتمكن من الحصول على النتائج المستخلصة.