IBM Storage Insights و IBM Spectrum Control هما عنصران قويان من عناصر IBM Storage المحفظة التي تسمح لك بمراقبة البنية التحتية للتخزين.
الجمع بين ريادة IBM إدارة البيانات المثبتة مع ريادة إدارة البيانات مع التحليلات الخاصة من ®IBM Research لتحليل الأداء عبر التخزين والنسيج والمضيفين. استخدام الذكاء الاصطناعي بمساعدة التقنية يمكن أن تعمل تكنولوجيا المعلومات مع نظام التخزين التخزين التخزين لتحديد التهديدات المحتملة في بيئتك ومساعدتك على عزلها لحماية بياناتك.
مراقبة من جزء واحد عبر التخزين والنسيج والمضيفين. مشاهدات تفصيلية لكل جهاز، وتتبع مصدر مشكلات الأداء بسهولة واستباق انقطاع الخدمة في المستقبل.
باستخدام الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل في الوقت الحقيقي لأنماط نظام الذاكرة الوميضية IO، يمكن أن يحذرك كشف التهديد المضمن عند بدء الهجوم.
تدرج التخزين التخزيني الفعال من حيث التكلفة باستخدام التخزين التخزيني المتكامل Monitoring and Analytics- مدفوعًا بالرؤى. قم بتأخير عمليات الشراء المستقبلية وتقليل التكاليف من خلال تحديد واستعادة وحدات التخزين الموفرة ولكن غير المستخدمة.
مستند إلى مشورة مستند إلى الذكاء الاصطناعي يستخدم بيانات الاستهلاك التاريخية لاستقراء معدلات نمو البيانات واستهلاك السعة.
يمكن إنتاج تقارير مفصلة عن استهلاك التخزين والنمو المتوقع والعديد من المقاييس الأخرى بسهولة لمساعدتك في التركيز على البيانات التي تهمك فقط.
التعامل مع دعم قوي ومبسط IBM دعم قوي ومبسط تجربة تجنب المشاكل المحتملة مع مستند إلى الذكاء الاصطناعي الإرشادات الناتجة عن مراقبة أنظمة التخزين الخاصة بك.
توفر IBM Storage Insights مراقبة من جزء واحد لبيئة التخزين الخاصة بك - وعروض سريعة للتخزين من منظور الخادم والتطبيق وشبكة التخزين SAN ونظام الملفات. أنشئ طرق عرض مخصصة لتجميع الموارد الخاصة بك معًا، على سبيل المثال حسب الموقع أو التطبيق أو القسم. تمكنك طرق العرض هذه من الإبلاغ عن الاستخدام المحدد للتخزين في جميع أنحاء عملك، بالإضافة إلى توفير فرص لتحسين الأداء وتوفير المال.
IBM Storage Insights يوفر نظام Pro توصيات بشأن المستويات بناءً على الاستخدام الفعلي للبيانات، بغض النظر عن التوقعات الأصلية. يمكن ترحيل البيانات من التخزين من المستوى الأعلى إلى المستوى المتوسط بثقة، مع العلم أن مستويات الخدمة لن تتأثر. من الممكن تحقيق وفورات كبيرة لأن التكلفة الإجمالية للتخزين من الدرجة الأولى أعلى بكثير من مجرد الفاتورة الأولية - مع وجود رسوم البرامج والصيانة أعلى بكثير من رسوم التخزين متوسطة المدى.
توفر IBM Storage Insights تفاعلاً مبسطاً مع دعم IBM. تتكامل مع وظيفة نظام الذاكرة الوميضية للاتصال بالمنزل، وتوفر تكنولوجيا المعلومات دعمًا تلقائيًا لتحميل السجلات، وإنشاء التذاكر وإدارتها بسهولة. يستخدم موظفو الدعم في IBM إمكانية الوصول للقراءة فقط إلى المعلومات التشخيصية حول أنظمة التخزين المراقبة للمساعدة بشكل استباقي في حل المشاكل وتقديم التوصيات.
IBM Storage Insights يدعم Pro أنظمة مختارة غيرIBM Storage: Dell-EMC VNX و VMAX و Unity و NetApp FAS و AFF و Pure التخزين النقي FlashArray/X و M وأنظمة HDS VSP G Series بالإضافة إلى CISCO و Broadcom switches ومضيفي VMware.
IBM Storage Insights يدعم IBM Storage Virtualize لـ سحابة عامة على IBM Cloud و AWS. قم بمراقبة بيئة التخزين الهجينة المتعددة الهجينة الخاصة بك والإبلاغ عنها من لوحة واحدة توفر رؤية شاملة لبيئة التخزين الهجينة المتعددة الهجينة بأكملها.
IBM Storage Insights مصممة لتقديم نتائج سريعة. يُرجع الحل الرؤى والتوصيات بسرعة باستخدام بيانات المقاييس التي عادةً ما يستغرق تحليلها أسابيع على جدول بيانات. بدلاً من الوصول إلى بيانات الأجهزة الفردية في بيئتك وأرشفتها، تمنحك Storage Insights الحالة المباشرة بالإضافة إلى السماح لك بالاطلاع على البيانات التاريخية بتنسيقات متنوعة لمزيد من المعالجة.
