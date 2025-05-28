استدامة تخزين البيانات

استخدام طاقة أقل من المنافس الرائد في السوق.¹
سعة أكبر لكل وحدة حامل مقارنةً بالجيل السابق من وحدات FlashCore.²
في عام 2023، تم تحويل نسبة كبيرة من مخلفات منتجات IBM، حسب الوزن، بعيدًا عن مكبات النفايات أو الحرق.³
صُمِمَت منصة تخزين البيانات IBM FlashSystem لتكون ذات أداء عالٍ وموفرة في استهلاك الطاقة. أدخل مقدار التخزين القابل للاستخدام ومستوى الأداء لشركتك لحساب الوفورات المحتملة في التكاليف وانخفاض الانبعاثات الكربونية بين المتوسط الخاص بالصناعة ونظام IBM FlashSystem.
لم يتم إنشاء كل الذاكرات الوميضية بشكل متساوٍ، وتقدم وحدات ®IBM FlashCoreسعة تخزين حاسوبية في فئة مستقلة بذاتها. تعمل هذه الوحدات بأعلى سعة مع ضمان ضغط بيانات بمعدل 3:1 دون اختبار مسبق، ويصل معدل الضغط إلى 5:1 مع إجراء الاختبار. توفر المحركات أفضل إدارة للتخزين والأداء والتوزيع واسترجاع البيانات في فئتها بزمن انتقال منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية. كما تقدم أطول عمر افتراضي باستخدام تقنية الجهد المتغير الحاصلة على براءة اختراع، مما يقلل من التأثير البيئي والنفايات الإلكترونية لتخزين البيانات.
بفضل وحدات IBM FlashCore المبتكرة، تستطيع أجهزة FlashSystem ضمان عدم تجاوز كفاءة طاقة معينة (W/TB) عبر جميع تهيئات محركات وحدات FlashCore، مما يقلل من انبعاثات الكربون. يحسن هذا التأثير البيئي للعملاء الناتج عن تخزين بياناتهم، مع بعض التكوينات المضمونة التي تصل إلى أدنى مستوى قدره 1.7 وات/تيرابايت كحد أقصى، مما يدعم مبادرات تقنية المعلومات الخضراء.
مع نمو الشركات وازدياد أهمية مبادرات الاستدامة في قطاع تقنية المعلومات، أصبح من الممكن تأمين كميات كبيرة من البيانات مع تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الطاقة الإجمالية لمراكز البيانات باستخدام التخزين بالذاكرة الوميضية على أجهزة IBM FlashSystem. احمِ البيانات الحساسة وحقق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) باستخدام تقنية IBM الفريدة. تصمم IBM أجهزة تخزين البيانات FlashSystem مع مراعاة العوامل البيئية طوال سلسلة التوريد ودورة الحياة بأكملها لضمان تأثير إيجابي على تغير المناخ.
استكشف حلولًا للمساعدة في تقليل بصمتك الكربونية ومقدار الطاقة المستخدم وتكاليف استهلاك الطاقة أثناء تخزين مجموعات بيانات كبيرة. يمكنك إثراء وظائف تخزين البيانات وخفض استخدام الطاقة لديك عن طريق الاستثمار في تخزين IBM FlashSystem اليوم.
لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل لبيئات التخزين المؤسسية المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.
يُعَد هذا تخزينًا خاصًا بفئة المؤسسات لاستراتيجية توحيد التخزين لديك. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول حاويات ذكية وذاتية التحسين.
استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.
تواصل مع مستشار للمساعدة في تحديد أفضل تهيئة تناسبك لنظام IBM Storage FlashSystem.
1 بناءً على التهيئات المماثلة بين نظام IBM FlashSystem وأحد المشاركين في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2023: https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/chelsey-gosse/2023/09/20/2023-gartner-magic-quadrant-primary-storage. أجريت كل مقارنة تحت نفس درجة الحرارة، الذاكرة، وترددات النواة، مع سعات خام وأداء نظام مماثلين. جرى تقدير استهلاك الطاقة في الأجهزة لكل تهيئة باستخدام حسابات هندسية تستند إلى السحب النموذجي للطاقة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، والأقراص، والمكونات الأخرى في كل من الأجهزة. بناءً على معلومات مصدرها: https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual؛ https://www.delltechnologies.com/asset/ae-ar/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf؛ https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp.
2 بناءً على السعة الفعالة المذكورة لمحركات وحدات FlashCore من الجيل الثالث بحجم 38.4 تيرابايت مقابل السعة الفعلية المذكورة لمحركات وحدات FlashCore Module من الجيل الثاني بحجم 38.4 تيرابايت.
3 النتائج بناءً على: https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803d62fd3a5