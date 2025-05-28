استدامة تخزين البيانات

تقدير وفورات تكاليف الطاقة
رسم توضيحي لسعة التخزين وتوحيد التخزين
التخزين الذي يصنع فارقًا %29

استخدام طاقة أقل من المنافس الرائد في السوق.¹

 

 تعرف على طريقة توفير إحدى الشركات للطاقة %30

سعة أكبر لكل وحدة حامل مقارنةً بالجيل السابق من وحدات FlashCore.²

 تعرف كيف نبتكر من أجل الاستدامة %94.2

في عام 2023، تم تحويل نسبة كبيرة من مخلفات منتجات IBM، حسب الوزن، بعيدًا عن مكبات النفايات أو الحرق.³

 تعرف على كيفية مساعدة IBM لك في إعادة التدوير
حاسبة الأثر الاقتصادي

صُمِمَت منصة تخزين البيانات IBM FlashSystem لتكون ذات أداء عالٍ وموفرة في استهلاك الطاقة. أدخل مقدار التخزين القابل للاستخدام ومستوى الأداء لشركتك لحساب الوفورات المحتملة في التكاليف وانخفاض الانبعاثات الكربونية بين المتوسط الخاص بالصناعة ونظام IBM FlashSystem.

 مستعد لبدء التوفير؟ احجز اجتماعًا مع ممثل IBM Storage.
قلل تكاليف الطاقة باستخدام استراتيجية قوية لاستدامة تخزين البيانات
انخفض استهلاكنا للطاقة بنسبة 94 بالمائة عندما انتقلنا إلى نظام IBM FlashSystem. لاحظ الموظفون الذين يستخدمون مستودع البيانات لدينا انخفاض أوقات المعالجة بنسبة 30 بالمائة منذ أن نشرنا تقنية IBM FlashSystem. Xavier Pioche، مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات، Orange Caraibe
3:1 ضمان ضغط البيانات

لم يتم إنشاء كل الذاكرات الوميضية بشكل متساوٍ، وتقدم وحدات ®IBM FlashCoreسعة تخزين حاسوبية في فئة مستقلة بذاتها. تعمل هذه الوحدات بأعلى سعة مع ضمان ضغط بيانات بمعدل 3:1 دون اختبار مسبق، ويصل معدل الضغط إلى 5:1 مع إجراء الاختبار. توفر المحركات أفضل إدارة للتخزين والأداء والتوزيع واسترجاع البيانات في فئتها بزمن انتقال منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية. كما تقدم أطول عمر افتراضي باستخدام تقنية الجهد المتغير الحاصلة على براءة اختراع، مما يقلل من التأثير البيئي والنفايات الإلكترونية لتخزين البيانات.

 ضمان استدامة FlashSystem

بفضل وحدات IBM FlashCore المبتكرة، تستطيع أجهزة FlashSystem ضمان عدم تجاوز كفاءة طاقة معينة (W/TB) عبر جميع تهيئات محركات وحدات FlashCore، مما يقلل من انبعاثات الكربون.  يحسن هذا التأثير البيئي للعملاء الناتج عن تخزين بياناتهم، مع بعض التكوينات المضمونة التي تصل إلى أدنى مستوى قدره 1.7 وات/تيرابايت كحد أقصى، مما يدعم مبادرات تقنية المعلومات الخضراء.

 اقرأ المزيد عن ضماناتنا هنا تحسين وأتمتة تخزينك للبيانات

مع نمو الشركات وازدياد أهمية مبادرات الاستدامة في قطاع تقنية المعلومات، أصبح من الممكن تأمين كميات كبيرة من البيانات مع تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الطاقة الإجمالية لمراكز البيانات باستخدام التخزين بالذاكرة الوميضية على أجهزة IBM FlashSystem. احمِ البيانات الحساسة وحقق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) باستخدام تقنية IBM الفريدة. تصمم IBM أجهزة تخزين البيانات FlashSystem مع مراعاة العوامل البيئية طوال سلسلة التوريد ودورة الحياة بأكملها لضمان تأثير إيجابي على تغير المناخ.

استكشف حلولًا للمساعدة في تقليل بصمتك الكربونية ومقدار الطاقة المستخدم وتكاليف استهلاك الطاقة أثناء تخزين مجموعات بيانات كبيرة. يمكنك إثراء وظائف تخزين البيانات وخفض استخدام الطاقة لديك عن طريق الاستثمار في تخزين IBM FlashSystem اليوم.
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التسعير، بما في ذلك IBM Storage FlashSystem كخدمة IBM Storage FlashSystem 5300

 

لا تكتفِ بالتخزين، بل سرّع الأداء. IBM Storage FlashSystem 5300 هو الحل السحابي الهجين المتكامل والشامل لبيئات التخزين المؤسسية المتوسطة والكبيرة. مع التخزين الوميضي والذكاء الاصطناعي، يمكنك نشر حل التخزين الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والأقوى في السوق.

  • ما يصل إلى 1.8 بيتابايت من السعة الفعالة في وحدة واحدة (مع تقليل البيانات بمعدل 5:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 7300

 

يُعَد هذا تخزينًا خاصًا بفئة المؤسسات لاستراتيجية توحيد التخزين لديك. صُمِم IBM Storage FlashSystem 7300 لتحمل أحمال التشغيل متوسطة المدى. يوفر أداءً عاليًا مع وفرة كبيرة وحلول حاويات ذكية وذاتية التحسين.

  • سعة فعالة تصل إلى 3.8 بيتابايت في وحدتين (مع تقليل البيانات بمعدل 5:1)
  • lntel Cascade Lake, Gen 3 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 9500

 

استعد لما هو قادم. تستخدم أنظمة التخزين IBM Storage FlashSystem 9500 الذكاء الاصطناعي وتقنية قائمة على التخزين الوميضي لتوفير أمن البيانات والقابلية للتوسع والموثوقية عند الطلب.

 

  • ما يصل إلى 4.5 بيتابايت من السعة الفعالة في 4 وحدات (مع تقليل البيانات بمعدل 3:1)
  • lntel Ice Lake, Gen 4 PCIe
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
حالات الاستخدام الأخرى
Illustration of storage/server security and data protection and recovery
مرونة إلكترونية أكبر
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
Illustration of data management and analysis
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
Illustration of real-time analytics of storage performance
تحليلات بيانات التخزين
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للمساعدة في تحديد أفضل تهيئة تناسبك لنظام IBM Storage FlashSystem.

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المراجع

1 بناءً على التهيئات المماثلة بين نظام IBM FlashSystem وأحد المشاركين في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2023: https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/chelsey-gosse/2023/09/20/2023-gartner-magic-quadrant-primary-storage. أجريت كل مقارنة تحت نفس درجة الحرارة، الذاكرة، وترددات النواة، مع سعات خام وأداء نظام مماثلين. جرى تقدير استهلاك الطاقة في الأجهزة لكل تهيئة باستخدام حسابات هندسية تستند إلى السحب النموذجي للطاقة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، والأقراص، والمكونات الأخرى في كل من الأجهزة.   بناءً على معلومات مصدرها:   https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual؛ https://www.delltechnologies.com/asset/ae-ar/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf؛ https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp.

2 بناءً على السعة الفعالة المذكورة لمحركات وحدات FlashCore من الجيل الثالث بحجم 38.4 تيرابايت مقابل السعة الفعلية المذكورة لمحركات وحدات FlashCore Module من الجيل الثاني بحجم 38.4 تيرابايت.

3 النتائج بناءً على: https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803d62fd3a5