نحن ندرك أن الأمان والخصوصية مهمان بالنسبة لك، وهذه المفاهيم مدمجة في قلب IBM Storage Insights. قبل كل شيء نجمع فقط البيانات الوصفية اللازمة لمساعدتك على فهم ما يحدث في بيئتك. تتم مشاركة هذه البيانات بشكل آمن مع خدمات IBM Storage Insights ، والتي نخضعها بانتظام للخصوصية والتهديدات الإلكترونية. يمكنك الاطلاع على المزيد حول نهجنا للأمان والخصوصية هنا.
IBM Storage Insights يتوفر برنامج Pro أيضًا كجزء من عقود خبير الرعاية Premium الصيانة وهو متاح أيضًا مع Spectrum Control.
IBM Spectrum Control يوفر Monitoring and Analytics لبيئات التخزين متعدد البائعين لبيئات التخزين متعددة البائعين. يمكّنك هذا الحل الشامل من إدارة أنظمة التخزين والتخزين المعرّف بالبرمجيات وشبكة التخزين (SAN) والأجهزة وحتى التخزين السحابة. يمكنك عرض التخزين من وجهات نظر متعددة بما في ذلك حسب القسم والتطبيق والخادم. تتيح المعلومات التكنولوجية أيضًا للعملاء الحصول على المزيد من توافر البيانات التاريخية المحسّنة وواجهة برمجة تطبيقات REST لتحسين التكامل في سير العمل. IBM Spectrum Control يأتي مع السحابة المستندة إلى IBM Storage Insights Pro، مع هذا الاستحقاق المزدوج، يمكن للعملاء اختيار استفادة العملاء من راحة IBM Storage Insights وكذلك استخدام زيادة السحابة IBM Spectrum Control عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات .
إدارة المخزون
IBM Storage
IBM Storage، غيرIBM Storage والنسيج والمضيفين
IBM Storage، غيرIBM Storage والنسيج والمضيفين
السلامة
جمع البيانات الوصفية
كل 5 دقائق
كل 5 دقائق
تعريف المستخدم وصولاً إلى 1 دقيقة
الطاقة الاستيعابية
مستوى نظام التخزين
خفض مستوى الصوت
خفض مستوى الصوت
الأداء
مستوى نظام التخزين
مستوى عنصر
مستوى عنصر
توافر البيانات
24 ساعة
حتى سنتين
تعريف المستخدم، تخزين محلي
(يمكن لشركة IBM رؤية ما يصل إلى عامين للدعم)
بيانات الأداء حتى عام واحد
إشعار & استشاري لوحة المعلوماتية
جمع السجلات
رفع التذاكر، راجع سجل التذاكر
تنبيه
معرّف مسبقاً & مخصص
محدد مسبقًا & مخصص، والقدرة على تشغيل استجابة مخصصة
إعداد التقارير
قوالب محددة مسبقاً
قوالب مخصصة & محددة مسبقاً ، الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST API
قوالب محددة مسبقاً ومخصصة، والوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات REST، Cognos Analytics التكامل
نصائح حول أفضل الممارسات
كشف تهديد برامج الفدية الخبيثة
استرداد القدرة الاستيعابية
اكتشف مدى سهولة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IBM Storage Insights.
حافظ على أعلى مستوى من التوافر مع أفضل دعم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فئتها وحافظ على تشغيل أنظمة مهمة حساسة بسلاسة.
اكتشف لماذا ذكرت 85% من الشركات خدمات الدعم كأحد العوامل الرئيسية التي تميزها عند اختيار مورد لشراء أنظمة مركز البيانات.
تعرّف على كيفية قيام خدمات الدعم IBM Premium بتبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من أدوات التحليلات القوية وخبرة متخصصي الدعم مخصص.
مراقبة التخزين والتحليلات المتقدمة والنشر المرن.
تعرف على المزيد حول IBM Storage Insights و Storage Insights Pro.
قم بالوصول إلى الوثائق المفيدة واستعد للحصول على أفضل ما لديك من IBM Spectrum Control.
استخدم البرامج التعليمية للتعرف على كيفية تنفيذ مهام محددة والتعرف على IBM Spectrum Control.
نظرًا لأن IBM Storage Insights يعزز ملكية IBM Storage الخاص بك ، يتم تضمين المعلومات التكنولوجية أيضًا في حزم خبير الصيانة الرعاية التي تأتي مع IBM Storage FlashSystems أو IBM Storage DS8900F.
تم تصميم وحدة تخزين IBM Storage DS8900F لتوفير الأداء ومرونة البيانات التي تحتاجها لزيادة رضا العملاء وتحويل البيانات إلى فرص عمل.
IBM Storage توفر أنظمة فلاش أنظمة فلاش أنظمة أعمال كثيفة الأداء تتسم بالمرونة الإلكترونية والتوسع في الأداء والتطبيق العالي الذي يضمن التمايز في كفاءة إمدادات الطاقة.
تساعدك حزمة IBM Spectrum Storage Suite على تحسين الطريقة التي تدير بها البيانات من خلال مجموعة مجمعة من منتجات التخزين المعرفة بالبرمجيات بسعر مناسب من حيث التكلفة.
شاهد IBM Storage Insights أثناء العمل من خلال حجز عرض توضيحي مجاني بصحبة مرشد، أو جرّب تجربة المعلومات بنفسك. يمكنك أيضًا جدولة اجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Storage.