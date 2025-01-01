ما هو قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟
قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) هو لائحة تنظيمية أصدرها الاتحاد الأوروبي وسيدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2025. حيث يهدف هذا القانون إلى تقديم التوجيه للقطاع المالي للمساعدة على معالجة المخاوف المتعلقة بالمرونة الإلكترونية، سواء للبنية التحتية لتقنية المعلومات في البيئة المحلية أو المستضافة على الخدمات السحابية. وينطبق قانون المرونة التشغيلية الرقمية على الجهات المالية العاملة في الاتحاد الأوروبي، وتشمل البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الائتمانية، وغيرها. وينطبق هذا القانون أيضًا على مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات التابعين لجهات خارجية، مثل مقدمي الخدمات السحابية.
هل منظمتك مستعدة لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)؟
ينقسم الأساس الذي ينبني عليه قانون DORA إلى خمس ركائز أساسية تعالج جوانب أو مجالات مختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني.
تتطلب ركيزة إدارة المخاطر في منظومة تقنية المعلومات والاتصالات حلولًا تقنية ذات متطلبات محددة فيما يتعلق بالمرونة التشغيلية، وفي هذه الحالة، يمكن لنظام IBM Storage FlashSystem مساعدتك على تلبية المعايير والسياسات اللازمة لإنشاء حل مخصص يدعم الجاهزية لتطبيق قانون المرونة التشغيلية الرقمية لضمان استمرار عملياتك بكل أمان وامتثال.
اعتبارًا من 17 يناير 2025، سيُطالَب كلٌّ من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات التكنولوجيا التابعين لجهات خارجية بإثبات أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم مرنة وآمنة.
تعرَّف على مدى جاهزية أعمالك لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتأكد من الامتثال لشبكة معقدة من اللوائح مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (EU DORA)، وقانون جرام-ليتش-بليلي (GLBA)، والقانون الأمريكي لتحديث أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA)، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP)، وتوجيه NIS-2، بالإضافة إلى أطر العمل المماثلة في مختلف مناطق العالم.
نظام IBM Storage FlashSystem - أطلِق العنان لسرعة وسعة ومرونة إلكترونية لا مثيل لها
في ظل التسارع الكبير للبيئة الرقمية اليوم، باتت الشركات بحاجة ماسة إلى حلول تخزين متطورة تجمع بين البساطة والذكاء والأمان مع ضمان تقديم أداء فائق.
يوفر منتجنا الابتكاري IBM Storage FlashSystem، المصمم بدعم من تقنية FCM4، مرونة إلكترونية محسَّنة، وكشفًا لتهديدات برامج الفدية بشكل مباشر، وتوفيرًا كبيرًا في التكاليف. ومع تزايد اعتماد المؤسسات المالية على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الميزة التنافسية، فإن الخبرة التي تتمتع بها شركة IBM في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات وهندسة السحابة الهجينة جعلتها شريكًا موثوقًا به للتحول الرقمي، مع تمكين الشركات من الاستفادة من فاعلية التقنيات المتقدمة مع الحفاظ على ثقة العملاء والشفافية.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرِّع الأداء أيضًا. يُعَد الإصدار IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل المثالي الشامل للبيئات السحابية الهجينة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة. فمع التخزين الوميضي والتعلم الآلي المدعوم من الذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
يُعَد IBM Storage FlashSystem 7300 حل تخزين من فئة المؤسسات. وصُمِّم لتحمل أعباء عمل متوسطة المدى. ويوفر أداءً عاليًا مع التكرار وحلولًا ذكية وذاتية التحسين في حاويات.
استَعِد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين التي تنتمي إلى الإصدار IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي والتقنية القائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات وقابلية لتوسع والموثوقية عند الطلب.
استثمر في تخزين البيانات الذي يتسم بالكثافة والكفاءة من حيث الطاقة، والذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة نظام الذاكرة الوميضية على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، ما يوفر توحيد عمليات التخزين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. مع تزايد حجم بياناتك، تأكد من تقليل استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل نظام FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلاً، في حين يتم تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
يمكنك استرداد البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم نظام IBM Storage FlashSystem كلًّا من IBM Safeguarded Copy و IBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تواصل مع مستشار لتحديد أفضل تكوين لنظام IBM Storage FlashSystem لتلبية احتياجات حماية البيانات والتخزين بالذاكرة الوميضي ذات الصلة بالخدمات المالية لديك.